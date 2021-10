Pershimex annonce la nomination de M. Jacques Brunelle à titre de vice-président développement corporatif

English French

VAL-D’OR, Québec, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex ("Pershimex" ou la "Société") (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Jacques Brunelle à titre de vice-président développement corporatif. M. Brunelle est un homme d’affaires œuvrant dans le secteur de l’exploration minière depuis 40 ans. Il a participé en tant qu’administrateur et Président Fondateur de deux compagnies juniors, soit Knick Exploration (TSX.V : KNX) ainsi que Niogold Mining Corporation (TSX.V : NOX) qui, en 2016, a fait l’objet d’une transaction fructueuse avec Osisko Mining (TSX : OSK). M. Brunelle est aussi un administrateur de Prospect Ridge (TSX.V : PRR).



Les compagnies publiques et privées pour lesquelles M. Brunelle a œuvré ont levé des capitaux de plusieurs dizaines de million de dollars pour l’exploration minière et la mise en valeur de projets miniers. M. Brunelle a notamment fait l’acquisition du projet 3M-5M, anciennement détenu par Barrick Gold, cette acquisition majeure allait devenir le projet phare de Niogold, soit le projet Marban. Mentionnons également que bien avant la montée des prix des éléments du groupe des terres rares, M. Brunelle avait déjà pris position dans le secteur de la carbonatite de Montviel en Abitibi. Cette propriété a permis à la compagnie Géoméga (TSX.V : GMA) d’atteindre en bourse des sommets inégalés jusqu’à maintenant.

L’arrivée de M. Brunelle s’inscrit dans l’objectif de développement de Pershimex d’élaborer un plan de communication stratégique et de mettre en place les outils nécessaires à sa mise en œuvre.

M. Brunelle est un gestionnaire polyvalent et un rassembleur qui développera de bonnes relations avec les actionnaires et les partenaires d’affaires de Pershimex.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Pour Pershimex, détenteur de propriétés situées en plein cœur de l’action dans un secteur des plus prometteurs de l’Abitibi, l’arrivée de M. Brunelle consolide le savoir-faire de l’équipe. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

