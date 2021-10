Sunwing Travel Group gibt die vollständige Integration von 20 Blue Diamond Resorts in die Autograph Collection von Marriott International und das Treueprogramm Marriott Bonvoy bekannt

TORONTO, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sunwing Travel Group hat bekannt gegeben, dass ab heute 20 ihrer Blue Diamond Resorts vollständig in die prestigeträchtige Autograph Collection von Marriott International integriert wurden. Die Integration folgt der monumentalen Nachricht Anfang dieses Jahres, dass die Hotelabteilung des Unternehmens eine Vereinbarung über eine Partnerschaft mit Marriott International unterzeichnet hat.



Die 20 teilnehmenden Blue Diamond Resorts, zu denen nun auch das Royalton Grenada in der malerischen östlichen Karibik gehört, sind die ersten All-inclusive-Hotels, die sich der Marke Autograph Collection von Marriott anschließen, einer kuratierten Sammlung unabhängiger Hotels mit unterschiedlichen Perspektiven auf Design und Gastfreundschaft. Die Resorts befinden sich weiterhin unter dem Namen Autograph Collection im Besitz von Blue Diamond Resorts, werden von ihnen betrieben und erfüllen das Markenversprechen, einzigartige und unvergessliche Urlaubserlebnisse zu schaffen, die auf die einzigartigen Interessen der Gäste zugeschnitten sind.

„Wir freuen uns, die vollständige Integration von 20 unserer Standorte in die Autograph Collection bekanntzugeben“, sagte der für Hotels und Resorts zuständige Geschäftsführer der Sunwing Travel Group, Jordi Pelfort. „Durch die Verbindung unseres Portfolios an Weltklasse-Resorts mit dem renommierten Ruf und dem preisgekrönten Treueprogramm von Marriott sind wir in der Lage, All-inclusive-Service auf höchstem Niveau zu bieten und noch mehr Reisenden dabei zu helfen ihre Urlaubsträume wahr werden zu lassen.“

Die Hotels und Resorts, die jetzt Teil der Autograph Collection sind, umfassen:

Mexiko Planet Hollywood Cancun, All-inclusive-Resort der Autograph Collection

Planet Hollywood Adult Scene Cancun, All-inclusive-Resort der Autograph Collection – nur für Erwachsene

Royalton CHIC Cancun, All-inclusive-Resort der Autograph Collection – nur für Erwachsene

Royalton Riviera Cancun, All-inclusive-Resort und -Casino der Autograph Collection

Hideaway at Royalton Riviera Cancun, All-inclusive-Resort der Autograph Collection – nur für Erwachsene Dominikanische Republik



Royalton Bavaro, All-inclusive-Resort und -Casino der Autograph Collection

Royalton CHIC Punta Cana, All-inclusive-Resort und -Casino der Autograph Collection – nur für Erwachsene

Royalton Punta Cana, All-inclusive-Resort und -Casino der Autograph Collection

Hideaway at Royalton Punta Cana, All-inclusive-Resort und -Casino der Autograph Collection – nur für Erwachsene

Royalton Splash Punta Cana, All-inclusive-Resort und -Casino der Autograph Collection Jamaika



Grand Lido Negril Au-Naturel, Ein All-inclusive-Resort der Autograph Collection – nur für Erwachsene

Royalton Blue Waters Montego Bay, All-inclusive-Resort der Autograph Collection

Royalton Negril, All-inclusive-Resort der Autograph Collection

Hideaway at Royalton Negril, All-inclusive-Resort der Autograph Collection – nur für Erwachsene

Royalton White Sands Montego Bay, All-inclusive Resort der Autograph Collection St. Lucia



Royalton Saint Lucia, All-inclusive-Resort der Autograph Collection

Hideaway at Royalton Saint Lucia, All-inclusive-Resort der Autograph Collection – nur für Erwachsene

Costa Rica



Planet Hollywood Costa Rica, All-inclusive-Resort der Autograph Collection

Antigua



Royalton Antigua, All-inclusive-Resort und -casino der Autograph Collection Grenada



Royalton Grenada, All-inclusive-Resort der Autograph Collection

Die Resorts sind auch Marriott Bonvoy beigetreten, dem preisgekrönten Treueprogramm und Reisemarktplatz von Marriott International, das ein robustes Portfolio von 30 Hotelmarken und endlosen Erlebnissen bietet, bei denen Mitglieder Punkte sammeln und einlösen können. Weitere Informationen zu Marriott Bonvoy finden Sie unter marriottbonvoy.com.

Gäste können ihren Aufenthalt über die Resort-Websites Marriott.com und All-Inclusive.Marriott.com buchen.

Über die Sunwing Travel Group

Die Sunwing Travel Group, das größte integrierte Reiseunternehmen in Nordamerika, besteht aus Sunwing Vacations und Vacation Express, zwei der führenden Reiseanbieter in Nordamerika; Sunwing Airlines, Kanadas führender Freizeitfluggesellschaft; SunwingJets, einem Luxus-Charterservice für Privatjets; SellOffVacations.com und Luxe Destination Weddings, zwei führenden Reiseeinzelhandelsunternehmen; NexusTours, einem Full-Service-Destination-Management-Unternehmen sowie der innovativen Hotelmanagementgesellschaft Blue Diamond Resorts, die für die Gruppe beliebte Resortmarken in der Karibik und in Mexiko betreibt. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Blue Diamond Resorts ein beeindruckendes Portfolio mit 45 Hotels und mehr als 15.000 Gästezimmern in zehn Ländern zusammengestellt, darunter die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, die Marken Hideaway at Royalton und Royalton CHIC nur für Erwachsene, Planet Hollywood Hotels und Resorts und Mystique von Royalton. Weitere Informationen zur Sunwing Travel Group finden Sie unter www.sunwingtravelgroup.com.

