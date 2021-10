Quadient annonce une évolution majeure de sa solution cloud d'automatisation des documents pour accélérer la transition numérique des PME

English French

Paris, le 5 octobre 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui une importante mise à jour de Quadient® Impress, solution SaaS (software-as-a-service) d’automatisation de la préparation et la diffusion de communications multicanales pour les petites et moyennes entreprises (PME). La solution permet désormais de gérer les préférences de canal de diffusion.

Quadient ne cesse d'investir pour proposer aux entreprises une solution avancée, unique et basée sur le cloud, qui conjugue les avantages de l'automatisation et de la communication intelligente tout en simplifiant leurs processus de travail. Quadient Impress fait partie de la suite cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA) de Quadient, qui regroupe la gestion des communications clients, la cartographie du parcours client, l'automatisation des documents, de la gestion du poste clients et du poste fournisseurs.

En réponse à une forte demande pour la dématérialisation d’envois de communications client, Quadient Impress permet désormais aux entreprises d’offrir à chaque client la liberté de choisir ses préférences de communication, que ce soit par e-mail, envoi postal ou sur un portail sécurisé. Une fois ce choix effectué, Impress gère de façon intelligente les futurs envois de documents. En complément, les documents sont automatiquement stockés en format numérique pour être plus facilement récupérés. Enfin, un tableau de bord ergonomique permet de tracer l’ensemble des communications papier et dématérialisées, pour s’assurer que chaque document soit livré au bon destinataire, au bon format.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les PME peuvent gérer efficacement le passage au numérique à l'aide d'un outil de gestion des préférences de distribution de documents qui aide progressivement leurs clients à évoluer vers des usages plus numériques, notamment grâce à des campagnes intégrées. Aussi, proposer des canaux de communication plus durables permet d’améliorer l’image de l'entreprise en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

« Nous sommes ravis que la toute dernière mise à jour de Quadient Impress donne à nos clients du segment petites et moyennes entreprises une longueur d'avance lorsqu'il s'agit de mettre en avant le partage dématérialisé des documents clients », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Nous observons un besoin important en digitalisation, pour aider les entreprises à maîtriser leurs coûts autant qu’à améliorer leur image de marque. Cette évolution de Quadient Impress souligne notre volonté d'aider les entreprises à gérer leurs communications dans un monde où l’adoption de modes de travail hybrides ne cesse de progresser. Dans ce contexte, être capable de tenir compte des préférences de canal de communication viendra renforcer et améliorer l'expérience de leurs clients ».

Quadient Impress permet de répondre aux nouvelles attentes pour une stratégie de communication plus sophistiquée et plus digitale. Cette nouvelle fonctionnalité est déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas, et sera proposée dans d'autres pays européens dans les prochains mois.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

Contacts

