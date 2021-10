English Swedish French German Italian Dutch

Five Steps to Scanner Success

Om de productiviteit te optimaliseren biedt JLT Mobile Computers een gratis gids aan voor de selectie en aankoop van de juiste barcodescanner

De toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computeroplossingen voor veeleisende omgevingen kondigt de vierde editie aan van een gratis serie gidsen om strategische implementatieproblemen van technologie in diverse markten en industrieën aan te pakken

Växjö, Zweden, 5 oktober 2021 * * * Na meer dan 25 jaar actief te zijn in de markt stelt JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, de voordelen van zijn expertise ter beschikking in een serie gratis koopgidsen (Buyer’s Guides), die ontwikkelt zijn om nieuwe en bestaande klanten te helpen de juiste beslissingen te nemen bij het optimaliseren van hun activiteiten voor maximale efficiëntie en productiviteit. De vierde gids in deze serie schets de vijf stappen naar scanner succes en behandelt de vele aspecten van het kiezen en kopen van de juiste apparatuur om barcodes te scannen. De nieuwe JLT scannergids ‘Five Steps to Scanner Success’ is hier gratis te downloaden.

Als core technology van moderne wereldwijde handel is het scannen van barcodes alomtegenwoordig. In 2020 werden wereldwijd ter waarde van bijna 7 miljard Amerikaanse dollars barcodescanners verkocht en de markt blijft nog steeds groeien. Met letterlijk honderden verschillende barcode types, elk met zijn speciale sterke punten en beperkingen, is het vinden van het juiste type niet eenvoudig. De selectie en implementatie van barcode scanners en aanverwante apparatuur voor mobiel personeel behelst talloze overwegingen dan alleen specificaties en de initiële aankoopprijs. Iedere implementatie is verschillend en heeft andere vereisten. Verschillende soorten technologieën kunnen al dan niet compatibel zijn. Het maken van de juiste keuze verhoogt de productiviteit en zal het personeel motiveren. De foute keuze heeft kostbare implicaties.

“Het integreren van geavanceerde barcode scanning in een toepassing is niet gemakkelijk,” aldus Christian Funk, director product marketing, JLT Mobile Computers. “Vandaar dat we een gids hebben samengesteld die geïnteresseerde lezers door vijf belangrijke inkoopvragen begeleidt om zo de juiste scanneroplossing voor hun specifieke bedrijfsbehoeften te vinden. Het scannen van barcodes kan een enorme terugverdientijd hebben, maar het moet de juiste apparatuur en aanpak zijn, het personeel moet er vertrouwd mee zijn, alles moet samenwerken en afgestemd zijn op de toepassing. Bij JLT, weten we door de nauwe samenwerking met logistieke klanten die onze robuuste computers over de hele wereld gebruiken, wat wel en niet van cruciaal belang is als het om scanners gaat. En in deze gids delen we onze kennis over het vinden van de juiste scanners voor de job.”

Deze vierde gratis gids in de JLT serie – Five Steps to Scanner Success – belicht de belangrijkste overwegingen op weg naar een succesvolle en winstgevende scanner data implementatie. Beginnend met de onderbouwing en motivering voor het gebruik van scanners kunnen lezers zich bewust worden van alle mogelijke problemen, een overzicht krijgen van technologieën en methoden, ontdekken hoe scanners te integreren in logistieke toepassingen en het belang begrijpen van het werken met de juiste leveranciers.

De gids begeleidt de lezer stap voor stap door de relevante punten en problemen: waarom het zinvol is om geavanceerde barcode technologie in de toepassing te integreren; als het goed wordt gedaan, zijn er belangrijke voordelen, meer controle, het minimaliseren van fouten en verbeterde beveiliging. De gids behandelt ook wat de speciale uitdagingen van het scannen in een magazijntoepassing zijn: toegankelijkheid, de te lezen code types en voorwaarden, belichting – deze zijn allemaal even belangrijk. De lezer zal kennis vergaren over scanner types, mogelijkheden, prestaties, functies en wat soort apparatuur betrouwbaar kan werken en weerstaan in industriële omgevingen. Weten waar u op moet letten bij het kiezen uit het enorme aanbod van scanapparatuur om er zeker van te zijn dat de gekozen scanners in de bestaande infrastructuren werken. De gids schetst de belangrijkste punten voor een succesvolle implementatie. En tot slot, leert de lezer waar hij op moet letten bij de keuze van scannerleverancier. Hoewel de prijs belangrijk is, loont het om op lange termijn te investeren in het opbouwen van een relatie met een betrouwbare leverancier.

De gids benadrukt ook vijf belangrijke aandachtspunten in de zoektocht naar succes. De scanner moet betrouwbaar functioneren in alle omgevingen waar personeel werkt en met de goederen die ze verwerken. Deze moet op elk niveau in de toepassing geïntegreerd worden. De apparatuur moet bestand zijn tegen vallen en schokken en alle andere tegenslagen die zich kunnen voordoen. Het moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn – het personeel zal u dankbaar zijn! En wellicht het meest belangrijke punt: werk samen met partners die experts zijn op dit gebied en die u kunnen helpen kostbare fouten te voorkomen.

De gratis gids is nu verkrijgbaar via https://jltmobile.com/free-guides-and-webinars/five-steps-to-scanner-success/.

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

