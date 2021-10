Onderzoek toont financiële voordelen voor voedings- en drankenbedrijven na digitale transformatie

English Dutch German

ALPHARETTA, Ga., Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Een nieuw onderzoek van IDC toont een correlatie aan tussen investeringen in digitale transformatie en hogere inkomsten en winst. In het onderzoek dat werd uitgevoerd tussen juli en augustus 2021, zagen voedings- en drankenbedrijven waar vooruitgang is geboekt in digitale transformatie, zowel omzet als winst in de afgelopen 12 maanden met 5,6% stijgen. Bedrijven die niet investeerden in digitale transformatie, zagen een veel lagere stijging met respectievelijk slechts 1,2% en 1,6% omzet- en winstgroei. Het onderzoek, in opdracht van Aptean, omvatte 711 respondenten van bedrijven in vijf verschillende subsegmenten in de voedings- en drankenindustrie in Noord-Amerika, Europa (en Nederland), Azië-Pacific en Latijns-Amerika. De volledige onderzoeksresultaten staan ​​in het nieuwe IDC-whitepaper, Global Food and Beverage Industry Trends and Strategic Insights 2021, die vandaag wordt gepubliceerd.



Naast omzet- en winstvoordelen rapporteerde 80% van de onderzoeksrespondenten ook verbeteringen in de gemeten KPI’s, van het machinegebruik tot voedselveiligheidsprestaties. Het onderzoek toonde aan dat inspanningen op het gebied van digitale transformatie duidelijk leidden tot KPI-verbeteringen in het hele bedrijf. Belangrijk te noemen is dat voedings- en drankenbedrijven die cloudgebaseerde ERP-systemen gebruiken, zelfs een verbetering van maar liefst 15 procentpunten lieten zien in deze metingen.

Kevin Prouty, Group Vice President bij IDC Energy and Manufacturing Insights, geeft aan: "Vragen die IDC krijgt met betrekking tot cloudsystemen zijn drastisch verschoven van total-cost-of-ownership vijf jaar geleden, naar het kunnen profiteren en stimuleren van bedrijfsresultaten door nieuwere technologie en functionaliteit vandaag de dag.” Hij vervolgde: "Terwijl zorgen over aanhoudende supply chain disrupties en volatiliteit in zowel vraag als aanbod sterk naar voren kwamen in de bezorgdheid van de respondenten, zijn het de gerapporteerde verschillen die echt opvielen bij dit onderzoek. De verschillen tussen de bedrijven die ervoor hebben gekozen om te handelen in plaats van te wachten op digitale transformatie.”

TVN Reddy, CEO van Aptean, zei: "Dit onderzoek laat zien waarom we geloven dat het werk dat we doen voor onze voedings- en drankenklanten zo cruciaal is. De druk op de voedingsmiddelen- en drankenindustrie is nog nooit zo groot geweest, van veranderende regelgeving tot disrupties in de supply chain. Dit onderzoek toonde niet alleen hogere inkomsten en winsten aan na digitale transformatie, maar ook verbeterde supply chain-activiteiten, kwaliteit en voedselveiligheidsprestaties. Het belang van dit onderzoek is dat we van voedings- en drankenbedrijven, die werken met geïntegreerde cloudoplossingen, horen dat branchespecifieke ERP-systemen hen helpen om betere bedrijfsresultaten te behalen.”

Naast de informatie over trends in digitale transformatie, is ook het volgende onderzocht:

Waarschijnlijke gevolgen en belangrijkste bedreigingen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in de komende vijf jaar.

De veranderende rol van duurzaamheid in voedingsbedrijven, daar het van een belangrijk idee naar een operationele drijfveer gaat.

Verschillende perspectieven tussen de C-suite, middenmanagement en IT-professionals op het gebied van key performance drivers.



Gegevens van het onderzoek worden vandaag gepresenteerd door gastspreker Kevin Prouty van IDC op Aptean’s 2021 Food and Beverage Global Symposium. Exemplaren van het IDC Whitepaper zijn beschikbaar om te downloaden via: https://lp.aptean.com/2021-Global-Food-and-Beverage-Industry-Trends-and-Strategic-Insights.html.

