Kvanto slutför förvärvsavtal värt 51 % av Mobileware Technology för att kombinera och utvidga sin digitala betalverksamhet i Indien

TORONTO, Oct. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kvanto Payment Services Ltd. och dess helägda dotterbolag Kvanto Payment Services A/S (tillsammans ”Kvanto”) har nöjet att tillkännage slutförandet av förvärvsavtalet med Mobileware Technology Pvt. Ltd. (”MWT”) som är resultatet av genomförandet av due diligence- och värderingsprocessen som meddelades den 22 december 2020. Förvärvet innebär att Kvanto kan licensiera och fullfölja implementeringen av sin betalplattform i kombination med MWT:s befintliga teknik för hantering av betalningar och kundbas. Licensintäkterna från tre banker som har avtal med MWT förväntas påbörjas under innevarande kvartal och representerar och tar Kvanto framåt via den exponentiellt växande marknaden för digital betalningshantering i Indien.



Enligt villkoren i avtalet kommer Kvanto att äga 51 % av MWT i Indien när hela förvärvspriset på 4 750 000 USD erlagts. Betalningen ska ske i form av delbetalningar under de kommande 15 månaderna. En första delbetalning på 250 000 USD gjordes till MWT vid undertecknandet.

Fördelen som MWT ger är dess flaggskeppsprodukt – TransXT – en API-plattform för banker som anses vara en beprövad toppmodern plattform som utökar bankers digitala infrastruktur/tjänster till företag i form av enkla plugins. Plattformen ger API-åtkomst från ett enda ställe till bankprodukter/-tjänster som kontoöppning, fakturabetalningar, QR-baserade betalningar, Aadhaar-aktiverade betalningar, utlåning, försäkringar och mycket mer. Fintech-bolag har enkel åtkomst till MWT:s plattform via integrerad SDK-åtkomst via mobila och andra enheter. I bank-tech-domänen erbjuder MWT system för digitala betalningsväxlar och betalningsarrangemang till stora banker, bland andra Yes Bank, Kotak Bank, Fincare Small Finance Bank, Suryoday Small Finance Bank och NSDL Payments bank.

Kvantos gateway har nu utformats för MWT-lösningen. Den licensierade lösningen förväntas tas i drift detta kvartal och börja generera transaktionsintäkter omedelbart när gateway-lanseringen påbörjas för de tre första bankerna som har avtal med MWT.

När lanseringen är helt implementerad förväntas det totala beloppet av årliga transaktioner i detta samarbete initialt bli licensintäkter på cirka 14 miljoner USD direkt till Kvanto, eftersom deras andel av de årliga transaktionsavgifterna tillskrivs Kvantos gateway. Dessutom förväntas Kvantos koncernredovisning gynnas när förvärvet av MWT inkluderas.

Företagets kombinerade teknik förväntas tas i drift i flera banker i Indien.

Covid-19 orsakade förseningar av slutförandet av detta förvärv i Indien och den övergripande utvecklingen av Kvantos affärsplan.

Vikten av och tidpunkten för att genomföra transaktionen orsakade också en fördröjning i registreringen av prospektet i Kanada avseende ansökan om att få Kvanto-aktierna noterade på den kanadensiska värdepappersbörsen. Denna förvärvstransaktion och dess tidpunkt har resulterat i ytterligare information som behövde ingå i prospektet och i den reviderade koncernredovisningen vid årets slut.

”Vi tror att förseningarna av vår affärsplan som orsakats av denna transaktion uppväger tidpunkten för börsnoteringen och vi förväntar oss att avtalet ska vara på plats före noteringen och innebära mervärde för bolaget och dess aktieägare”, säger Jesper Skorstengaard, vd för Kvanto. ”Även om noteringsprocessen har försenats, är tidpunkten för inträde på den indiska marknaden perfekt”, tillade han.

”Vår associering med Kvanto sker vid rätt tidpunkt, när nu den digitala betalbranschen i Indien blomstrar – den förväntas växa med en CAGR på 21,07 % och nå 71 561 biljoner US-dollar år 2025. Under pandemin valde många människor fler digitala och icke-fysiska transaktioner, och digitaliseringen av banktjänster under kampanjen för ett digitalt Indien har gjort det ännu lättare för människor att använda”, säger Mobileware Technologies vd, Satyajit Kanekar. Han tillägger: ”Med Kvantos kunskap och erfarenhet på det digitala betalområdet är vi säkra på att vi kommer att utveckla avancerade produkter som ska ge mervärde till den digitala ekonomin i Indien och utomlands.”

Om Kvanto Payment Services:

Kvanto konkurrerar på den snabbt föränderliga marknaden för digitala betallösningar. Kundanpassning har visat på Kvantos kompetens i branschen.

Kvanto, en ledande europeisk leverantör av multifunktionella betaltjänster (är PSP-ISO-certifierat), har en internationellt erkänd betallösning som integrerar ledande köpare som hanterar olika betalmetoder och betalkort, som kopplas till online- och offline-affärer på ett effektivt, prisvärt och pålitligt sätt.

Kvanto har byggt upp ett omfattande nätverk av partners och medarbetare från hela världen. De är välutrustade och erfarna konstruktörer av betallösningar för kunder, oavsett plats och närvaro.

Kvanto Payment Services A/S, baserat i Danmark, är ett operativt dotterbolag som ägs till 100 % av Kvanto Payments Services Ltd i Kanada.

Om Mobileware Technology:

MWT tar fram och utvecklar skalbara betallösningar som förenklar verksamheten och livet för organisationer som behöver digitala betaltransaktioner. Deras banbrytande plattform TransXT är en plug-and-play, open-banking API-teknik som förändrar hur digitala betalningar görs. Med TransXT-plattformen, även kallad ”bank in a box”, kan företag komma igång direkt.

Den vertikala agnostiska och gränslösa plattformen skapar en marknadsplats för betalningar för kunder som behöver enkel och omedelbar tillgång till digitala betalmetoder och använder bankerna som en tjänstekanal. Med tekniken kan banker, handeln och nystartade företag skapa pengaflöden. Den passar också perfekt in i befintliga system, vilket garanterar kompatibilitet. Mobileware Technologys tekniska lösningar backas upp av innovation och är avsedda för de snabbt föränderliga digitala betalningskrav som banker, NBFCs, fintech-företag, handeln och konsumenter har.

Plattformen integreras dessutom sömlöst med internationella regelverk, vilket gör att TransXT omedelbart kan rullas ut till olika länder.

För mer information, kontakta:

Kvanto Payment Services A/S

CEO, Jesper V. Skorstengaard

Telefon: +45 4033 3396

E-post: jvs@kvanto.com

www.kvanto.com

Ansvarsfriskrivning

Alla uttalanden angående vår förväntade framtida finansiella ställning, verksamhetens resultat, kassaflöde, finansieringsplaner, affärsstrategi, produkter och tjänster, konkurrenslägen, tillväxtmöjligheter, ledningsgruppens planer och mål för framtida verksamhet, inklusive ord som ”förutse”, ”ifall”, ”anta”, ”planera”, ”bedöma”, ”förvänta sig”, ”ha för avsikt”, ”kanske”, ”kunde”, ”borde”, ”kommer att”, och andra liknande uttryck är framåtblickande uttalanden och omfattar risker, ovisshet och oförutsedda händelser, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan leda till att faktiska resultat, åtgärder eller händelser skiljer sig väsentligt från förväntade resultat, åtgärder eller händelser. Kvanto Payment Services A/S är inte skyldigt att (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) uppdatera eller ändra våra framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på något annat sätt.