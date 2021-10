COURTIN REAL ESTATE, PROMOTEUR ÉCORESPONSABLE DE RÉFÉRENCE ANNONCE (ENCORE) LE DEMARRAGE D’UN NOUVEAU PROGRAMME IMMOBILIER TRES « GREEN » : COR NATURA !

Avec la construction de COR NATURA à Sophia Antipolis et ses 10.732m² de bureaux avec terrasses et 390 places parkings sur 2 hectares de terrain, le Groupe Courtin Real Estate continue son fort développement et s’impose comme le promoteur écoresponsable de référence du sud-est de la France.



Le permis de construire de ce nouveau programme a été accordé et est désormais purgé de tout recours depuis le 24 septembre dernier. Les travaux de terrassement ont déjà commencé ! Prévue fin 2023, la livraison ce nouvel ensemble s’inscrit dans une démarche écoresponsable qui fait toute la spécificité et la notoriété de Courtin Real Estate.



À l’instar des projets en cours de démolition et de reconstruction d’ensembles immobiliers de bureaux respectueux de l’environnement tels que « NOVA SOPHIA » (5.800 m²) « CENTRIUM » (12 601 m²) et « NATURAE » (6 354 m²), le Groupe Courtin Real Estate réalise à nouveau cette nouvelle opération sur un site obsolète, vide et pollué (amiante) situé sur Sophia Antipolis (anciennement occupé par DOW CHEMICAL) : COR NATURA !



Toujours dans un défi écologique, COR NATURA vise une labélisation BREEAM VERY GOOD. Le programme sera entre autres équipé de panneaux solaires (photovoltaïques) pour diminuer sa consommation énergique. Il sera construit sur 97 % de surfaces déjà bâties (imperméabilisées), et comme sur chacun des programmes de Courtin Real Estate, la végétalisation du parc sera plus importante qu’avant travaux ! Par ailleurs, d’importants bassins de rétention d’eaux pluviales seront intégrés au programme (divisant ainsi par quinze le ruissellement d’eaux sur la parcelle de 2 hectares) et permettront, ainsi, de participer à la limitation des inondations dans cette région, très concernée par cette problématique.



Ce programme, situé en plein cœur de la première technopole d’Europe, disposant d’une vue panoramique mer et montage, a dès son annonce fait l’objet d’un intérêt de nombreux utilisateurs et investisseurs, et des annonces pourraient être faites sous peu.