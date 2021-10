Fortis Inc. annonce l’augmentation de son dividende trimestriel ainsi que sa 48e année d’augmentation consécutive

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marquant sa 48e année consécutive d’augmentation du dividende, le conseil d’administration de Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a déclaré un dividende de 0,535 $ par action ordinaire émise et en circulation entièrement libérée de la Société, soit une hausse approximative de 6 % du dividende trimestriel, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires ordinaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés. Cette augmentation est conforme à l’objectif de croissance annuelle moyenne de 6 % de son dividende d’ici 2025 que s’est fixé la Société.



Le conseil a déclaré les dividendes suivants :

0,3063 $ par action privilégiée de premier rang de série F de la Société, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés;

0,2745625 $ par action privilégiée de premier rang de série G de la Société, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés;

0,11469 $ par action privilégiée de premier rang de série H de la Société, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés;

0,101596 $ par action privilégiée de premier rang de série I de la Société, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés;

0,2969 $ par action privilégiée de premier rang de série J de la Société, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés;

0,2455625 $ par action privilégiée de premier rang de série K de la Société, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés;

0,2445625 $ par action privilégiée de premier rang de série M de la Société, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés;

0,535 $ par action ordinaire de la Société, payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits au 17 novembre 2021 à la fermeture des marchés.



La Société a choisi de rendre les dividendes sur les actions ordinaires et les dividendes sur les actions privilégiées admissibles aux crédits d’impôt pour dividendes fédéral et provincial.

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,9 milliards de dollars en 2020 et d’un actif de 56 milliards de dollars au 30 juin 2021. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, visitez le www.fortis.com, le www.sedar.com, ou le www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », et le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, la cible de croissance annuelle moyenne des dividendes jusqu’en 2025.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans ces énoncés reposent sur un certain nombre de facteurs ou d’hypothèses d’importance, notamment : la continuité des bons résultats de nos entreprises; la croissance de nos territoires de services; l’attente d’issues raisonnables des démarches réglementaires et de stabilité du cadre réglementaire; l’absence de répercussions importantes liées à la pandémie de COVID-19; la bonne exécution du plan quinquennal d’immobilisations; et l’exercice par le conseil de son pouvoir discrétionnaire de déclarer un dividende, au vu des résultats d’exploitation et de la situation financière de la Société. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Tous les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont à jour au moment de sa publication. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement.

Renseignements

Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946-3572

investorrelations@fortisinc.com



Demandes des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc.

709 737-5323

media@fortisinc.com