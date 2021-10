Le réseau d’assurance IDC Worldsource inc. fait l’acquisition d’actifs de l’AGG AFL Groupe Financier inc.

English French

TORONTO, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guardian Capital Group Limited (Guardian) (TSX:GCG) (TSX:GCG.A) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, le réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN), a fait l’acquisition des actifs d’assurance vie et maladie et des fonds distincts d’AFL Groupe Financier inc. (AFL), une agence générale de gestion (AGG) dont le siège social est situé à Québec, au Québec.



Christian Laroche, président de l’exploitation d’IDC WIN au Québec, assumera la direction des activités liées à AFL avec Lyne Lapointe, vice-présidente directrice actuelle d’AFL, qui assurera la continuité des activités de l’équipe et des conseillers affiliés d’AFL.

« Cette transaction renforce l’objectif d’IDC WIN d’être la principale AGG dans le secteur du conseil indépendant au Canada », déclare George Mavroudis, président et chef de la direction de Guardian Capital Group Limited.

« Il s’agit d’une nouvelle étape passionnante dans l’orientation stratégique d’IDC WIN », mentionne Phil Marsillo, président d’IDC WIN. « L’ajout des activités d’AFL élargira notre portée à Québec, suppléant à notre présence déjà forte au Québec et démontrant davantage notre engagement envers la province. »

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’ajouter à notre famille grandissante IDC WIN au Québec, sous la direction de Christian Laroche », déclare Paul Brown, président et chef de la direction d’IDC WIN.

Les bureaux d’AFL continueront à recevoir le soutien entier de l’équipe de direction et du personnel qui partagent à la fois un engagement envers la collaboration et une connaissance et une expérience approfondies du secteur.

« Nous sommes ravis de faire partie de la famille IDC WIN », déclare Mme Lapointe. « Nous nous réjouissons de ce que nous pourrons accomplir ensemble pour aller de l’avant en tant qu’AGG de premier plan dans le secteur du conseil indépendant. »

La transaction a été conclue aujourd’hui.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Angela Shim

(416) 947-8009

À propos de Guardian Capital Group Limited

Guardian Capital Group Limited (Guardian) est une société de services financiers diversifiée d’envergure mondiale qui exerce ses activités dans deux principaux secteurs : la gestion d’actifs et la gestion de patrimoine. Au 30 juin 2021, Guardian gérait des actifs de 52 milliards de dollars canadiens et administrait des actifs de 30 milliards de dollars canadiens. Guardian fournit des solutions financières étendues en matière de patrimoine institutionnel et privé à ses clients, tout en offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillers financiers dans son réseau national de distribution de fonds communs de placement, de titres et d’assurances. Elle gère également un portefeuille de placements exclusif dont la juste valeur de marché s’élevait à 698 millions de dollars canadiens au 30 juin 2021. La réputation de Guardian pour sa croissance régulière, ses relations à long terme et ses valeurs fondamentales de fiabilité, d’intégrité et de stabilité a été la clé de sa réussite au cours de six décennies, et ce, depuis sa fondation en 1962. Ses actions ordinaires et de catégorie A sont cotées à la Bourse de Toronto comme GCG et GCG.A, respectivement. Pour en savoir plus sur Guardian, consultez le www.guardiancapital.com.

À propos du réseau d’assurance IDC Worldsource inc.

Le réseau d’assurance IDC Worldsource inc. est l’une des principales agences générales de gestion d’assurance vie au Canada, au service des conseillers partout au pays grâce à l’établissement de partenariats avec plus de 15 grands assureurs. IDC WIN est fière de son service, de ses connaissances et de son engagement envers le secteur canadien de l’assurance. Elle apporte une attention particulière et des normes de fonctionnement exceptionnelles dans tous les domaines de ses processus. Le réseau d’assurance IDC Worldsource inc. est une division de Gestion de patrimoine Worldsource, une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited.

À propos d’AFL Groupe Financier inc.

Groupe Financier AFL inc. (AFL) est une agence générale de gestion d’assurance collective et d’assurance vie établie à Québec, au Québec, qui répond aux besoins des conseillers québécois depuis plus de trois décennies. Elle offre une expertise dans le domaine de l’assurance vie et de l’assurance collective, et ce, en étroite collaboration avec des sociétés d’assurance de premier plan offrant une gamme complète de produits d’assurance et de placement.