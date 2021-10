Esker lance Esker Pay, un portefeuille de solutions de paiement adossé aux leaders de la Fintech

LYON, France - 4 octobre 2021 - Esker, plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients, annonce le lancement d'Esker Pay, un portefeuille complet de solutions de paiement intégrées. Enrichi par des partenariats stratégiques avec plusieurs leaders de la Fintech, Esker Pay accompagne les entreprises dans la gestion de leurs flux de trésorerie.

Entièrement intégré aux suites Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker Pay aide les entreprises à mieux gérer leur trésorerie en éliminant les processus manuels, complexes et inefficaces liés au règlement des factures clients et fournisseurs. Esker Pay renforce l'efficacité des chaînes d'approvisionnement en automatisant l’ensemble des paiements et en offrant des options de financement et des remises pour paiement anticipé, tout en prenant en compte la prévention de la fraude et les pénalités de retard qui sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur la trésorerie d'entreprise.

L’expression bien connue selon laquelle "cash is king" a pris tous son sens au cours des 18 derniers mois. Lorsque les temps sont difficiles pour de nombreuses entreprises, se faire payer et régler ses fournisseurs en temps et en heure peut s'avérer être un défi de taille ", déclare Catherine Dupuy-Holdich, chef de produit chez Esker, avant d'ajouter : "Avec Esker Pay, nous mettons à disposition la technologie Esker et les partenariats stratégiques nécessaires pour faciliter et accélérer tous les paiements.»

Esker permet aux entreprises d'atteindre une véritable croissance à somme positive, en facilitant la mise en place d'un écosystème vertueux dans lequel les entreprises, les clients et les fournisseurs créent de la valeur ensemble, et non les uns aux dépens des autres. Pour les fournisseurs, le paiement rapide des clients permet de sécuriser la trésorerie. Et pour les clients, il est essentiel de payer les fournisseurs et d'entretenir de bonnes relations, étant donné les coûts et risques induits par l'intégration de nouveaux fournisseurs.

Grâce à des partenariats conclus avec les leaders des Fintechs comme Corpay, Jack Henry, Payroc, Pytheas Capital Advisors, SisID, SlimPay, Stripe, Wind River Financial, Esker Pay offre aux entreprises une large gamme de services de paiement, notamment :

• Des méthodes d’encaissement intégrées (cartes bancaires, débits directs, virements nationaux ou internationaux, etc.).

• L’automatisation des paiements des fournisseurs

• Le financement de la chaîne d'approvisionnement (affacturage ou affacturage inversé)

• La récupération des escomptes pour paiement anticipé ou la négociation d’escomptes en temps réel

• La vérification de la validité des coordonnées bancaires

Et ce n'est que le début", ajoute Jean-Michel Bérard, directeur général d'Esker, avant de conclure : "Nous continuerons à enrichir Esker Pay grâce à de nouveaux développements technologiques et à la conclusion de futurs partenariats afin d'optimiser encore davantage les paiements B2B, de réduire l'exposition aux risques et d'améliorer l'efficacité du back-office.»

Esker Pay est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier pour tous ses clients et prospects.

