Gemeinsam genießen – Deutsche Haushaltsgeräte-Marke Gaabor enthüllt Geschichten hinter Gaabor Heißluftfritteusen

STUTTGART, Deutschland, Oct. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Haushaltsgerätemarke Gaabor hat gerade das 13. Jubiläum der Einführung ihrer ersten Heißluftfritteusen gefeiert.



Der Gründer von Gaabor, Gabor Lorenz, hat vor Kurzem bei einer Veranstaltung verraten, dass er Gaabors erste rauchfreie Heißluftfritteuse im Jahr 2008 für seine frisch verheiratete Tochter entwickelt hat, um ihr das Kochen zu Hause zu erleichtern. Er hat mit einem berühmten deutschen Fahrzeugdesigner in Stuttgart zusammengearbeitet, um das Konzept des Ölsystems in Autos, kombiniert mit dem System für Kalt- und Heißluftumwälzung Gaabor Cyclone und dem getrennten Garsystem Accurate auf seine eigenen Produkte anzuwenden und so innovative Technologie und ein neues Erlebnis in die Küche zu bringen. „Seitdem habe ich mich ganz der Innovation unseres Produkts verschrieben, um unseren Kunden die Zubereitung köstlicher hausgemachter und gesunder Mahlzeiten ganz bequem in ihrer eigenen Küche zu ermöglichen. Wir möchten Menschen auf der ganzen Welt dabei helfen, Essen, Liebe und Freude mit ihren Familien und Freunden zu teilen. Gemeinsam genießen.“

Gaabor wurde 1987 in Stuttgart mit dem Ziel gegründet, sorgfältig gefertigte und hochwertige Haushaltsgeräte anzubieten. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem führenden Online-Einzelhändler für Haushaltskleingeräte in Europa entwickelt und sich auf Produkte wie rauchfreie Heißluftfritteusen, Küchenmaschinen, Elektroöfen, Entsafter und weitere Produkte spezialisiert.

Die klassische rauchfreie Gaabor-Heißluftfritteuse GA-E5A ist das Ergebnis zahlreicher Weiterentwicklungen der ersten Version der Gaabor-Heißluftfritteuse. Sie zaubert Gerichte, die knusprig schmecken, während gleichzeitig ihr Wassergehalt beibehalten wird. Die Benutzer genießen das knusprige Äußere und das zarte, gesunde und köstliche Innere. Laut Daten von Gaabor Lab bleiben bei den in den Gaabor-Heißluftfritteusen zubereiteten Speisen mehr Nährstoffe erhalten als bei herkömmlichen Fritteusen. Darüber hinaus sind die zubereiteten Speisen besonders zart und saftig. Die Heißluftfritteuse GA-E5A verfügt über ein modernes, schlankes Design und eine praktische Touchscreen-Funktion, damit Sie zu Hause ganz bequem und schnell köstliche, gesunde Mahlzeiten zubereiten können.

„Seit Jahrzehnten arbeitet Gaabor daran, seine Produkte und handwerkliches Know-how in deutscher Qualität für Kunden auf der ganzen Welt verfügbar zu machen“, so Lorenz. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden ein gesünderes Leben zu ermöglichen, vor allem der gesundheitsbewussten und technisch versierten Generation Z. Wir freuen uns immer, unseren Kunden und Familien auf der ganzen Welt innovative Technologien und ein frisches Kocherlebnis zu bieten.“

Gaabor, gemeinsam genießen.





