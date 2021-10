Le CN annonce une assemblée extraordinaire des actionnaires le 22 mars 2022

MONTRÉAL, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il a planifié une assemblée extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée extraordinaire ») en réponse à une demande de CIFF Capital et de TCI (collectivement, TCI). L’assemblée extraordinaire est prévue à 9 h, heure de l’Est, le mardi 22 mars 2022. TCI et le CN ont mutuellement convenu de la date de l’assemblée extraordinaire.



Le CN reste déterminé à mettre en œuvre son ambitieuse stratégie de croissance durable à long terme, et il est reconnaissant des premiers témoignages de soutien à ce plan qu’il a reçus de la part de ses estimés actionnaires, clients, partenaires et autres intervenants clés. La Compagnie dispose d’une gouvernance de premier ordre et d’un solide programme de mobilisation des actionnaires, en continuant de se concentrer sur l’excellence opérationnelle, l’orientation-client avant tout, l’innovation et le leadership en matière d’ESG. Le plan stratégique du CN fait suite à une année d’améliorations importantes dans le domaine de la gouvernance, notamment l’ajout de trois nouveaux administrateurs indépendants et l’atteinte de la parité hommes-femmes parmi les administrateurs indépendants avant la date prévue. Lors de la dernière assemblée générale annuelle (AGA) de la Compagnie, tous les administrateurs ont reçu plus de 95 % de votes favorables, et la résolution consultative sur la rémunération du CN a été adoptée à 97,7 %.

Les motifs de la demande de TCI sont douteux.

TCI est un actionnaire dissident qui n’a acquis que récemment une participation de 5 % dans le CN et qui cherche à exercer un contrôle effectif sur l’une des plus grandes et des plus importantes entreprises du Canada sur le plan économique. Il le fait sans présenter de plan crédible pour créer une valeur supérieure ou durable.





TCI détient une participation de 8,3 % dans le Canadien Pacifique (CP), ce qui signifie qu’il est le principal actionnaire du concurrent direct du CN et du deuxième chemin de fer de classe 1 en importance au Canada. Les actions de TCI au cours des derniers mois établissent l’existence d’un conflit évident entre ses intérêts et ceux des autres actionnaires du CN.





Curieusement, TCI continue de soutenir que l’offre d’acquisition du Kansas City Southern (KCS) par le CN était mauvaise pour la Compagnie. Les faits sont clairs : L’offre d’acquisition du KCS par le CN était une décision stratégique qui a procuré des avantages importants aux actionnaires et aux intervenants du CN, notamment une somme supplémentaire de 700 millions de dollars américains de frais payés au CN. Si l’offre d’acquisition du KCS a été manifestement positive pour le CN, elle a été coûteuse et peut encore être problématique pour le CP et son principal actionnaire.





Aussi récemment qu’à l’AGA du CN en avril 2021, il semble que TCI ait voté en faveur de toutes les résolutions, y compris les nominations d’administrateurs, le vote consultatif sur la rémunération et le Plan d’action climatique. Ce n’est qu’après que le CN a perturbé les plans de TCI et du CP visant le KCS par une offre révisée que TCI a augmenté sa participation dans le CN et a commencé à attaquer la Compagnie publiquement pour essayer d'imposer son propre programme.



La course aux procurations lancée par TCI est malavisée et coûteuse et n’est pas dans l’intérêt supérieur des actionnaires du CN ou de ses autres intervenants.



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futures et comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, du rendement ou des réalisations futures contenus implicitement dans ces déclarations. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres : les incertitudes liées à l’assemblée, y compris la date de l’assemblée et la date de référence. Pour une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire F-40 du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et disponibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de croyances, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu’il fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Sources: