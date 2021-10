Converge Technology Solutions Corp. acquiert LPA Software Solutions

TORONTO et GATINEAU, Québec, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp . (« Converge » ou « la Société ») (TSX :CTS) (FSE :0ZB) (OTCQX :CTSDF) fournisseur de solutions informatiques et Cloud compatibles aux logiciel, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de LPA Software Solutions, LLC (« LPA »).



Basée à Rochester dans l'État de New York, Dallas, Houston, Charlotte, Boston, Pittsburgh et Columbus, LPA fournit des solutions d'analyse d'entreprise et des services professionnels dans les domaines de l'analyse, de la science des données, de l'intelligence artificielle, de la gestion des performances financières, de la gouvernance des données, de l'intégration des données, de l'analyse de localisation et des ensembles de données. Désignée comme l'un des partenaires IBM Platinum à service complet qui vend, comprend et met en œuvre le logiciel IBM Business Analytics, LPA prend fièrement en charge des centaines de clients et de nombreuses implémentations réussies dans dix secteurs majeurs.

« LPA Software Solutions est impatiente de rejoindre la famille des entreprises Converge afin d'étendre les capacités, les compétences et les produits que nous serons en mesure d'apporter à nos clients actuels et nouveaux », a déclaré Scott Hopkins, président-directeur général de LPA Software Solutions. « La portée et l'expérience de Converge associées aux nombreuses années d'expertise approfondie de LPA Software Solutions fourniront aux clients de vastes capacités d'analyse basées sur l'industrie. »

« Converge est ravie d'ajouter LPA Software Solutions à notre équipe en constante expansion et à notre gamme de capacités de solutions », a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. « Forts de plus de 20 ans d'expérience au service de nos clients dans le domaine de l'analyse, nous sommes impatients d'intégrer les connaissances et les compétences analytiques avancées de LPA à nos offres actuelles et nous sommes ravis de développer les pratiques en matière d'intelligence artificielle, de données et d'IA de Converge aux côtés de leur équipe. LPA nous permettra de continuer à étendre et à développer notre pratique d'analyse avancée en Amérique du Nord. »

LPA a généré un chiffre d'affaires d'environ 17 millions de dollars canadiens avec un BAIIA ajusté de 2,1 millions de dollars canadiens pour la période de douze mois close au 31 août 2021. La contrepartie de l'achat était de 9,0 millions USD en espèces payés à la clôture et des paiements de gains de 3 millions USD au total, payables sur deux ans. En supposant que LPA atteigne le niveau minimum du BAIIA pour obtenir le gain total, le multiple d'achat de la transaction serait d'environ 4,0 fois le BAIIA au cours de la deuxième année suivant la clôture. En supposant qu'aucun paiement de gain n'ait été effectué, le multiple d'achat serait environ 5,5 fois le BAIIA ajusté pour la période de douze mois close au 31 août 2021, après ajustement au fonds de roulement. La partie en espèces du prix d'achat a été financée par le financement de l'opération d'achat récemment annoncé par Converge. L'acquisition devrait être immédiatement relutive à la faveur de Convergence, ce qui se traduira par une augmentation du chiffre d'affaires et un BAIIA ajusté.

LPA marque la vingt-quatrième acquisition réalisée par Converge depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC ; Northern Micro, Inc. ; 10084182 Canada Inc. opérant en tant que Becker-Carroll ; Key Information Systems, Inc. ; BlueChip Tek, Inc. ; Lighthouse Computer Systems, Inc. ; Software Information Systems LLC. ; Nordisk Systems, Inc. ; Essex Technology Group, Inc. ; Datatrend Technologies, Inc. ; VSS, LLC ; Solutions PCD, Inc. ; Unique Digital, Inc. ; Workgroup Connections, Inc. ; Vivvo Application Studios LTD. ; Vicom Computer Services, Inc. ; CarpeDatum LLC ; Accudata Systems, Inc. ; Dasher Technologies, Inc. ; ExactlyIT, Inc. ; REDNET AG ; Vicom Infinity, Inc. ; et Infinity Systems Software, Inc.

À propos de LPA

LPA Software Solutions, LLC (« LPA ») fournit des services de conseil et professionnels pour l'IA, la Business Intelligence (BI), l'intelligence de localisation, l'analyse prédictive, l'IdO, la géocartographie, la préparation des données et le nettoyage des données. LPA est un partenaire commercial d'IBM Platinum distingué qui aide les clients avec des logiciels et des services Cognos Analytics, de l'analyse de planification pour la gestion des performances financières, de l'analyse de localisation et IBM SPSS pour l'analyse prédictive. LPA aide les organisations à exploiter la puissance des données et des informations en développant des solutions qui facilitent l'acquisition, le partage et le flux de données dans l'ensemble de l'entreprise. Les solutions LPA aident à tirer parti de la conjecture de la prise de décisions en dotant les cadres, les gestionnaires et les utilisateurs finaux des connaissances dont ils ont besoin pour réaliser des évaluations factuelles.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques et Cloud compatibles avec les logiciels, axé sur la fourniture de solutions et de services à la pointe de l'industrie. Les organisations de services et de ventes régionales de Converge fournissent des analyses avancées, du cloud et des offres de cybersécurité à des clients dans divers secteurs. La société prend en charge ces solutions grâce à des offres de services gérés, d'infrastructure numérique et d'expertise en talents à travers tous les principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche multi-facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : convergetp.com.