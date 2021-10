La lancée de ventes historiques de Kia Canada se poursuit avec les meilleures ventes de tous les temps pour un mois de septembre et un 3e trimestre puissant

English French

Kia Canada annonce des ventes de 25 057 unités au troisième trimestre

Meilleures ventes de tous les temps pour un mois de septembre avec 8 407 unités vendues

Les ventes de véhicules d’occasion certifiés (VOC) continuent de monter en flèche avec le nombre de ventes le plus haut jamais réalisé pour un mois de septembre, ainsi que pour un 3 e trimestre

Le tout nouveau Sorento PHEV 2022 arrivera cet automne dans les concessions - le premier de 7 véhicules électrifiés dont l’arrivée au Canada est prévue d’ici 2025

Le Sorento VÉH fera son arrivée au cours de l’automne également



TORONTO, 01 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir vendu 15 760 unités au 1er trimestre et 25 510 unités au 2e trimestre, Kia Canada a livré 25 057 véhicules au 3e trimestre. La marque franchit ainsi un autre jalon en obtenant ses meilleurs résultats de 2021, ce qui totalise 66 327 unités vendues au cumul annuel. Septembre a clos le 3e trimestre avec un autre record de ventes mensuelles et 8 407 unités livrées. Ce record fait suite au record de tous les temps de 8 305 unités enregistré en juillet et au deuxième meilleur mois de tous les temps pour un mois d’août avec 8 345 unités. Le modèle préféré des consommateurs, la Forte, a bien performé au cours du troisième trimestre et fait 1 536 nouveaux propriétaires, suivi du Seltos avec ses 1 523 unités.

De plus, les ventes de VOC de Kia ont continué de monter en flèche tout au long du 3e trimestre et battent un autre record mensuel en septembre avec 593 unités vendues. Cela constitue le meilleur trimestre de la marque jusqu’ici, portant le total de VOC livrés à 5 388.

« La trajectoire ascendante et la performance de ventes historique de Kia Canada sont tout simplement incroyables », a affirmé M. Elias El-Achhab, vice-président et directeur de l’exploitation de Kia Canada. « Les avancées positives que nous avons fait à la suite du lancement de la nouvelle marque Kia, notre gamme de véhicules innovateurs et notre réseau de concessionnaires très dédiés fournissant continuellement tous les efforts en cette période difficile, ont tous mené à cette réussite incroyable ».

Kia Canada a récemment lancé les tout nouveaux Sorento 2022 VÉH et le PHEV, ce dernier s’inscrivant tel que le premier véhicule officiellement lancé dans le cadre de la stratégie Plan S de la marque qui prévoit l’arrivée de 7 tout nouveaux modèles électriques ou hybrides rechargeables d’ici 2025. Le Sorento PHEV le VÉH arriveront cet automne chez les concessionnaires. Veuillez visiter https://www.kia.ca/sorentophev pour vous inscrire aux avis d’information et en apprendre davantage.

À propos de Kia Canada



Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

