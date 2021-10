Avis aux médias : Joignez-vous à l’Association des produits forestiers du Canada pour une tournée virtuelle de forêts aménagées de manière durable et une séance de questions en direct sur l’importance des forêts canadiennes pour l’atteinte des cibles de carboneutralité

English French

OTTAWA, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les forêts aménagées de manière durable du Canada et les produits du bois qui stockent le carbone qu’on en tire sont essentiels pour appuyer la transition du pays vers une économie carboneutre d’ici 2050 – permettant en même temps d’atteindre des cibles de conservation et de créer des emplois verts de qualité pour demain. Les médias sont invités à se joindre à l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) pour une tournée virtuelle d’un secteur de forêts aménagées de façon durable, suivie d’une séance de questions en compagnie de Derek Nighbor, président et chef de la direction de l’APFC, et d’Étienne Bélanger, directeur de la foresterie de l’APFC.



Date : 5 octobre 2021



Heure : Midi HAE



Lieu : Webinaire Zoom https://us06web.zoom.us/j/83284946599 Ou par accès mobile en une touche au Canada :

+17789072071,,83284946599# ou +12042727920,,83284946599#



Ou par téléphone :

+1-778-907-2071 ou +1-204-272-7920 ou +1-438-809-7799 ou +1-587-328-1099 ou

+1-647-374-4685 ou +1-647-558-0588



ID du webinaire : 832 8494 6599

À noter



Derek Nighbor et Étienne Bélanger animeront une séance de questions en direct après la tournée virtuelle sur la plateforme Zoom lors de l’événement.

Derek Nighbor est président et chef de la direction de l’APFC depuis mars 2016. Ayant grandi à Pembroke, en Ontario, il est fier de représenter l’industrie canadienne des produits forestiers et l’important rôle qu’elle joue dans la vie de 230 000 familles dans plus de 600 localités forestières d’un océan à l’autre.

Étienne Bélanger s’est joint à l’APFC en 2008 et à titre de directeur de la foresterie, il fournit aux membres de l’association des conseils éclairés sur les questions d’aménagement forestier durable ainsi que sur les questions autochtones. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences forestières de l’Université Laval et est membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

