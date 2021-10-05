Delphix India 兩年內員工人數突破 100 人

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BENGALURU, India, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 行業領先的 DevOps 數據公司 Delphix 今天宣佈，在國家首都轄區成立最先進的研發中心僅兩年後，在印度的員工人數就突破了 100 名。即使在疫情期間，公司仍繼續積極招聘，目前在工程、市場推廣和資訊科技部門的總監和高級職位有 30 多個空缺。



Delphix 行政總裁 Jedidiah Yueh 表示：「我們於 2019 年成立了印度工程研發中心，以支援創新和增長。我們很幸運可招攬國內的頂尖人才加入我們的團隊。」

印度的 Delphix 員工為公司開創一些關鍵創新，包括與 Oracle、SAP S/4HANA、Salesforce、SQL Server、Postgres、MongoDB 等整合的領先工程項目。

印度董事總經理 Vijay Anthony Sebastian 表示：「我們在印度的工程團隊具備首屈一指的智力資本。我很高興能在這個勢頭基礎上繼續擴大我們在全國的影響力。」

公司的人力資源團隊在 The 19th Annual American Business Awards®（第 19 屆年度美國商業大獎）的「年度人力資源團隊」類別中獲頒授 Stevie® Award 銅獎。該獎項表彰團隊在疫情期間使公司從「生存到繁榮」的努力。

Delphix 員工副總裁 Jason Binder 表示：「當疫情影響我們在印度近 40% 的員工時，工作量與其他地區分擔，為受影響的員工提供延長休假時間，並成立了一個臨時核心工作組來協助和支援陷入困境的員工。我們還為印度員工制定遙距優先政策。」

Delphix 最近宣佈 整體員工多元率 從 2021 財政年度第四季度的 29.5% 提升至 2022 財政年度第一季度的 31.7%，比上一季度增加超過 2%。女性佔近四分之一的勞動力。公司還看到女性勞動力從 2020 財政年度第四季度的 22.8% 增至 2022 財政年度第一季度的 24.7%，比上一季度增加近 2%。

今年初，公司宣佈與去年相比，其截至 2021 年 1 月的財政年度的 年增長率超過 85% ，將其推向非 GAAP 盈利能力。Delphix 的客戶現在包括財富 100 強公司中的 24 家、北美十大銀行中的七家、世界十大電訊公司中的五家以及 60 多家保險和醫療保險供應商。

關於 Delphix

Delphix 是業界領先的 DevOps 數據公司。

數據對於測試應用程式發佈、現代化、雲端採用和人工智能／機器學習程式至關重要。我們為所有企業應用提供自動化的 DevOps 數據平台。Delphix 基於私隱合規性屏蔽數據，保障數據免受勒索軟件攻擊，並為 CI/CD 提供高效的虛擬數據。

我們的平台包括用於數據配置、重新整理、回顧、整合和版本控制的基本 DevOps 應用程式介面。Choice Hotels、J.B.Hunt 和 Fannie Mae 等領先公司使用 Delphix 來加速數碼轉型。如需更多資訊，請瀏覽 www.delphix.com 或在 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 上關注我們。

聯絡資料：

Aarthi Rayapura

編輯與內容總監

aarthi.rayapura@delphix.com