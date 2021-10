Harju Elekter sõlmis Västeråse tehase ehituseks loodud ettevõtte aktsiate ostulepingu

English Estonian

AS Harju Elekter avaldas 13.09.2021 börsiteate, milles teatas Rootsi tegevuse restruktureerimisest, uute tehaste rajamisest ning kavatsuste protokolli sõlmimisest Wästbygg Gruppi kuuluva LC Development Fastigheter 101 AB tütarettevõtte aktsiate omandamiseks.



Eile, 4.10.2021 sõlmis ASi Harju Elekter tütarettevõte Harju Elekter AB Wästbygg Gruppen AB tütarettevõtte LC Development Fastigheter 101 ABga lepingu, millega omandatakse 100% LC Development Fastigheter 17 AB aktsiatest. Tehingu eeldatav väärtus on 9,8 miljonit eurot (100 miljonit Rootsi krooni). Tehingu hind täpsustub peale hoone valmimist ning lepingusse sätestatud tingimustel ja korras korrigeeritakse hinda. Tehingu kavandatav esialgne lõpukuupäev on 1.11.2022.

LC Development Fastigheter 17 AB on 2021. aastal Västeråsesse rajatava Harju Elektri tehase jaoks asutatud ettevõte, mis haldab kinnistu ja ehitusega seonduvat.

Wästbygg Grupp on ehitus- ja projektiarenduse ettevõte, mis tegutseb Rootsi kõige kiiremini arenevatel turgudel. Ettevõte, mis on noteeritud Nasdaq Stockholm börsil, ehitab ja arendab elu-, ärihooneid ja üldkasutatavaid kinnistuid, samuti logistika- ja tööstusrajatisi, tugeva fookusega jätkusuutlikkusele. 2020. aastal teenis ettevõte ligikaudu 3,8 miljardit Rootsi krooni ja pakkus tööd 310 inimesele.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Üha märkimisväärsem osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 800 spetsialisti ning kontserni 2021. a esimese poolaasta müügitulu oli 67 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil.

Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses ei ole antud tehingu puhul tegemist tehinguga seotud isikute vahel.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 674 7400

Lisainfo:

Mikael Schwartz Jonsson

Harju Elekter AB tegevjuht

+46 73 870 01 51

Koostas:

Marit Tack

Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht

+372 5340 8444

E-mail: marit.tack@harjuelekter.com