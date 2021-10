SATOlle 159 uutta vuokra-asuntoa Vantaan Keimolanmäkeen

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 5.10.2021 klo 12.00







Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Vantaan Keimolanmäkeen uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Rakentaminen alkaa lokakuussa 2021 ja asunnot ovat muuttovalmiita kesäkuussa 2023.



SATO allekirjoitti 13.9.2021 urakkasopimuksen Peab Oy:n kanssa uuden kerrostalokohteen rakentamisesta Keimolanmäkeen, osoitteeseen Lincolninaukio 4. Kohteeseen rakennetaan kaksiportainen kahdeksankerroksinen kerrostalo, joissa on yhteensä 159 asuntoa.



Kerrostalon sisäpihan puolella kaikissa asunnoissa on betoniset parvekkeet. Rakennuksessa on myös ranskalaisia parvekkeita. Keimolankaarteen puolella ylemmissä kerroksissa on puiset ulokeparvekkeet, joiden hiilijalanjälki on negatiivinen eli puusta valmistettu parveke sitoo elinkaarensa aikana enemmän hiilidioksidia ilmasta kuin tuottaa sitä.



SATOlla on Keimolanmäessä tällä hetkellä yhteensä noin 138 asuntoa osoitteissa Leksankuja 3 ja Varikkokaarre 2.



Muuntojoustavia ratkaisuja



Katutasoon on toteutettu 12 studioasuntoa, joissa on parvi. Ne toimivat kahden käyttötarkoituksen tiloina, jotka ovat muunnettavissa asunnoista liiketiloiksi tarpeen mukaan.



− Rakennuksen yksiöiden suunnittelussa on huomioitu muuntojoustavuus. Osa yksiöiden kantavista betoniseinistä on korvattu asuntojen välisillä kevyillä seinillä tai kantavissa betoniseinissä on aukkovaraus. Näin ne ovat tulevaisuudessa tarvittaessa yhdistettävissä naapuriasuntoihin, mikäli nykyistä suuremmille asunnoille on kysyntää, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto kertoo.



Kestävät valinnat ohjaavat suunnittelua



Asuinrakennuksen suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Kohde on A-energialuokkaa. Rakennuksen lämmönlähteenä on maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisäksi maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Rakennuksessa on myös aurinkovoimala.

Omalla pihalla on 11 autopaikkaa ja viereisessä pysäköintilaitoksessa 170 autopaikkaa. Kaikilla autopaikoilla on sähköauton latausmahdollisuus. Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu myös yhteiskäyttöautot talon asukkaille.

Asuinrakennuksessa on kaikille asukkaille yhteiset sauna-, kerho-, pesula- ja kuivaushuonetilat sekä monipuoliset säilytystilat mm. irtaimistovarastot jokaiselle huoneistolle sekä varastotilat polkupyörille.



Piha-alueella on viereisen tontin kanssa yhteinen korttelileikkipiha. Samaan kortteliin on valmistumassa myös päivittäistavarakauppa.

Keimolanmäen asuinalue sijaitsee Hämeenlinnanväylän länsipuolella vajaan kilometrin päässä Kehäradan Kivistön juna-asemasta. Kivistöön on tulossa koko alueen palveluiden ja kauppojen keskittymä. Kivistön asemalta pääsee kätevästi junalla mm. lentokentälle, Tikkurilaan ja Myyrmäkeen sekä Helsingin keskustaan. Läheinen Hämeenlinnanväylä palvelee omalla autolla liikkuvia. Keimolanmäen alue on luonnon ympäröimä, Petikon monipuolisten ulkoilumaastojen tuntumassa ja lähellä Keimolan golfkenttää. Keimolanmäessä on päiväkoti ja koulu. Seudun autourheiluhistoriasta muistuttavat mm. katujen nimet ja puistoihin ja pihoille sijoittuvat taideteokset.



Lisätietoja medialle: SATO Oyj, Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit

puh. 040 513 0702, arto.aalto@sato.fi



SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.