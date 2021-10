KardiaChain annonce la nomination d'un conseiller en chef et un plan de restructuration

French German

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- M. Phan Duc Trung, président de Decom Holdings, est devenu officiellement conseiller en chef en restructuration de KardiaChain à l'échelle mondiale et a annoncé un plan de restructuration solide pour cette société.



Conformément à l'accord de coopération stratégique conclu entre Decom Holdings et KardiaChain, Decom Holdings est un investisseur stratégique qui participe à la restructuration du système financier, à la structure du capital et à la systématisation des produits et services de KardiaChain sur le marché vietnamien et dans le monde entier.

Dans le cadre du plan de restructuration, M. Phan Duc Trung, conseiller en chef, a annoncé que le système de la société KardiaChain est réorganisé en deux principaux domaines : le segment Jeu et le segment Chaîne.

Plus précisément, le segment Jeu sera restructuré en une entreprise axée sur le développement et l'application des jeux Blockchain, opérant sous la structure de propriété intellectuelle régionale sur la base de l'exploitation des ressources humaines pour la conception et la programmation au Vietnam. Cette société coopérera avec tous les plus grands studios de jeux vietnamiens, participera à des projets de développement de jeux au Vietnam, et travaillera sur la recherche et la création de plateformes efficaces de connexion aux jeux pour accroître les avantages économiques dans le but de devenir la plus grande société vietnamienne de jeu Blockchain sous la direction de M. Tri Pham, fondateur de KardiaChain.

Pour le segment Chaîne, KardiaChain sera orientée vers la poursuite de la consolidation de plans à long terme visant à soutenir le développement de l'écosystème KAI par le biais de solutions d'applications Blockchain spécifiquement destinées aux entreprises. L'application blockchain d'entreprise peut être utilisée comme moyen de minage d'applications ou de minage d'expansion de nœuds combinant des coûts d'exploitation optimaux. KardiaChain se concentrera sur deux stratégies principales sous la direction de M. Huy Nguyen, cofondateur de KardiaChain.

M. Phan Duc Trung a déclaré : « En ce qui concerne la structure financière, la société respectera les normes de gestion des risques de la finance traditionnelle. Les informations sur les bénéfices nets de l'économie Blockchain seront converties en bénéfices à risque. Ces informations permettront à ces sociétés d'accéder à une source de capital plus large que les simples ICO/IEO/IDO comme la structure de collecte de fonds dans les produits de cryptomonnaies. Les investisseurs financiers traditionnels peuvent accéder à des opportunités d'investissement dans l'économie Blockchain/crypto conformément à leurs normes de gestion des risques et à leurs stratégies d'investissement. »

Cette restructuration proactive constitue une prémisse pour les pionniers vietnamiens de la blockchain comme KardiaChain afin de continuer à perfectionner leurs compétences essentielles pour dominer le marché international.

Site Web : https://www.decomh.com/