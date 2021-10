CGG Annonce la Finalisation de la Vente de GeoSoftware pour un Montant de 95 millions US$

English French

Paris, France – le 4 octobre 2021

CGG S.A. (« CGG ») annonce ce jour la finalisation de la vente précédemment annoncée de l’activité GeoSoftware de CGG à Topicus.com Inc. (« Topicus ») et Vela Software (« Vela ») pour une contrepartie totale en espèces de 95 millions de dollars US (sous réserve de certains ajustements de clôture habituels).

Cette transaction est entrée en vigueur le 1er octobre 2021.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

