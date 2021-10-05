Delphix India两年内员工人数突破100人

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BENGALURU, India, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps行业领先的数据公司 Delphix 今天宣布，在NCR启动最先进的研发中心仅两年后，印度员工人数突破100。公司将继续积极招聘员工，尽管遭受了疫情影响，工程、营销和IT领域的总监和高级职位目前仍有30多个职位空缺。



“我们在2019年启动了印度工程研发中心，以支持创新和增长。我们有幸让印度的一些顶尖人才加入我们的团队，”Delphix首席执行官Jedidiah Yueh表示。

印度的Delphix员工开创了公司的一些关键创新，包括与Oracle、SAP S/4HANA、Salesforce、SQL 服务器、邮政、MongoDB等集成的领先工程项目。

“我们在印度的工程团队的知识资本首屈一指。我很高兴能在这一势头的基础上继续扩大我们在印度的影响力，”印度董事总经理Vijay Anthony Sebastian表示。

公司的人力资源团队在第19届年度美国商务大奖®评选中被提名为“年度人力资源团队”类别的铜牌Stevie®大奖得主。该奖项表彰团队在疫情期间努力将公司从“存续到蓬勃发展”的努力。

“当疫情影响到我们在印度近40%的员工时，我们与其他地区分担了工作量，为受影响的员工提供了更长的休假时间，并成立了一个临时的核心工作队来帮助和支持困境中的员工。我们还为印度员工制定了远程优先政策，”Delphix人事副总裁Jason Binder表示。

Delphix最近宣布其 整体员工多元化比例 从2021财年第4季度的29.5%提高到2022财年第1季度的31.7%，与上一季度相比增长超过2%。女性占劳动力的近四分之一。公司还提高了女性劳动力的比例，从2021财年第4季度的22.8%增加到2022财年第1季度的24.7%，与上一季度相比增长近2%。

今年早些时候，公司宣布其 截至2021年1月的财年同比增长超过85% ，实现了非GAAP盈利。现在，Delphix的客户包括24家财富100强公司，7家北美前10大银行，5家世界前10大电信公司，以及60多家保险和健康保险提供商。

关于Delphix

Delphix是DevOps（开发运维）行业领先的数据公司。

数据对于测试应用发布、现代化、云部署和AI/ML程序至关重要。我们为所有企业应用提供自动化DevOps数据平台。Delphix致力于为隐私合规、勒索软件防护提供数据的遮护和保护，并为CI/CD提供高效的虚拟化数据。

我们平台拥有数据供应、刷新、重放、集成和版本控制的基本DevOps API。许多领先公司委托Delphix来加速数字化转型，包括Choice Hotels、J.B.Hunt和Fannie Mae等。如需了解更多信息，请访问 www.delphix.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 关注我们。

联系信息：

Aarthi Rayapura

编辑和内容总监

aarthi.rayapura@delphix.com



