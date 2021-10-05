解決關鍵傳感和感知挑戰，2021 年 10 月參加 LeddarTech 三大國際活動

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魁北克市, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，公司欣然宣佈將於 10 月期間作為參展商及主辦商參與多個數碼和現場活動。這些虛擬和現場活動將展示 LeddarTech 全面的端對端技術平台，使客戶能夠解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應與感知挑戰。這些特別解決方案包括 LeddarVision™ 感應器融合和感知平台，及建基於專利 LeddarEngine™ 技術，符合成本效益且可擴展的 LiDAR 開發平台。



LeddarTech 全球市場推廣、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken 表示：「自動駕駛的加速在很大程度上取決於志同道合的專業人士的合作，我們的團隊很高興在這些即將舉行的活動中介紹、展示和交流。

智能運輸系統世界大會 – 10 月 11 日至 15 日（在德國漢堡舉行）

以 LeddarTech 演示為特色，展示了一系列已在世界各地採用的 ITS LiDAR 模組。

智能運輸系統世界大會專注於智能移動和交通數碼化，是當中規模最大和最著名的活動。每年，該活動都慶祝智能移動的進步，因其強調智能交通系統 (ITS) 的重要性。2021 年，智能運輸系統世界將包括現場、互動和發人深省的會議，行業專家將展示智能交通系統的最新發展，在活動寬敞的展覽空間內陳列展示尖端技術。該活動還包括技術參觀和現場示範機會。

LeddarTech 將聯同 Investissement Québec 及 Propulsion Québec成為魁北克代表團一員，一起積極參與該活動。

時間：2021 年 10 月 11 至 15 日

地點：The Hamburg Messe & Congress Center

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Autotech Council 科學博覽會 – 10 月 14 至 15 日（現場及網上）

LeddarTech 示範 LeddarEngine，其中包含 LCA3 SoC 和專有訊號處理軟件，可提供所需的範圍、分辨率和檢測性能，為各種車輛支援最高級別的自動駕駛。本活動還展示我們的路邊檢測機器人 Wheel-E™，它突出了 LeddarTech 開發平台的功能。

Autotech Council 的年度科學博覽會為技術公司提供一年一度的機會，可以將他們的創新介紹給來自整個移動行業的策略、研發、偵察和合作夥伴管理人員。今年，科學博覽會是一個包含網上和現場兩種形式的活動，汽車製造商、供應商、初創公司、學者和投資者以展示和講述的形式宣傳他們的創新、產品和共同開發項目。

時間：2021 年 10 月 14 至 15 日

地點： Milpitas（加州）及網上

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Arm DevSummit – 10 月 19 至 21 日（虛擬）

LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 與 Arm、Continental 和 Amazon 成為專題小組成員

Arm DevSummit 2021 是一個為期三天的虛擬會議，提供對最新技術趨勢的見解，讓參與者有機會在技術會議和實踐研討會中提高技能，同時還提供與志同道合的軟件開發人員和硬件設計師建立聯繫的能力。LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 將與來自 Arm、Amazon 和 Continental 出任專題小組成員，以進行一場引人入勝的小組討論，各專家將就汽車製造商如何採用更集中的運算策略、用數量更少但功能更強大的片上系統取代大量微控制器和微處理器方面提供見解。使用這些區域處理器，汽車可以真正由軟件定義。本小組討論將探討這種轉變，同時分享為汽車帶來更靈活、更普遍的智能所帶來的挑戰和機遇。

專題討論：「Buckle Up - The Software-Defined Car Is Here」（繫好安全帶 - 軟件定義的汽車就在此）

時間：2021 年 10 月 20 日中午 12:00 至下午 12:50 （美國東部時間）

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有關 LeddarTech 即將舉行的現場和虛擬活動的完整清單，請瀏覽 leddartech.com/events。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、貨車、巴士、送貨車、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 100 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com、我們的 LinkedIn、Twitter、Facebook及 YouTube 頻道。

聯絡人：

LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken

｜電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP, LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/70d41a88-ac06-4e91-86ff-03bbaa381ebf/zh-Hant