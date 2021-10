STMicroelectronics : Rosenberger et STMicroelectronics développent conjointement un connecteur sans contact à haut débit basé sur la technologie sans fil à 60 GHz

T4398S



Rosenberger et STMicroelectronics développent conjointement un connecteur sans contact à haut débit basé sur la technologie sans fil à 60 GHz

Sans équivalent sur le marché, ce connecteur est conçu pour la transmission de données médicales et industrielles, ainsi que dans d’autres applications à haut débit.

Fridolfing (Allemagne) et Genève (Suisse), le 5 octobre 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Rosenberger, fabricant majeur de solutions de connectivité optique et à impédance contrôlée, annoncent aujourd’hui leur collaboration sur un connecteur sans contact destiné à des applications industrielles et médicales, permettant d’échanger des données en mode full-duplex, ultra-fiable et sur une courte portée.

Baptisé RoProxCon, le connecteur sans contact innovant de Rosenberger utilise l’émetteur-récepteur RF 60 GHz ST60A2 de ST pour transmettre des données à un débit élevé tout en offrant une immunité aux mouvements, aux vibrations, aux rotations et à des contaminants tels que l’humidité ou la poussière qui peuvent perturber les contacts à fiches conventionnels. Combinant une capacité de transmission de données à haut débit et une consommation d’énergie de type Bluetooth®, l’émetteur-récepteur ST60A2 ouvre la voie à une nouvelle gamme d’applications médicales et industrielles qui pourront ainsi s’affranchir de la contrainte des connexions physiques.

« En associant la technologie de connectivité sans contact de ST à notre expertise des connecteurs et à notre savoir-faire en conception d’antennes, nous avons créé un module unique en son genre, capable de transmettre des données en duplex intégral jusqu’à 6 Gbits/s avec une liberté de rotation totale. Nettement moins onéreux que les connecteurs optiques concurrents et utilisant beaucoup moins d’énergie que les autres technologies RF, le connecteur RoProxCon permettra aux concepteurs de créer de nouvelles applications à la pointe de l’innovation », a déclaré Folke Michelmann, vice-président exécutif, Medical & Industries de Rosenberger. « La collaboration avec ST ouvre la voie à des possibilités d’application illimitées pour notre connecteur qui conjugue une grande fiabilité, un débit élevé et une consommation minime. »

« Nous avons développé l’émetteur-récepteur sans contact ST60A2 pour permettre à nos clients de créer des liaisons sans fil haut débit à la fois fiable et à faible consommation d’énergie. L’alliance de l’expertise de Rosenberger en matière de connecteurs et de notre puce RF constitue un remarquable exemple de la valeur de la technologie », ajoute Laurent Malier, directeur général de la division RF & Communications de STMicroelectronics. « Des clients représentant toute la gamme des applications électroniques ont exprimé leur intérêt pour cet émetteur-récepteur, plusieurs ayant indiqué avoir besoin d’un module avec antenne intégrée. Notre projet de coopération avec Rosenberger répond à cette exigence. »

Le ST60A2 de STMicroelectronics permet de transmettre des données en mode point à point haute fiabilité à un débit pouvant atteindre 6,25 Gbits/s sur une distance de quelques centimètres et avec une consommation exceptionnellement basse. Fonctionnant dans la plage de température étendue comprise entre -40 et +105 °C, le circuit intégré ST60A2 convient idéalement aux marchés industriels. Ses dimensions réduites (2,2 x 2,2 mm) font de l’émetteur-récepteur ST60A2 le plus petit composant de communications haute fiabilité entièrement sans contact actuellement disponible sur le marché avec une consommation ultra-faible de seulement 70 mW.

À l’intérieur du circuit RoProxCon, l’émetteur-récepteur de ST est associé à une antenne adaptée pour offrir d’excellentes options à différents domaines d’applications : usines intelligentes, technologie médicale, appareils connectés, équipements de bureau, convoyeurs, énergies renouvelables et autres applications à large bande.

* Tous les noms et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Rosenberger

Rosenberger est l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions de connectivité optique et à impédance contrôlée. Son portefeuille de produits comprend des solutions réalisées dans des technologies haute fréquence, en tensions élevées et à fibre optique pour réseaux de communications mobiles, data centres, applications de test et mesure, électronique automobile, systèmes de contact haute tension, électronique médicale et ingénierie aéronautique. En fabriquant des pièces de précision spécifiques pour chaque client à partir de tous les matériaux usinables, la division Custom Machining répond aux exigences d’un large éventail d’industries. Environ 11 800 employés à travers le monde prennent part aux activités de développement, production et vente de la Société. Fondée en 1958 à Tittmoning en Haute-Bavière (Allemagne), Rosenberger est restée depuis une entreprise familiale. Pour de plus amples informations, visitez le site www.rosenberger.com.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Rosenberger

Fritz Herrmann

Services Marketing

Tel: +49 (0)8684 18-1263

fritz.herrmann@rosenberger.com

STMicroelectronics

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe