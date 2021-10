Seamos prácticos*: D-Wave revela la expansión de sus productos y su hoja de ruta multiplataforma

Dutch French German Italian Spanish Japanese

BURNABY, Columbia Británica, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc ., líder en sistemas, software y servicios de computación cuántica, ha anunciado hoy en su conferencia anual de usuarios, Qubits , una actualización del rendimiento del sistema cuántico Advantage™, un nuevo solucionador híbrido en el servicio de nube cuántica Leap™ de la empresa, y un avance de su plataforma de computación cuántica de próxima generación que incluirá tanto ordenadores cuánticos de recocido como de modelo de puerta. Los lanzamientos de productos y la hoja de ruta están diseñados para seguir aportando toda la gama de soluciones cuánticas a los clientes, actualmente y en un futuro, para acelerar la adopción, el uso y el valor para los mismos.



Disponible actualmente:

Solo un año después del lanzamiento de Advantage, hoy está disponible una actualización de rendimiento con una nueva unidad de procesamiento cuántico (QPU) en el servicio de nube cuántica Leap. Sobre la base de los más de 5000 qubits del sistema y la conectividad de 15 vías, la actualización del rendimiento de Advantage incluye una serie de avances que permiten a los clientes resolver problemas más importantes y complejos con mayor precisión, encontrando mejores resultados el 70 % de las veces en ciertas clases de problemas.

D-Wave presentó el solucionador de modelo cuadrático restringido (CQM) - la más reciente incorporación a la familia de solucionadores híbridos cuánticos de D-Wave en Leap. El solucionador CQM incorpora las restricciones del problema en el solucionador, permitiendo a los usuarios beneficiarse de una expresión simplificada de sus problemas restringidos. De este modo, se aumenta considerablemente la amplitud y el tamaño de los problemas que los clientes pueden resolver con restricciones, lo que permite a las empresas formular problemas aún más importantes que abarcan sistemas clásicos y cuánticos, y encontrar las mejores respuestas a problemas empresariales complejos.

Mirando al futuro – La hoja de ruta Clarity:

Basada en la trayectoria de cerca de 20 años de la empresa en el suministro de innovaciones tecnológicas revolucionarias y de sistemas, software y herramientas cuánticas potentes y utilizables en el mercado, la nueva hoja de ruta, cuyo nombre en clave es Clarity, convierte a D-Wave en la única empresa de computación cuántica que ofrece tanto ordenadores cuánticos de recocido como de modelo de puerta a través de una plataforma cuántica integrada y completa.

La hoja de ruta Clarity incluye :

El sistema cuántico Advantage 2™ de próxima generación con un nuevo diseño de qubit que permite la conectividad de 20 vías en una nueva topología. La QPU Advantage 2 incluirá más de 7000 qubits y hará uso de las últimas mejoras en coherencia cuántica en una pila de fabricación multicapa, aprovechando aún más el poder mecánico cuántico del sistema para encontrar mejores soluciones, más rápidamente.

con un que permite en una nueva topología. La QPU Advantage 2 incluirá más de y hará uso de las últimas mejoras en coherencia cuántica en una pila de fabricación multicapa, aprovechando aún más el poder mecánico cuántico del sistema para encontrar mejores soluciones, más rápidamente. Una nueva iniciativa para desarrollar el primer sistema de computación con corrección de errores escalable y práctico de la industria .

. Solucionadores híbridos más potentes que amplían los casos de uso y reúnen lo mejor de los recursos cuánticos y clásicos.

que amplían los casos de uso y reúnen lo mejor de los recursos cuánticos y clásicos. Herramientas de desarrollo de código abierto multiplataforma, que permiten a los clientes invertir en una plataforma de herramientas y utilizarla en múltiples sistemas cuánticos.

Mejora de la optimización con el recocido cuántico:

El recocido cuántico está especialmente diseñado para la optimización, tanto en la actualidad como en el futuro. De hecho, publicaciones recientes muestran que la sobrecarga de procesamiento clásico y el menor rendimiento de los sistemas de modelo de compuerta en los problemas de optimización hacen que estos sistemas sean ineficaces en esta clase de problemas (por ejemplo, « Applying quantum algorithms to constraint satisfaction problems » (Aplicación de algoritmos cuánticos a problemas de satisfacción de restricciones)1, « Noise-Induced Barren Plateaus in Variational Quantum Algorithms » (Mesetas estériles inducidas por el ruido en los algoritmos cuánticos variacionales)2 y « Training variational quantum algorithms is NP-hard -- even for logarithmically many qubits and free fermionic systems » (El entrenamiento de algoritmos cuánticos variacionales es de difícil resolución, incluso para logaritmos de qubits y sistemas fermiónicos libres)3). El compromiso continuo de D-Wave con la tecnología de computación cuántica de recocido y la inversión en ella continuarán acelerando el rendimiento y ampliando la capacidad de los clientes para obtener mejores soluciones a problemas de optimización complejos.

Si bien el enfoque continuo de D-Wave en la mejora de su tecnología de recocido cuántico continuará aportando valor a los usuarios interesados en la optimización, este camino también desbloqueará nuevas aplicaciones basadas en el recocido, incluyendo aplicaciones más amplias de la ciencia de los materiales, casos de uso 5G e inalámbricos, y el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático.

