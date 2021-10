Swyx devient Enreach

L'entreprise allemande passe sous l'enseigne du groupe Enreach.

Enreach, un groupe européen de communications unifiées en pleine expansion, annonce que l’entreprise Swyx, qui a été acquise en 2018 par Enreach, s’appellera désormais Enreach. Basée à Dortmund, en Allemagne, Swyx opérera en tant qu'Enreach à partir du 1er octobre 2021. Cette opération permet au groupe Enreach de s'implanter sur le marché DACH et de consolider sa position de leader en Europe. Le rebranding de Swyx constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie d'intégration d'Enreach à l’échelle européenne.

« Nous nous sommes développés ensemble en tant que groupe, c'est pourquoi il est temps de se réunir . Sous le nom d’Enreach, nous montrons clairement que nous sommes une marque européenne forte qui réunit des experts engagés autour d’un projet unique. Nos solutions ont pour but d'aider les entreprises à travailler plus efficacement. En tant qu'Enreach, nous permettons à nos partenaires distributeurs d’exploiter de nouvelles opportunités au travers d’une offre qui allie un logiciel convivial à des services d'accès au réseau innovants », déclare Ralf Ebbinghaus, directeur commercial d'Enreach et directeur général de Swyx.

« Le changement de nom de Swyx à Enreach nous permet également de mettre en avant notre capacité à fédérer des talents sous une banière commune et à devenir le leader du marché des communications unifiées en Europe. Swyx s'est imposé comme un acteur clé doté d'un solide réseau de distribution en Allemagne, en Autriche et en Suisse qui permet à ses clients de transformer leur façon de travailler. Nous sommes très heureux de poursuivre notre progression en tant que groupe sous un seul nom et d’offrir à nos clients et partenaires de nombreuses ressources », annonce Stijn Nijhuis, PDG d'Enreach.

Des solutions de communication et de collaboration centrées sur l'utilisateur

Sous le nom d'Enreach, Swyx propose à ses clients et partenaires de la région DACH un portefeuille encore plus étoffé de solutions pour la digitalisation de leurs outils de communication et de collaboration. L'offre actuelle couvre l'ensemble du spectre des communications unifiées, dont les services de cloud computing, les installations On-Premise et les modèles hybrides. Des chatbots et voicebots ainsi que des solutions de centre de contacts et de productivité basés sur le cloud seront également disponibles pour les clients allemands avant la fin de l'année.

Le groupe Enreach a été fondé en 2018 avec le soutien de la société d'investissement Waterland Private Equity à partir de l'association de Swyx et de Voiceworks aux Pays-Bas et de Centile Telecom Applications en France (déjà rebaptisée Enreach pour les fournisseurs de services). Depuis , le groupe est parvenu à allier une stratégie d’acquisitions à une croissance organique soutenue. Le rebranding de Swyx est le résultat d'une évolution au cours de laquelle les différentes entreprises d'Enreach se sont développées ensemble pour former un groupe intégré.

La marque des solutions Swyx reste inchangée

Swyx sera conservé comme nom des solutions existantes tandis que la gamme de produits continuera à évoluer pour offrir de plus en plus de services basés sur le cloud. Ainsi, les partenaires commerciaux peuvent continuer à utiliser le nom de cette marque reconnue auprès de leurs clients. Les partenaires de Swyx peuvent trouver des informations détaillées sur ce rebranding dans Swyx Partner Net.