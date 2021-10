Pour les acteurs majeurs du jeu en ligne aux États-Unis à la recherche d’un partenaire technologique de paiement, Nuvei occupe la position de tête

English French

MONTRÉAL, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI and NVEI.U), le partenaire technologique de paiement des marques prospères, a récemment annoncé plusieurs partenariats avec des noms prestigieux du secteur du jeu en ligne aux États-Unis, dont 888 et SI Sportsbook, Carousel Group, Triplebet/Matchbet, PrizePicks, et tout récemment, le géant BetMGM.



Ces exploitants ont choisi Nuvei non seulement pour ses nombreuses options de connexion entre diverses plateformes de jeu, mais pour fournir une expérience de paiement efficace à leurs millions de joueurs aux États-Unis. Nuvei a été maintes fois retenue en raison des relations de longue date de celle-ci avec divers exploitants d’envergure internationale dans le secteur du jeu en ligne, et de ses vastes compétences et connaissances relatives au marché américain, qui est actuellement en pleine ébullition.

Depuis leur entrée sur le marché américain à la fin 2020, certains des plus importants exploitants de plateformes de jeu en ligne aux États-Unis ont misé sur Nuvei pour accélérer leurs plans de croissance, simplifier leurs processus et présenter des innovations en matière de paiements à des millions de joueurs américains. La technologie novatrice de Nuvei est approuvée pour tous les États américains où le jeu en ligne est autorisé, et viendra soutenir toute expansion dans les nouveaux marchés où le jeu sera légalisé à l’avenir.

Les exploitants américains peuvent maintenant compter sur la technologie de pointe de Nuvei pour garantir des taux de succès élevés pour leurs transactions. Grâce au routage intelligent, chaque transaction est aiguillée vers les canaux qui offrent les meilleures chances d’approbation. Tous les partenaires de Nuvei peuvent compter sur le vaste éventail de modes de paiement offerts par l’entreprise aux États-Unis, dont les cartes, les paiements ACH et les méthodes de paiement alternatives. Qui plus est, les exploitants peuvent utiliser divers autres services de Nuvei, dont l’orchestration des paiements, les passerelles, les dépôts instantanés et une gamme d’options de retraits en temps réel pour les cartes, les transferts ACH et les portefeuilles numériques, sans compter les dépôts nets. Ainsi, les joueurs pourront profiter d’une expérience de paiement plus rapide, plus commode et plus sécuritaire.

« Tous les partenariats conclus récemment avec des sociétés du secteur du jeu en ligne aux États-Unis viennent confirmer, une fois de plus, l’expertise et les capacités technologiques de Nuvei dans le secteur du jeu en ligne », a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « La place de premier plan qu’occupe Nuvei dans le secteur du jeu en ligne et des paris sportifs est le fruit de notre engagement continu à offrir la meilleure technologie à nos clients, et donc le meilleur service qui soit à leur propre clientèle. Conformément à notre stratégie, ce partenariat nous permet aussi de solidifier notre présence et notre importance sur le marché américain du jeu en ligne ».

La solution Caisse de Nuvei, par exemple, simplifie la façon dont les prestataires de services de paris sportifs traitent les paiements, en plus d’ouvrir la porte de nouveaux marchés réglementés grâce à sa technologie intégrée en matière de conformité. Les exploitants américains peuvent désormais choisir parmi l’éventail de services supplémentaires que Nuvei offre à la carte, y compris la détection de fraude en temps réel, la gestion des risques et les versements instantanés.

Nuvei continue de renforcer son statut privilégié aux États-Unis comme partenaire technologique de paiement pour les marques de prestataires de services de lignes sportives virtuelles, de jeu en ligne et de paris sportifs, et ce, dans d’autres États américains où les jeux d’argent sont approuvés et réglementés.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 204 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 480 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