Ampliación de los casos de uso de modelos de puerta:

La nueva iniciativa de computación cuántica de modelo de puerta está dirigida a los usuarios que buscan soluciones para simular sistemas cuánticos. Al expandirse a los sistemas cuánticos de modelo de puerta, la oferta de computación cuántica de D-Wave repercutirá en los ciclos de vida de la industria. En el sector farmacéutico, los sistemas de modelo de puerta ayudarán al descubrimiento de fármacos, mientras que los sistemas de recocido garantizarán la optimización de los ensayos con pacientes, y en la industria manufacturera, los nuevos metamateriales se diseñarán con sistemas de modelo de puerta, mientras que las mejoras en la automatización de las fábricas llevarán esos nuevos productos al mercado de forma más eficiente utilizando el recocido cuántico. Para conseguirlo, Clarity pone un gran énfasis en la solución de la escalabilidad y la arquitectura del procesador cuántico, ambos retos clave para llevar al mercado una tecnología de modelo de compuerta que funcione y ampliar la potencia de la computación cuántica por recocido.

Puesta en marcha hoy mismo:

Las empresas, los gobiernos y los desarrolladores que comiencen hoy con el servicio de nube cuántica Leap de D-Wave se benefician de la actualización de rendimiento Advantage y del solucionador CQM para construir ya aplicaciones cuánticas híbridas en producción. La hoja de ruta Clarity incluye hardware de doble ruta y servicios, software y herramientas multiplataforma para más casos de uso cuántico en el futuro. Los clientes quieren una gama flexible de soluciones cuánticas y esperan que sus inversiones en cuántica tengan un sentido comercial sólido hoy, al tiempo que necesitan soluciones de confianza a largo plazo. Las herramientas comunes en lenguajes de programación conocidos y las interfaces accesibles mantienen la facilidad de uso tanto para empezar como para ampliar las carteras de aplicaciones cuánticas en producción.

Al ampliar su cartera de productos para incluir sistemas de recocido y de modelos de puerta, D-Wave es la primera empresa de computación cuántica que satisface esta necesidad de los clientes de varias plataformas.

«El sistema Advantage de D-Wave se ha convertido en una tecnología cuántica que lidera el mundo en la práctica de la computación con características de la mecánica cuántica. D-Wave ha logrado esta ventaja restringiendo acertadamente su tecnología a los requisitos del recocido cuántico», señala el profesor y doctor Kristel Michielsen, director del grupo «Procesamiento de información cuántica» del Forschungszentrum Jülich. «Con su nueva iniciativa de diseñar su primer sistema de computación cuántica con corrección de errores escalable y práctico, D-Wave se está expandiendo desde esta plataforma de éxito hacia el ámbito de la computación cuántica de propósito general. Este paso fundamental debería permitir a D-Wave cubrir todo el mercado de aplicaciones potenciales en el futuro y convertirá a D-Wave en un socio aún más importante con el que Jülich podrá trabajar en la investigación cuántica y seguir avanzando en la computación cuántica práctica».

«Los clientes quieren ser capaces de resolver sus problemas difíciles utilizando ordenadores cuánticos. La entrega de una nueva actualización del rendimiento de Advantage y del solucionador híbrido cuántico demuestra nuestro firme compromiso con la entrega de productos a tiempo. Además, nos hemos basado en lo que hemos aprendido y construido a lo largo de los últimos 20 años y hemos desarrollado una hoja de ruta para la plataforma cuántica que aumentará las ventajas de la computación cuántica de recocido para los problemas de optimización, al tiempo que acelerará nuestra capacidad de expansión a otras clases de problemas», señala Alan Baratz, director ejecutivo de D-Wave. «Clarity es lo que nuestros clientes nos han estado demandando. Nuestro enfoque integral en materia de tecnología cuántica, desde la fabricación de chips hasta el desarrollo de sistemas, y desde los solucionadores de software híbridos hasta las sólidas herramientas de código abierto para desarrolladores, significa que somos la única empresa del mundo que puede tanto ofrecer innovaciones de producto periódicas como sacar al mercado una pila multiplataforma con rapidez. Se trata de algo muy práctico».

Para obtener más información sobre Clarity en un próximo seminario web, haga clic aquí . Para empezar a trabajar con D-Wave hoy mismo y saber más sobre nuestros servicios profesionales integrados en la informática cuántica, D-Wave Launch, haga clic aquí .

*Práctico:

«Que se refiere a la realización o el uso real de algo en lugar de a la teoría y las ideas,

(de una idea, plan o método) con probabilidades de éxito o eficacia en circunstancias reales; factible».

Acerca de D-Wave Systems Inc.

D-Wave es líder en el desarrollo y suministro de sistemas, software y servicios de computación cuántica y es el primer proveedor comercial de ordenadores cuánticos del mundo y la única empresa que desarrolla tanto ordenadores cuánticos de recocido como ordenadores cuánticos de modelo de puerta. Nuestra misión es desplegar el poder de la computación cuántica a nivel mundial. En este sentido, aportamos valor al cliente con aplicaciones cuánticas prácticas para problemas tan diversos como la logística, la inteligencia artificial, las ciencias de los materiales, el descubrimiento de fármacos, la programación, la ciberseguridad, la detección de fallos y la modelización financiera. Los sistemas de D-Wave están siendo utilizados por algunas de las organizaciones más avanzadas del mundo, como NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USC y el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Con sede cerca de Vancouver, Canadá, la actividad de D-Wave en EE. UU. se desarrolla en Palo Alto, California. D-Wave cuenta con una base de inversores de primera fila, entre los que se encuentran PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp, Aegis Group Partners e In-Q-Tel. Si desea obtener más información, visite www.dwavesys.com .

Contacto

D-Wave Systems Inc.

dwave@launchsquad.com

