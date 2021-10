Beanfield collabore avec Elevate pour soutenir l'écosystème technologique canadien

English French

TORONTO, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield Metroconnect, propriétaire et exploitant du plus grand réseau de fibre optique indépendant de Toronto et de Montréal, a annoncé son partenariat avec Elevate, un carrefour de la technologie, de l'innovation et du développement durable. Dans le cadre de ce partenariat, Beanfield a mis à niveau l'infrastructure Internet de Elevate en tant que partenaire de télécommunications officiel.



Quand Elevate a fait appel à Beanfield, ces derniers avaient besoin d'une connexion fibre, et Beanfield était leur choix évident. Beanfield a été présentée à Elevate comme étant un chef de file fiable et de confiance au sein de l'industrie des télécommunications. Ce partenariat unit deux sociétés qui sont vouées à l'innovation et qui partagent des valeurs similaires consistant à être des chefs de file de l'industrie avec une approche à l'avant-garde de la technologie.

« Le fait d'avoir été retenus par Elevate est une opportunité exceptionnelle pour nous de pouvoir proposer nos services en appui à l'écosystème technologique canadien. Nous sommes ravis d'être alignés sur une société qui partage nos valeurs et s'efforce de soutenir les PME canadiennes, a déclaré Dan Armstrong, directeur général et directeur de la technologie chez Beanfield Metroconnect. Le partenariat est assurément révélateur de notre expertise à la disposition des besoins des grands espaces événementiels et des infrastructures de soutien pour les entreprises. Nous savons ce qu'il faut pour faciliter en toute transparence les événements majeurs ainsi que les opérations en ligne et en personne. »

La mise à niveau de l'infrastructure Internet d'Elevate fournit une connectivité par fibre optique supérieure et fiable pour les événements numériques d'Elevate, tels que les tables rondes Elevate Live et C-suite. Cette mise à niveau de l'infrastructure fournit également une connectivité fiable à Elevate Exchange, un lieu très prisé qui accueille un certain nombre d'événements en personne, virtuels et hybrides.

« Beanfield jouit d'une solide réputation de partenaire fiable et de confiance. Il s'agissait d'un choix évident pour nous quand il fallu fournir une connectivité à l'un des lieux les plus technologiques du Canada, a affirmé Andrew Budd, directeur des partenariats chez Elevate. Il était important pour nous de pouvoir travailler avec une organisation qui soutient l'écosystème technologique croissant de Toronto, de Montréal et du reste du Canada. Beanfield est bien plus que notre fournisseur d'infrastructure. Il s'agit d'un réel partenaire qui soutient notre mission visant à stimuler l'innovation canadienne et qui est tout récemment devenu le principal partenaire de soutien de notre événement Think 2030. »

Elevate s'est rapprochée de Beanfield alors qu'elle était à la recherche d'un fournisseur de services de télécommunications capable de répondre à leurs demandes croissantes. L'infrastructure existante de Elevate n'était plus en mesure de répondre aux besoins croissants de ses opérations et de sa bande passante.Dans le monde d'aujourd'hui, les entreprises et les utilisateurs finaux ont besoin de la capacité de télécharger et de téléverser les données efficacement sur une connexion Internet à fibre optique dédiée et symétrique.

À propos de Beanfield Metroconnect

Beanfield est une société de télécommunications unique en son genre. Nous reconnaissons l'importance de connecter les communautés et les gens qui y vivent, et nous le faisons sans sacrifier un service client exceptionnel et des services de qualité supérieure. Chez Beanfield, nous misons sur le développement de communautés, pas seulement des réseaux.

Fondée en 1988, Beanfield construit, possède et exploite le réseau de fibre optique indépendant le plus vaste de Toronto et de Montréal. Nous connectons plus de 2 900 bâtiments commerciaux et résidentiels. Toutes nos équipes de construction, d'installation et d'amélioration de l'expérience client travaillent en interne, vous offrant l'expérience la plus efficace et la plus rationalisée possible. Comme il se doit.

www.beanfield.com

