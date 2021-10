ADLPartner modifie le libellé et le mnémonique de son action sur Euronext suite à l’annonce de sa nouvelle marque commerciale DÉKUPLE



Paris, le 4 octobre 2021 – 8h00 - ADLPartner annonce la modification du libellé et du mnémonique de son action cotée sur Euronext.

Nouveau Libellé : DEKUPLE

Nouveau mnémonique : DKUPL

Code ISIN et Euronext de l'action : FR0000062978





Cette modification, notifiée par Euronext le 4 octobre 2021, sera effective à partir du 6 octobre 2021. Elle fait suite au changement de marque commerciale du Groupe décidé par le conseil d’administration du 24 septembre 2021, comme annoncé dans le communiqué paru le même jour.

Ce changement de code permet au Groupe d’aligner son identification boursière avec sa nouvelle dénomination commerciale, le code ISIN et la raison sociale de la société ne changeant pas.

« Notre nouvelle marque, DÉKUPLE, est l’emblème du support que nous voulons apporter à la croissance de nos clients et partenaires, mais également de notre propre ambition pour les années qui viennent. Nous souhaitons d’ici 2025 doubler en taille et devenir LA marque de référence sur le data-marketing en France, et en Europe, auprès des décideurs marketing et plus globalement auprès des décideurs concernés par les enjeux liés au digital et à la data. » explique Bertrand Laurioz, Président Directeur Général de DÉKUPLE. « Il était logique que le libellé de l'action porte également la marque DÉKUPLE car c’est désormais sous ce nom que notre Groupe souhaite être connu de l’ensemble de ses cibles commerciales mais aussi de ses cibles institutionnelles dont font partie les investisseurs et actionnaires.» précise Bertrand Laurioz.

DÉKUPLE en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe DÉKUPLE conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe emploie plus de 700 personnes.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com

Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@dekuple.com



Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

dekuple@calyptus.net

