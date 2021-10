E-SANTE : MAIIA SÉLECTIONNÉE PAR LE SERVICE D’ACCES AUX SOINS (SAS)

Le SAS, programme phare de MaSanté 2022 destiné à améliorer l’orientation de la population dans le parcours de soins, s’appuie désormais sur la plateforme de prise de RDV en ligne et téléconsultation Maiia pour faciliter la prise en charge des appels d’urgence.

Boulogne-Billancourt, 05 octobre 2021- Maiia, suite de solutions de Cegedim Santé – acteur majeur de la e-santé – a été choisie comme outil de prise de RDV en ligne et téléconsultation dans le cadre du Service d’Accès aux Soins (SAS) et est opérationnelle pour un déploiement sur tout le territoire suite à la validation de l’Agence du Numérique en Santé (ANS).

Le SAS permet par ordre d’urgence :

De déclencher l’intervention du SMUR (Structures Mobiles d'Urgence et de Réanimation) ; D’orienter vers un service d’urgence ; Ou grâce à Maiia : De prendre un RDV pour une consultation non programmée en ville ; À défaut de disponibilités médicales de proposer une téléconsultation.





Ce service est construit en lien avec les services de secours, les médecins de ville et les professionnels de l’urgence hospitalière des SAMU.

En contribuant au développement du SAS, Cegedim Santé, signataire de la charte « Engagé pour la e-santé », réaffirme sa volonté de contribuer à « Ma santé 2022 » et faire progresser le numérique en santé au service du patient, ainsi que d’améliorer l’accès à la santé pour tous et à fluidifier le parcours de soins.

Comment ça marche avec Maiia ?

Un médecin peut très simplement se rendre disponible pour des RDV non programmés en ouvrant des créneaux d’urgence à la prise de RDV en ligne directement dans son agenda Maiia, pour des consultations physiques ou des téléconsultations.

Le régulateur du SAMU, qui jusqu’à présent pouvait soit envoyer une ambulance au patient, soit l’orienter vers les urgences, retrouvera désormais ces créneaux en se connectant à la plateforme SAS et pourra, en fonction de l’état du patient, opter pour un RDV avec un médecin de ville. Une fois le créneau sélectionné, il finalisera la prise de RDV et le patient recevra automatiquement les informations pratiques.

« Nous sommes fiers d’être partenaire de ce dispositif, en parfaite adéquation avec l’engagement de Maiia qui vise à simplifier le parcours de soins. Ce référencement traduit une fois encore notre volonté de devenir l’assistance digitale santé en France et de contribuer à resserrer davantage le maillage territorial », déclare Jean-Baptiste Gamblin, Président de Cegedim Santé.

À propos de Maiia

Maiia, suite de solutions du Groupe Cegedim dédiée aux professionnels de santé et aux patients : prise de rendez-vous en ligne, télésecrétariat et solution de gestion de cabinet.

La vocation de Maiia et de Cegedim Santé est d'aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients, de contribuer à améliorer l'accès à la santé pour tous et de fluidifier le parcours de soins. Maiia a été pensée pour répondre aux besoins de tous les acteurs de la santé en France : médecins, paramédicaux, pharmaciens, hospitaliers ou acteurs du médico-social.

