Futurpreneur verse 80 000 $ à des jeunes entrepreneur.e.s dans le cadre de la deuxième édition des prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC

TORONTO, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de leur remarquable succès, les prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC de Futurpreneur sont de retour cette année, permettant ainsi à huit entrepreneur.e.s en herbe de se prévaloir chacun d’un financement de 10 000 $ pour lancer l’entreprise de leurs rêves. En 2021, plus de 160 jeunes ont posé leur candidature en vue de remporter l’un de ces prix, offerts à toute personne qui participe à la série d’ateliers numériques gratuits de Futurpreneur, Cap sur mes affaires. Ces ateliers ont pour but de fournir aux participant.e.s les outils dont ils et elles ont besoin pour réussir le lancement de leur entreprise.



En tant que seul organisme national sans but lucratif au Canada à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes qui aspirent à devenir entrepreneur.e.s, Futurpreneur s’est toujours engagé à favoriser un environnement diversifié et équitable pour les personnes de tous horizons. Ainsi, cette année, les huit prix de 10 000 $ seront offerts aux participant.e.s admissibles qui suivent :

cinq Prix jeune entrepreneur.e, pour les entrepreneur.e.s âgé.e.s de 18 à 29 ans;

un Prix de l’entrepreneur.e noir.e de demain, pour les entrepreneur.e.s de la communauté noire âgé.e.s de 18 à 39 ans;

un Prix de l’entrepreneur.e de demain, pour les entrepreneur.e.s âgé.e.s de 18 à 39 ans;

*Nouveau cette année* : un Prix de l’entrepreneur.e autochtone de demain, pour les entrepreneur.e.s autochtones âgé.e.s de 18 à 39 ans.

« Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à RBC afin de permettre à huit entrepreneur.e.s exceptionnels d’avoir une longueur d’avance dans leur parcours entrepreneurial, a déclaré Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur. Encore aujourd’hui, notre série d’ateliers numériques Cap sur mes affaires constitue notre programme de prédémarrage le plus en demande. Nous espérons que ces prix inciteront davantage de jeunes entrepreneur.e.s de tout le pays à profiter de cette ressource gratuite et à y avoir recours pour créer l’entreprise de leurs rêves. »

Futurpreneur s’efforce de fournir de nombreuses voies pour soutenir les jeunes entrepreneur.e.s et les aider à connaître le succès. La série d’ateliers Cap sur mes affaires, laquelle comprend l’accompagnement d’entrepreneur.e.s en résidence, aide les participant.e.s à élaborer un plan d’affaires et des prévisions de trésorerie efficaces, ainsi qu’à découvrir ce qu’il faut pour rendre une entreprise viable. En raison de la pandémie, ces ateliers sont désormais offerts en format numérique, ce qui favorise une participation accrue dans tout le Canada.

Depuis 2017, la série d’ateliers trimestriels Cap sur mes affairesest financée par la Fondation RBC, en appui à son initiative Objectif avenir , laquelle est assortie d’un investissement de 500 millions de dollars sur dix ans visant à donner aux jeunes les moyens d’occuper les emplois de demain au Canada. Au cours de la dernière année, la série a mobilisé plus de trois mille jeunes entrepreneur.e.s en herbe dans tout le Canada, et leur a fourni les outils et les compétences nécessaires pour mettre en place leurs idées d’entreprise en vue de leur réussite.

« RBC est fière de soutenir un programme qui récompense et reconnaît les réalisations de jeunes entrepreneur.e.s de toutes les régions du Canada, a pour sa part affirmé Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux RBC. Le groupe de lauréat.e.s de l’an dernier était composé de personnes passionnées innovant au sein de différents marchés de consommation — de l’impression 3D aux produits ménagers durables. Je sais que les gagnant.e.s de cette année seront tout aussi novateurs/novatrices et méritant.e.s. »

Pour s’inscrire aux prochains ateliers offerts, les personnes intéressées sont invitées à visiter la page Web de Cap sur mes affaires. Ceux et celles qui auront participé aux ateliers Cap sur mon plan d’affaires et Cap sur mes flux de trésorerie devront préparer, peaufiner et soumettre leur plan d’affaires et leurs flux de trésorerie avant la fin du mois de mai 2022 pour courir la chance de remporter l’un des prix Cap sur mon entreprise RBC. Les gagnant.e.s seront annoncés en août 2022.

À PROPOS DE FUTURPRENEUR CANADA

Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales des jeunes Canadiennes et Canadiens depuis plus de 25 ans. Il est le seul organisme national sans but lucratif à fournir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes de 18 à 39 ans qui aspirent à devenir entrepreneur.e.s. Dans toutes les provinces et tous les territoires, plus de 14 400 jeunes ont réussi à lancer leur entreprise avec l’aide de Futurpreneur Canada. Leurs petites entreprises contribuent à la prospérité économique inclusive de toutes les communautés canadiennes, d’un océan à l’autre du pays.

Futurpreneur est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, représentant du Canada au sein du réseau Youth Business International et hôte de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada

www.futurpreneur.ca | Facebook : Futurpreneur | Twitter : @Futurpreneur

À PROPOS DE LA SÉRIE D’ATELIERS CAP SUR MES AFFAIRES

Futurpreneur et Objectif avenir RBC sont fiers de présenter Cap sur mes affaires, une série d’ateliers virtuels gratuits en trois parties qui vous aideront à développer votre idée, à amorcer votre plan d’affaires et à créer des flux de trésorerie viables pour votre entreprise. Tout en établissant des liens avec des entrepreneur.e.s qui partagent les mêmes idées dans votre communauté et ailleurs au Canada. Si vous avez entre 18 et 39 ans et que vous souhaitez obtenir des conseils pour développer votre idée d’entreprise, si vous avez une idée solide ou récemment lancé une petite entreprise dont vous voulez assurer la croissance, inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre prochaine série d’ateliers. Les participant.e.s qui suivent au moins deux des ateliers sont admissibles à un accompagnement individuel gratuit par nos entrepreneur.e.s en résidence, qui les aideront à améliorer leur idée et leur plan d’affaires.

CONTACTS AVEC LES MÉDIAS

Justin Young

Idea Workshop, on behalf of Futurpreneur

E: justin@ideaworkshop.ca

T: 416-738-5360