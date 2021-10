TELUS lance Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque

English French

VANCOUVER, British Columbia, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TERRITOIRES XʷMƏΘKʷƏY̓ƏM (MUSQUEAM), SḴWX̱WÚ7MESH (SQUAMISH) et SƏLILWƏTAꞭ (TSLEIL-WAUTUTH) TERRITOIRES -- TELUS annonçait aujourd’hui le lancement de Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque, un nouveau programme offrant gratuitement des téléphones intelligents et des forfaits de données aux femmes autochtones qui sont victimes de violence ou risquent de l’être. Tel qu’établi par Réclamer notre pouvoir et notre place: le rapport final de l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, même si les femmes autochtones ne représentent que 4 % de la population féminine canadienne, les femmes et les filles autochtones représentent 24 % des victimes de féminicide et ont 12 fois plus de risques d’être assassinées ou de disparaître que les autres femmes1. Élaboré de concert avec quatre organismes autochtones de la Colombie-Britannique et de l’Alberta – l’Alberta Native Friendship Centres Association (ANFCA), la BC Association of Aboriginal Friendship Centres (BCAAFC), le Prince George Native Friendship Centre (PGNFC) et la Native Courtworker and Counselling Association of British Columbia (NCCABC) –, Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque offre aux femmes un lien vital avec les services d’urgence, un accès fiable à des ressources virtuelles de santé et de mieux-être, et un moyen de rester en contact avec leurs amis, leur famille et leur réseau de soutien.



« TELUS tient à contribuer à l’effort pour répondre aux 231 appels à la justice , particulièrement à l’appel no 15, en utilisant sa technologie pour soutenir les organismes et les solutions autochtones afin de faire progresser la réconciliation, déclare Tony Geheran, vice-président à la direction et chef des services aux clients. Disposer d’un appareil mobile et d’un réseau fiable peut être une bouée de sauvetage vitale pour les femmes et les filles autochtones à risque. Cela leur permet d’accéder à des ressources et services essentiels pour leur santé, leur sécurité et leur mieux-être. De concert avec des organismes autochtones, nous espérons étendre la portée et les retombées de notre programme dans l’ensemble du pays. »

Avec le soutien de ses partenaires, TELUS a déjà commencé à offrir des téléphones intelligents et des forfaits à des femmes autochtones de la Colombie-Britannique et de l’Alberta qui sont victimes de violence ou risquent de l’être. TELUS s’est engagée à venir en aide à 1 200 femmes autochtones en Colombie-Britannique et en Alberta et prévoit de s’associer à d’autres organisations autochtones ailleurs au pays pour étendre son programme en 2022.

Citations de partenaires :

« Le travail du PGNFC cadre avec les engagements de TELUS, qui exploite ses forces pour soutenir les priorités autochtones et obtenir les meilleurs résultats possibles, affirme Barb Ward-Burkitt, directrice générale du Prince George Native Friendship Centre. Le PGNFC considère depuis longtemps que le chemin de la réconciliation passe par la collaboration, car cette dernière est essentielle à l’élaboration d’un plan efficace auquel adhéreront les acteurs clés. »

« L’ANFCA est heureuse du partenariat qui se développe entre TELUS et les six centres d’amitié de l’Alberta inclus dans le projet pilote de Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque, déclare Joanne Mason, directrice générale de l’Alberta Native Friendship Centres Association. Pour aider les femmes autochtones victimes de violence, il est important de trouver des moyens de leur permettre d’accéder rapidement aux services d’urgence et aux programmes communautaires dont elles ont besoin. »

« Un lien cellulaire fiable permet aux femmes et aux filles autochtones d’accéder à des services qui contribuent à leur sécurité et à leur mieux-être, estime Leslie Varley, directrice générale de la BCAAFC. Il s’agit d’une étape importante dans l’amélioration de notre capacité à fournir des services antiviolences inclusifs et culturellement adaptés, dispensés par des Autochtones, pour des Autochtones. »

« Nous sommes vraiment reconnaissants envers TELUS de nous inclure dans son travail de soutien aux clientes de l’Association. Beaucoup d’entre elles sont marginalisées et vulnérables. Elles ont un accès limité à la justice, principalement en raison de la pauvreté, d’obstacles multiples et de traumatismes complexes, explique Darryl Shackelly, directeur général de la NCCABC. Nos clientes sont sincèrement reconnaissantes lorsqu’elles reçoivent un téléphone intelligent. Jamais elles ne se seraient attendues à ce qu’on les aide de cette manière. Ce service est pour elles une solution immédiate à la situation extrême qu’elles vivent. »

Le programme Mobilité pour l’avenir pour les femmes autochtones à risque fait partie des programmes Connectés pour l’avenir, qui donnent accès à la technologie de pointe de TELUS à des personnes dans le besoin. Ces programmes comprennent :

Internet pour l’avenir, qui offre un service Internet haute vitesse à seulement 9,95 $ par mois aux familles à faible revenu, aux personnes démunies vivant avec un handicap et aux jeunes adultes devant quitter leur foyer d’accueil;

Mobilité pour l’avenir de TELUS, qui offre à 20 000 jeunes quittant leur foyer d’accueil un téléphone intelligent gratuit et un forfait de données de 3 Go entièrement financé pendant deux ans;

Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés, qui offre un forfait de services mobiles financé et un téléphone intelligent à prix réduit aux aînés à faible revenu qui reçoivent le Supplément de revenu garanti;

Technologies pour l’avenir, qui donne aux personnes handicapées les moyens d’utiliser un téléphone intelligent ou une tablette de manière autonome, et qui améliore leur qualité de vie grâce à un soutien personnalisé, à de la formation et à des technologies d’assistance;

Santé pour l’avenir, qui fournit des services de soins primaires, de santé mentale et de soutien en matière de toxicomanie directement aux personnes dans le besoin et vivant dans la rue, par l’intermédiaire des cliniques mobiles de TELUS Santé présentes dans 13 villes au pays.



L’an dernier, TELUS a versé 5 % de ses bénéfices avant impôt – soit 85 millions de dollars – à des organismes de bienfaisance afin de favoriser l’épanouissement des collectivités, en plus de consacrer plus de 150 millions de dollars à des initiatives liées à la COVID-19. Pour tout savoir sur les programmes Connectés pour l’avenir, rendez-vous à telus.com/connecting-canada .

TELUS s’engage depuis longtemps à renforcer les relations avec les peuples autochtones – Premières Nations, Métis et Inuits –, et reconnaît que ses activités s’étendent sur beaucoup de territoires traditionnels et de régions visées par des traités. Pour en savoir plus sur les initiatives de réconciliation de TELUS, rendez-vous à telus.com/reconciliation .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rend nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays à l’échelle mondiale. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos du Prince George Native Friendship Centre

Le Prince George Native Friendship Centre est devenu au fil du temps l’un des organismes communautaires les plus importants et les plus actifs de Prince George. Composée d’Autochtones et de non-Autochtones, sa clientèle appuie ses programmes depuis 50 ans. Le PGNFC offre une programmation culturellement adaptée pour répondre aux besoins uniques et diversifiés de la collectivité. Ses nombreux services se rapportent à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la petite enfance et aux programmes sociaux. pgnfc.com

À propos de la Native Courtworker and Counselling Association of British Columbia

La NCCABC se donne pour mission d’accompagner les Autochtones de la Colombie-Britannique dans leur quête de justice. Elle leur fournit des services culturellement adaptés en matière de justice et de santé. Sa conception de la justice est fondée sur une vision holistique de la personne, dans ses dimensions psychologique, physique, sociale et spirituelle. Elle considère que l’histoire de chaque Autochtone est liée à l’histoire et à la culture de tout un peuple. Elle mise sur la collaboration pour que les personnes et les familles soient traitées avec dignité et respect. Tel est son engagement envers ces gens. nccabc.ca

À propos de l’Alberta Native Friendship Centres Association

L’ANFCA soutient des centres d’amitié qui, par leurs programmes et leurs services, s’emploient à améliorer la qualité de vie des Autochtones vivant en milieu urbain. Ses priorités sont guidées par ses membres et les besoins communautaires définis avec eux. Les enseignements culturels, les valeurs et l’identité autochtones sont au cœur de sa mission. Elle favorise les échanges culturels et vise à combler le fossé séparant les visions du monde autochtone et non autochtone. L’ANFCA s’efforce de créer des partenariats nationaux et provinciaux efficaces et dynamiques, axés sur la collaboration et les objectifs communs. anfca.com

À propos de la BC Association of Aboriginal Friendship Centres

La BCAAFC est l’organisme chapeautant les 25 centres d’amitié de la Colombie-Britannique. Les centres d’amitié sont des organismes de services sociaux à but non lucratif dirigés par des Autochtones, qui élaborent et proposent des programmes et des services accessibles pour aider les Autochtones vivant en milieu urbain et loin de chez eux à réaliser leur vision de la santé, du mieux-être et de la prospérité. Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique estime qu’environ 85 % des Autochtones de la province vivent hors réserve ou dans des zones urbaines. Collectivement, les centres d’amitié de la Colombie-Britannique emploient plus de 1 200 personnes et ont établi plus de 600 partenariats communautaires, ce qui en fait la plus grande infrastructure de prestation de services aux Autochtones de la province. De concert avec les centres d’amitié, les organisations partenaires et les organismes gouvernementaux concernés, la BCAAFC s’emploie à établir des pratiques exemplaires pour la prestation de programmes autochtones et plaide en faveur d’une allocation de ressources équitable pour les services offerts par des Autochtones, pour des Autochtones. bcaafc.com .

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de TELUS

stephanie.dussault@telus.com

Alberta Native Friendship Centres Association

Joanne Mason

Directrice générale

director@anfca.com

BC Association of Aboriginal Friendship Centres

Ricki-Lee Jewell

Coordonnatrice aux communications

communications@bcaafc.com

778-966-8571

Native Courtworker and Counselling Association of British Columbia

Darryl Shackelly

Directeur général

darryl@nccabc.net

Prince George Native Friendship Centre

Barb Ward-Burkitt, Wahiyow Cawapata Scoo

Directrice générale, M. Éd, OBC

bwardburkitt@pgnfc.com