解决关键的传感和感知挑战，与LeddarTech一起参加2021年10月的三项重大国际活动

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魁北克市, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术的全球领导者 LeddarTech ®非常高兴将于10月继续作为参展商和演讲者参加多个数字和现场活动。这些虚拟和现场活动将展示LeddarTech全面的端到端技术平台，使客户能够解决汽车和出行市场整个价值链上的关键感应和感知挑战。这些特色解决方案包括 LeddarVision ™传感器融合和感知平台以及基于专利 LeddarEngine ™技术的经济高效、可扩展的LiDAR开发平台。



“自动驾驶的加速在很大程度上取决于志同道合的专业人士之间的合作，我们的团队很高兴能够参加这些即将到来的活动，并进行演示、展览和交流，”LeddarTech全球营销、传播和产品管理副总裁Daniel Aitken表示。

世界智能交通大会（ITS World Congress） ——10月11-15日（德国汉堡现场活动）

LeddarTech将演示已经得到全世界采用的一些精选 ITS LiDAR 模块。

世界智能交通大会（ITS World Congress）是全球最大、最重要的致力于智能出行和交通数字化的活动。这项活动每年都会庆祝智能出行的发展，强调智能交通系统的重要性。2021年，世界智能交通大会将开展互动式的激发思考的现场研讨会，由行业专家在展会的宽敞展示空间中介绍智能交通系统方面的最新发展，展示和演示尖端技术。此次活动还将提供技术参观和现场演示机会。

LeddarTech将成为魁北克代表团以及 Investissement Québec 和 Propulsion Québec 的活跃分子。

时间：2021年10月11-15日

地点：汉堡国际会展中心

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汽车技术协会科学展（Autotech Council Science Fair） ——10月14-15日（现场和在线）

LeddarTech将演示 LeddarEngine ，该系统由LCA3 SoC和专有的信号处理软件组成，可提供所需的距离、分辨率和检测性能，以支持最高水平的自动驾驶，适用于各种各样的车辆。本次活动还将展示我们的路边检测机器人车Wheel-E™，其中突出展示LeddarTech开发平台的功能。

汽车技术协会的年度科学展是一年一次的盛会，科技公司可以借此机会向整个出行行业的战略、研发、搜寻和合作伙伴关系高管介绍自己的创新。今年的科学展活动将采取线上和现场两种形式，汽车制造商、供应商、初创企业、学术界和投资者将以“参展并讲述”的方式推广其创新、产品和共同开发项目。

时间：2021年10月14-15日

地点：米尔皮塔斯（加利福尼亚）和在线

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Arm DevSummit ——10月19-21日（虚拟）

LeddarTech的首席技术官Pierre Olivier与来自Arm、Continental和Amazon的专家一起座谈

Arm DevSummit 2021是一次为期三天的虚拟会议，提供对最新技术趋势的深入见解，让参与者有机会提高技术讨论会和实践研讨会的技能，同时还提供了与志同道合的软件开发人员和硬件设计人员建立人际联络的能力。LeddarTech首席技术官Pierre Olivier将与来自Arm、Amazon和Continental 的专家一起座谈，专家们将深入了解汽车厂商如何采用更集中的计算策略，以更少但更强大的SoC取代数大量微控制器和微处理器。借助这些分区处理器，汽车可以真正成为软件定义。本次小组座谈将探讨这一转变，同时分享将更加灵活、更为普遍的智能带入汽车而产生的挑战与机遇。

专题小组：“系上安全带——软件定义汽车来了”

时间：东部标准时间2021年10月20日中午 12:00-12:50

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如需了解LeddarTech即将举办的现场和虚拟活动的完整列表，请访问 leddartech.com/events 。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech助力1-2级汽车系统集成商开发L1至L5级自动驾驶全堆栈传感解决方案。这些解决方案在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中得到积极部署。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术超过100项。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或关注公司 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70d41a88-ac06-4e91-86ff-03bbaa381ebf/zh-Hans