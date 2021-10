H2O Innovation remporte un projet de recyclage d’eau et deux projets pour les Premières Nations

English French

QUÉBEC, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a récemment remporté un projet de recyclage d’eau en Californie, deux projets pour les Premières Nations au Canada ainsi qu’un autre de plus petite taille. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 9,9 M $, portent le carnet de commandes de Technologies de traitement d’eau et Services (« WTS ») à 41,2 M $.



H 2 O Innovation fournira un système de recyclage d'eau pour un important client situé à Escondido, en Californie. Ce projet intégrera un système d'ultrafiltration (« UF ») suivi d'un système d'osmose inverse (« RO »). L'UF sera conçue pour avoir une capacité de production de 9 460 m3/jour (2,5 MGD), tandis que le RO aura une capacité de perméat de 7 570 m3/jour (2,0 MGD). Le système traitera les effluents tertiaires du système d'eau recyclée existant pour produire de l'eau recyclée ultra-pure qui sera mélangée à l’eau recyclée existante et utilisée pour l'irrigation agricole.

« Notre expérience croissante dans l’application de la filtration membranaire à des fins de réutilisation sécuritaire de l’eau traitée correspond bien à l’attention particulière que nous mettons dans ce marché, comme annoncé dans notre plan stratégique triennal. La Californie et une grande partie de l'ouest des États-Unis ont connu ces dernières années l'une des sécheresses les plus importantes jamais enregistrées. La réutilisation d'eau est essentielle au développement d'un approvisionnement en eau diversifié et résilient. Avec la récente loi américaine sur l'infrastructure et l'emploi qui prévoit d'investir 1 G $ dans des programmes de recyclage d'eau au cours des cinq prochaines années, nous considérons être en bonne position pour s’impliquer dans l'avenir de la réutilisation d'eau en Amérique du Nord », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

La Société a également obtenu un contrat pour la conception et la fourniture d'un système de bioréacteur à membranes (« MBR ») ayant un débit quotidien moyen de 189 m3/jour (50 000 gpd) pour la Première Nation de Dene Tha' située dans le nord de l'Alberta (Canada). En plus de la fourniture d'équipements, H 2 O Innovation offrira une formation approfondie à l'équipe d’opération sur le site du client ainsi que des services techniques afin de soutenir l'équipe d’opérateur, en vertu d’un contrat de service pour une période de cinq ans suivant la mise en service de l'usine.

« Nous croyons en l'importance de régler les problèmes de traitement d’eau de nos communautés autochtones. H 2 O Innovation est fière d'avoir réalisé plus d'une dizaine de projets de traitement d’eau et d’eaux usées pour les communautés autochtones, qui sont toujours en service aujourd'hui. Notre modèle d'affaires favorisant le service à la clientèle et une forte fidélisation des clients grâce à des services haut de gamme, comme la surveillance et la formation à distance, est un élément important menant à la réussite de projets au bénéfice des Premières Nations », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Le troisième projet comprend la conception et la fourniture d'un système membranaire de 1 730 m3/jour (457 000 gpd) traitant les eaux de surface pour une communauté autochtone située sur la rive nord du réservoir Gouin au Québec (Canada). L'étendue de l'offre comprend le prétraitement par filtration multimédia (« MMF »), suivi par les trains de nanofiltration (« NF ») et le rayonnement ultraviolet (« UV ») pour la désinfection. Le processus de traitement fournira une eau potable de qualité supérieure en éliminant toutes les matières en suspension et la plupart des matières organiques dissoutes. La Société fournira également un contrat de service pour l’opération de l'usine, y compris la surveillance à distance avec l’acquisition des données et l’analyse du système pour assurer un bon fonctionnement et des performances de traitement optimales.

La Société continue de travailler en partenariat avec les collectivités de Premières Nations pour améliorer les infrastructures de traitement d’eau et d’eaux usées dans les réserves et pour augmenter l'accès à l'eau potable. Une infrastructure fiable est une priorité pour Services aux Autochtones Canada. En date du 31 mars 2021, 2,05 milliards de dollars de fonds ciblés ont été investis pour soutenir des projets d'infrastructure liés à l'eau et aux eaux usées (Source : Gouvernement du Canada). Il reste encore du travail à faire pour les 53 autres avertissements concernant la qualité de l'eau potable en vigueur dans 34 communautés autochtones, et la Société possède l'expertise nécessaire pour aider à résoudre ces problèmes.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tel que la capacité de la Société à (i) réaliser, compléter et livrer ces projets à l’intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les enjeux mondiaux résultant de la chaine d’approvisionnement et de la pandémie de Covid-19, et (ii) gagner de nouveaux contrats et opportunités malgré les investissements importants qui sont attendus de la part des gouvernements et autres autorités locales pour la mise en place de programmes de recyclage d'eau et pour soutenir des projets d'infrastructure liés à l'eau et aux eaux usées. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

