Menyelesaikan Cabaran Penderiaan dan Persepsi Kritikal, Sertai LeddarTech di Tiga Acara Utama Antarabangsa pada bulan Oktober 2021

QUEBEC CITY, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, peneraju global dalam ADAS Tahap 1-5 dan teknologi penderiaan AD, berasa sukacita untuk meneruskan penyertaannya dalam beberapa acara digital dan secara bersemuka pada bulan Oktober sebagai pempamer dan penyampai. Acara maya dan secara langsung ini akan mempamerkan platform teknologi hujung ke hujung LeddarTech yang menyeluruh, yang mendayakan pelanggan untuk menyelesaikan cabaran penderiaan dan persepsi kritikal merentasi keseluruhan rantaian nilai bagi pasaran automotif dan mobiliti. Penyelesaian yang ditampilkan ini termasuk platform pergabungan penderia dan persepsi LeddarVision ™ dan platform pembangunan LiDAR yang cekap kos, boleh skala berdasarkan teknologi LeddarEngine ™ berpaten.



“Perkembangan pesat pemanduan berautonomi banyak bergantung pada kerjasama profesional yang bersependapat dan pasukan kami amat teruja untuk membentangkan, mempamerkan, dan menjalinkan rangkaian di acara akan datang ini,” kata Daniel Aitken, Naib Presiden Pemasaran, Komunikasi, dan Pengurusan Produk Global di LeddarTech.

ITS World Congress – 11-15 Oktober (Secara langsung di Hamburg, Jerman)

Menampilkan demonstrasi LeddarTech dalam pemilihan modul ITS LiDAR yang telah digunakan di seluruh dunia.

ITS World Congress ialah acara terbesar dan paling terkemuka dunia yang berfokus pada mobiliti pintar dan pendigitalan pengangkutan. Setiap tahun, acara ini meraikan kemajuan mobiliti pintar sementara mereka menggariskan kepentingan sistem pengangkutan pintar (ITS). Untuk 2021, ITS World akan merangkumi sesi secara langsung, interaktif, dan merangsang minda apabila pakar industri menyampaikan perkembangan terkini dalam ITS, mempamerkan dan mendemonstrasikan teknologi canggih dalam ruang pameran yang luas acara ini. Acara ini juga akan merangkumi lawatan teknikal dan peluang demonstrasi secara langsung.

LeddarTech akan menjadi sebahagian daripada perwakilan Quebec yang aktif bersama Investissement Québec dan Propulsion Québec .

Tarikh: 11-15 Oktober, 2021

Tempat: The Hamburg Messe & Congress Center

Daftar di sini .

Autotech Council Science Fair – 14-15 Oktober (Secara Langsung & Dalam Talian)

Menampilkan demonstrasi LeddarEngine oleh LeddarTech, yang terdiri daripada SoC LCA3, dan perisian pemprosesan isyarat proprietari yang menyampaikan prestasi julat, resolusi dan pengesanan yang diperlukan untuk menyokong tahap pemanduan berautonomi tertinggi untuk pelbagai jenis kenderaan. Juga dipamerkan pada acara ini ialah kenderaan robot pengesanan tepi jalan kami, Wheel-E™, yang menyerlahkan ciri-ciri platform pembangunan LeddarTech.

Annual Science Fair Autotech Council merupakan peluang setahun sekali untuk syarikat teknologi untuk memperkenalkan inovasi mereka kepada eksekutif strategi, R&D, pencarian, dan perkongsian daripada seluruh industri mobiliti. Tahun ini, Science Fair ialah acara dalam talian dwiformat dan di tapak, tempat pembuat kereta, vendor, syarikat permulaan, akademik dan pelabur mempromosikan inovasi, produk dan projek pembangunan bersama dalam format tunjukkan dan beritahu.

Tarikh: 14-15 Oktober, 2021

Tempat: Milpitas (California) & dalam talian

Daftar di sini .

Arm DevSummit – 19-21 Oktober (Maya)

Menampilkan Pierre Olivier, CTO LeddarTech sebagai ahli panel dengan Arm, Continental, dan Amazon

Arm DevSummit 2021 ialah persidangan maya tiga hari yang menyampaikan cerapan berkaitan aliran teknologi terkini dan memberikan peluang kepada peserta peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam sesi teknikal dan bengkel amali sambil menyediakan keupayaan untuk berhubung dengan pembangun perisian dan pereka perkakasan yang bersependapat. Pierre Olivier, CTO LeddarTech, akan menyertai ahli panel daripada Arm, Amazon, and Continental untuk perbincangan panel menarik yang melibatkan pakar menawarkan cerapan kepada cara pembuat automobil telah menerima strategi pengkomputeran yang lebih berpusat, menggantikan banyak mikropengawal dan mikropemproses dengan SoC yang sedikit tetapi lebih berkuasa. Dengan pemproses zon ini, kereta benar-benar boleh menjadi ditakrifkan perisian. Perbincangan panel ini akan menerokai transformasi ini sementara berkongsi cabaran dan peluang yang datang dengan membawakan kecerdasan yang lebih fleksibel dan menyeluruh kepada kereta.

Panel ditampilkan: “Buckle Up - The Software-Defined Car Is Here”

Tarikh: 20 Oktober, 2021, 12:00 tgh hari – 12:50 tgh hari EST

Daftar di sini .

Untuk senarai lengkap acara langsung dan maya LeddarTech yang akan datang, sila layari leddartech.com/events .

Perihal LeddarTech

LeddarTech ialah peneraju dalam platform penderiaan persekitaran untuk kenderaan berautonomi dan sistem bantuan pemandu lanjutan. Diasaskan pada tahun 2007, LeddarTech telah berubah menjadi syarikat penderiaan persekitaran hujung ke hujung yang menyeluruh dengan membolehkan pelanggan menyelesaikan cabaran penderiaan dan persepsi kritikal merentasi seluruh rantai nilai bagi segmen pasaran automotif dan mobiliti. Dengan platform pergabungan penderia dan persepsi LeddarVision™ dan penyelesaian pembangunan LiDAR yang mesra kos, boleh skala dan serba boleh miliknya untuk LiDAR berkeadaan pepejal bergred automotif berdasarkan LeddarEngine™, LeddarTech membolehkan penyepadu sistem automotif Peringkat 1-2 untuk membangunkan penyelesaian penderiaan tindanan penuh untuk autonomi tahap 1 hingga 5. Penyelesaian ini dikerahkan secara aktif dalam penggunaan kenderaan ulang-alik, trak, bas, kenderaan penghantaran, bandar/kilang pintar dan roboteksi berautonomi. Syarikat ini bertanggungjawab untuk beberapa inovasi dalam aplikasi penderiaan jauh automotif dan mobiliti yang canggih, dengan lebih 100 teknologi berpaten (diluluskan atau menunggu kelulusan) meningkatkan keupayaan ADAS dan pemanduan berautonomi.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.leddartech.com , dan pada LinkedIn , Twitter , Facebook , dan YouTube .

Maklumat Hubungan:

Daniel Aitken, Naib Presiden, Pemasaran, Komunikasi, dan Pengurusan Produk Global, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 samb. 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, dan logo berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LeddarTech Inc. dan subsidiarinya. Semua jenama, nama produk dan tanda lain ialah atau mungkin ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau perkhidmatan pemilik masing-masing.

Foto yang disertakan dengan pengumuman ini boleh didapati di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70d41a88-ac06-4e91-86ff-03bbaa381ebf/ms