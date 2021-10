English Swedish French German Italian Dutch

Five Steps to Scanner Success

JLT Mobile Computers propose un guide gratuit sur les façons de choisir et d'acheter de bons lecteurs « codes-barres » afin de maximiser la productivité.

Le principal fournisseur de solutions informatiques mobiles et durcies de bout en bout pour environnements difficiles annonce le quatrième d'une série de guides gratuits destinés à répondre aux problèmes de mise en œuvre des technologies stratégiques pour divers marchés et dans divers secteurs.

Växjö, Suède, 5 octobre 2021 * * * Après plus de 25 ans, JLT Mobile Computers, développeur de premier plan de solutions informatiques à haute fiabilité et pour environnements exigeants, met à disposition son expertise dans une série de guides d'achat gratuits conçus pour aider ses nouveaux clients et existants à prendre les bonnes décisions afin d’optimiser leurs actions opérationnelles pour obtenir efficacité et productivité maximales. Le quatrième guide de la série (Five Steps to Scanner Success) décrit les cinq étapes pour bien choisir un scanner et couvre les nombreux aspects du choix et de l'achat du bon équipement de lecture de codes à barres. Le nouveau guide du scanner de JLT peut être téléchargé gratuitement ici.

En tant que technologie au cœur de commerce mondial moderne, le lecteur de codes-barres est aujourd'hui omniprésent. En 2020, les scanners de codes à barres ont généré un CA de 7 milliards de dollars US dans le monde, et ce marché continue de croître. Avec des centaines de types de codes-barres différents, chacun ayant des avantages et des inconvénients spécifiques, trouver le bon n'est pas simple ! La sélection et la mise en œuvre de scanners de codes-barres et d'équipements connexes, pour les utilisateurs nomades, comprennent de nombreuses considérations autres que les spécifications générales et le prix d'achat initial. Chaque déploiement est différent et répond à des exigences différentes. Un certain nombre de technologies peuvant être compatibles ou non. Un bon choix permettra de gagner en productivité et de motiver ses collaborateurs. En revanche, un mauvais choix peut avoir des conséquences coûteuses.

« L’intégration de fonctions avancées de lecture de codes à barres dans une activité n’est pas chose facile», déclare Christian Funk, directeur marketing produit chez JLT Mobile Computers. « C'est pourquoi nous avons créé ce guide pour accompagner le lecteur, à travers cinq questions clés à se poser, pour trouver la meilleure solution de numérisation adaptée aux besoins spécifiques de leur entreprise. Le balayage de codes à barres peut être très productif, mais il faut que l'équipement et l'approche soient appropriés, que l’utilisateur soit à l'aise avec l'équipement, que tout fonctionne ensemble et que tout soit adapté à l'activité déployée. Chez JLT, nous savons, grâce à notre étroite collaboration avec les clients du secteur de l'entreposage qui utilisent nos ordinateurs robustes dans le monde entier, ce qui compte et ce qui ne compte pas en matière de scanners. Et dans ce guide, nous partageons ce que nous avons appris sur la façon de trouver les scanners les mieux adaptés. »

Ce quatrième « Livre blanc » de la série JLT – Five Steps to Scanner Success – met en lumière les principales considérations d'une mise en œuvre réussie et rentable de la collecte de données par scanner. En commençant par la raison d'être et la justification de l'utilisation des scanners, le lecteur peut prendre conscience de tous les enjeux, avoir un aperçu des technologies et des méthodes, découvrir comment les scanners s'intègrent dans toute la logistique, et comprendre l'importance de travailler avec les bons fournisseurs.

Ce « Livre blanc » guide le lecteur au travers des points et problèmes pertinents, un par un : les raisons pour lesquelles il est judicieux d'intégrer la technologie avancée des codes-barres dans les projets ; si cela est fait correctement. Les avantages d'un contrôle accru, d'une réduction des erreurs et d'une sécurité renforcée sont substantiels. Le guide aborde également les défis particuliers que pose la numérisation dans un entrepôt : accessibilité, types et conditions des codes à lire, éclairage - tout est important. Le lecteur découvrira les types de scanners, leurs capacités, leurs performances, leurs caractéristiques et le type d'équipement qui peut fonctionner de manière fiable et pérenne dans des environnements difficiles. Il est essentiel de savoir ce qu'il faut rechercher lors du choix parmi le grand nombre d'équipements disponibles aujourd'hui, afin de s'assurer que les scanners choisis fonctionnent avec les infrastructures existantes ; le guide présente les points clés pour réussir le déploiement. Enfin, le lecteur apprendra ce qu'il faut rechercher chez un fournisseur de scanners ; si le prix initial est important, il est payant d'investir dans l'établissement d'une relation avec un fournisseur fiable à long terme.

Le guide met également en évidence cinq points essentiels à retenir dans sa quête au succès : l'équipement de numérisation doit fonctionner de manière fiable dans tous les environnements où le personnel travaille et avec les marchandises qu'il manipule. Il doit s'intégrer de manière transparente dans le process à tous les niveaux. L'équipement doit être capable de résister aux chutes et aux chocs, ainsi qu'à toutes les autres difficultés qui peuvent survenir. Il doit être intuitif et facile à utiliser – les utilisateurs vous en seront reconnaissants ! Et, peut-être le plus important : Travaillez avec des partenaires qui sont des experts dans ce domaine et qui peuvent vous aider à éviter des erreurs coûteuses.

Ce « Livre blanc » est disponible dès aujourd'hui à l'adresse suivante https://jltmobile.com/free-guides-and-webinars/five-steps-to-scanner-success/.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

