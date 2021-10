Le FPI Nexus clôture l’acquisition précédemment annoncée de centres de distribution pour 230,4M$

English French

MONTRÉAL et TORONTO, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui qu'il a complété l’acquisition précédemment annoncée de trois centres de distribution pour 230,4 millions de dollars le 1er octobre 2021.



« Nous sommes heureux de pouvoir ajouter ces propriétés de haute qualité à notre portefeuille dans le cadre d'une importante transaction hors marché relutive », a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Nous avons un solide portefeuille d'acquisitions potentielles de propriétés industrielles supplémentaires, des liquidités pour financer les acquisitions et nous sommes en discussion avec des acheteurs potentiels de 3 des immeubles de bureaux du FPI dans la région de Montréal. Nous avons récemment déposé un supplément de prospectus de 50 millions de dollars de financement par titres de participation au cours du marché, auquel nous pourrions accéder à l'avenir pour nous aider à alimenter davantage notre croissance. Nous prévoyons conclure une acquisition précédemment annoncée pour 44,1 millions de dollars d’une propriété industrielle de 391 000 pieds carrés à London, en Ontario, en novembre, et nous sommes à des stades avancés de négociation et de vérification diligente concernant des propriétés supplémentaires que nous prévoyons être en mesure d’acquérir en 2021. Au début de 2022, nous prévoyons conclure l'acquisition précédemment annoncée pour 58,2 millions de dollars de 4 propriétés industrielles à London, en Ontario.

Les détails des centres de distribution acquis :

2101 Fleming Road, Regina, Saskatchewan

Centre de distribution à locataire unique de 1 029 675 pieds carrés de superficie locative brute (“SLB”), comprenant à la fois l’entreposage frigorifique et congelé situé sur un terrain d’environ 84 acres

Construit et rénové entre 2009 et 2012

Hauteur libre de 37 à 42 pieds



775 Frenette Avenue, Moncton, New Brunswick

Centre de distribution à locataire unique de 124 655 pieds carrés de SLB, comprenant à la fois l’entreposage frigorifique et congelé situé sur un terrain d’environ 15 acres

Construit en 2009

Hauteur libre de 42 à 46 pieds



10 DeWare Drive, Moncton, New Brunswick

Centre de distribution à locataire unique de 226 135 pieds carrés de SLB situé sur un terrain d’environ 16 acres

Construit en 1995 et expansion en 2005

Hauteur libre de 42 à 46 pieds



Les propriétés ont une moyenne pondérée de la durée restantes des contrats de location d'environ 10,6 ans et sont louées à une société ayant une cote de crédit notée (BBB (élevé) / DBRS ; BBB / Standard and Poor's Ratings Services), en vertu de contrats de location triple net.

L'acquisition a été financée en partie par le produit d'un financement hypothécaire de 172 406 250 $ d'une durée de 10 ans et à un taux d'intérêt de 2,84 % garanti par les propriétés.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 93 immeubles comportant une superficie locative brute d’environ 8,2 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 43 835 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 16 360 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Alors que le FPI prévoit que les événements et les développements subséquents peuvent modifier son point de vue, le FPI renonce spécifiquement à toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Ces déclarations prospectives ne devraient pas être considérées comme représentant les points de vue du FPI à partir de toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Rien ne peut garantir que les déclarations prospectives s’avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de telles déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d’affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.