Eh, les Canadiens! Vous pouvez faire une bonne action tous les jours pendant la période des Fêtes -- le calendrier caritatif de l'avent 24 GOOD DEEDS est de retour, plus intéressant que jamais!

TORONTO, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les deux dernières années n'ont ressemblé à rien de ce que nous avons connu de toute notre histoire. Nous avons tous été obligés de repenser notre quotidien et nos interactions avec les autres. Cette période a été également propice à la réflexion pour un grand nombre de personnes, une réflexion qui a porté entre autres sur les façons dont nous pouvons redonner à nos communautés et au monde entier. Si nous souhaitons tous contribuer à la communauté, nombre d'entre nous ont perdu leur emploi ou été forcés de réorienter leur carrière. C'est ici qu'entre en jeu le calendrier caritatif de l'avent 24 GOOD DEEDS. Lancé pour la première fois au Canada l'année dernière, le calendrier caritatif de l'avent 24 GOOD DEEDS est une initiative absolument unique de collecte de fonds. Fondée en Allemagne en 2011, elle présente le traditionnel calendrier caritatif de l'avent sous un angle de bienfaisance et encourage les Canadiens à faire de bonnes actions dans leur propre pays et ailleurs dans le monde. Au lieu du chocolat ou des bonbons classiques, le calendrier caritatif offre une possibilité de redonner à la communauté d'une façon significative; c'est aussi une occasion pour les donateurs d'en savoir plus sur divers organismes de bienfaisance et leurs initiatives à l'échelle locale et mondiale. Derrière chaque fenêtre se cache un organisme de bienfaisance différent et une cause que vous soutenez grâce à votre achat du calendrier caritatif 24 GOOD DEEDS.



Pour seulement 24 dollars, votre don peut être une source d'espoir et de renouveau pour vos amis, vos proches et, en fait, tous les habitants de la planète.

« Nous avons tous été durement touchés par la pandémie de COVID-19 », reconnaît Ute Shaw, responsable canadienne de 24 GOOD DEEDS. « Le calendrier caritatif de l’avent est une tradition réconfortante et intemporelle qui peut servir à faire le bien. Au lieu de découvrir chaque jour un chocolat ou un morceau de casse-tête, vous avez l'assurance que votre argent est versé à une bonne cause. Simple et facile, c'est la solution idéale pour venir en aide à 24 organismes de bienfaisance canadiens sans se ruiner.

« En donnant seulement un dollar sur une période 24 jours, nous pouvons vraiment changer les choses, poursuit Mme Shaw. C’est trois fois moins que le café latte que l’on s'offre le matin ou cinq fois moins que le hamburger de restauration rapide commandé le midi. Ce petit dollar peut représenter trois petits-déjeuners pour des Canadiens et Canadiennes dans le besoin, une journée d'école pour un enfant africain ou une aire de protection d'un mètre carré de la forêt pluviale amazonienne. Et la liste est longue. Notre première année au Canada a été une grande réussite. Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve, alors que la population réfléchit à un éventuel retour à la "normale" et à des façons de redonner à la communauté pendant le temps des Fêtes ».

Nouvelle portée nationale

Lancé au Canada l'an dernier, le calendrier caritatif a été très apprécié des personnes qui souhaitent faire une différence. Sa mission étant de redonner à la communauté locale et internationale, il soutient cette année 24 organismes de bienfaisance canadiens. De plus, 24 GOOD DEEDS aura encore plus d'impact grâce au lancement d'une version en français qui permettra d'offrir encore davantage de possibilités de contribuer à des initiatives sociales importantes dans des domaines comme les soins de santé, l'environnement, l'éducation et la nutrition.

Voici les 24 organismes de bienfaisance qui font partie du calendrier caritatif de cette année : Africa Climate Action Initiative, ALS BC, Canuck Hospice, Partenariat Afrique Canada, Fonds de préservation des guépards, The Citizen’s Foundation, Edmonton Foodbank, Ethiopiaid, Fashion Takes Action, Hamilton Health, Hope for Malawi, The Hunger Project, INDSPIRE, LCS Foundation, Lifewater, MedicAlert, Nanny Angel Network, National Service Dogs, PAAL Partageons le monde, Save our Scruff, Deuxième Récolte, SPCA de Montréal, Vancouver Writers Fest et Wilderness International.

INDSPIRE est l'un des premiers organismes de bienfaisance ayant conclu un partenariat avec 24 GOOD DEEDS. Cet organisme autochtone enregistré a un mandat national et investit dans des initiatives d'éducation des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin d'assurer le bien-être à long terme des étudiants, de leurs familles, de leurs communautés et de l'ensemble du Canada. « L’an dernier, notre participation au calendrier caritatif de l’avent 24 GOOD DEEDS a fait une énorme différence pour INDSPIRE », affirme le Dr Mike DeGagné, président et chef de la direction d'INDSPIRE. « Je suis ravi de faire partie de la deuxième édition canadienne du calendrier caritatif et je suis impatient de constater toutes les bonnes actions qui seront faites pendant le temps des Fêtes. Ces gestes permettront de donner aux étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis la chance de réussir leurs études secondaires et de fournir aux écoles canadiennes des outils d'apprentissage sur l'histoire des peuples autochtones. »

« Je souhaite sincèrement que tous les habitants de la planète puissent reprendre contact avec leurs proches et créer de nouveaux souvenirs durant la saison des Fêtes, conclut Mme Shaw. Il peut s'agir tout simplement de partager le rituel quotidien du calendrier caritatif de l'avent 24 GOOD DEEDS, qui apporte une bonne dose de joie et de bonté aux personnes et au monde entier. »

À propos de 24 GOOD DEEDS Canada

24 GOOD DEEDS recueille des fonds pour 24 projets sociaux et environnementaux mis en œuvre au Canada et à l'étranger grâce à son calendrier caritatif de l'avent. Moyennant une contribution minimale de 24 $, vous découvrirez derrière chaque fenêtre du calendrier l'utilisation prévue de votre don. Les projets sont triés sur le volet pour veiller à ce que les dons reçus par les organismes sélectionnés aient une incidence à long terme. Le calendrier caritatif a vu le jour en 2011 en Allemagne. Le calendrier caritatif de l'avent 24 GOOD DEEDS de cette année sera inauguré le 5 octobre 2021; il sera disponible en français et en anglais sur le site www.24gooddeeds.ca/.

