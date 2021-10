Even praktisch*: D-Wave beschrijft productuitbreiding en platformoverschrijdende roadmap

Dutch French German Italian Spanish Japanese

BURNABY, British Columbia, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc ., de leider op het gebied van kwantumcomputersystemen, -software en -services, heeft vandaag op hun jaarlijkse gebruikersconferentie Qubits aangekondigd, een prestatie-update van het Advantage™ kwantumsysteem, een nieuwe hybride solver in de Leap™ kwantumcloudservice van het bedrijf, en een preview van de volgende generatie van het kwantumcomputerplatform dat zowel annealing als gate-model kwantumcomputers zal omvatten. De productreleases en de roadmap zijn ontworpen om klanten vandaag en in de toekomst het volledige scala aan kwantumoplossingen te bieden om de implementatie, het gebruik en de waarde voor de klant te versnellen.



Nu beschikbaar:

Slechts één jaar na de introductie van Advantage is een prestatie-update met een nieuwe quantum processing unit (QPU) beschikbaar in de Leap-kwantumcloudservice. Voortbouwend op de meer dan 5000 qubits en 15-wegs connectiviteit van het systeem, bevat de Advantage-prestatie-update een aantal verbeteringen waarmee klanten grotere en complexere problemen nauwkeuriger kunnen oplossen en 70% van de tijd betere resultaten kunnen vinden bij bepaalde probleemklassen.

D-Wave onthulde de CQM-solver (constrained quadratic model) – de nieuwste toevoeging aan de D-Wave-serie hybride kwantumsolvers in Leap. De CQM-solver integreert probleembeperkingen in de solver, waardoor gebruikers kunnen profiteren van een vereenvoudigde uitdrukking van hun beperkte problemen. Dit zorgt voor een aanzienlijke vergroting van de omvang en grootte van problemen die klanten met beperkingen kunnen oplossen, waardoor ondernemingen nog grotere problemen kunnen formuleren die op klassieke en kwantumsystemen worden uitgevoerd, en de beste antwoorden op complexe bedrijfsproblemen kunnen vinden.

Blik op de toekomst – De Clarity-roadmap:

De nieuwe roadmap, met de codenaam Clarity, is gebaseerd op de bijna 20 jaar lange staat van dienst van het bedrijf in het leveren van baanbrekende technologische innovaties en krachtige, bruikbare kwantumsystemen, -software en -tools op de markt. Hierdoor is D-Wave het enige kwantumcomputing-bedrijf dat zowel annealing als gate-model kwantumcomputers aanbiedt via een geïntegreerd kwantumplatform met full stack.

De Clarity -roadmap omvat :

Het Advantage 2™ kwantumsysteem van de volgende generatie met een nieuw qubit-ontwerp dat 20-wegs connectiviteit mogelijk maakt in een nieuwe topologie. De Advantage 2 QPU bevat meer dan 7000 qubits en maakt gebruik van de nieuwste verbeteringen op het gebied van kwantumcoherentie in een meerlaagse fabricagestack, waarbij de kwantummechanische kracht van het systeem verder wordt benut om sneller betere oplossingen te vinden.

met een dat in een nieuwe topologie. De Advantage 2 QPU bevat en maakt gebruik van de nieuwste verbeteringen op het gebied van kwantumcoherentie in een meerlaagse fabricagestack, waarbij de kwantummechanische kracht van het systeem verder wordt benut om sneller betere oplossingen te vinden. Een nieuw initiatief voor de ontwikkeling van het eerste schaalbare en praktische gate-model computersysteem met foutcorrectie in de branche.

computersysteem met foutcorrectie in de branche. Krachtigere hybride solvers die gebruiksscenario's uitbreiden en het beste van kwantum- en klassieke middelen samenbrengen.

die gebruiksscenario's uitbreiden en het beste van kwantum- en klassieke middelen samenbrengen. Open source-ontwikkeltools voor meerdere platformen, waarmee klanten kunnen investeren in één toolplatform en dit kunnen gebruiken voor meerdere kwantumsystemen.

Optimalisatie verbeteren met quantum annealing:

Quantum annealing is uniek ontworpen voor optimalisatie, zowel nu als in de toekomst. Recente publicaties tonen zelfs aan dat de klassieke verwerkingsoverhead en de mindere prestaties van gate-model systemen op optimalisatieproblemen deze systemen ineffectief maken voor deze probleemklasse (bijv. " Applying quantum algorithms to constraint satisfaction problems ,"1 " Noise-Induced Barren Plateaus in Variational Quantum Algorithms "2 en " Training variational quantum algorithms is NP-hard -- even for logarithmically many qubits and free fermionic systems "3). D-Wave's voortdurende inzet voor en investering in de annealing kwantumcomputing-technologie zal de prestaties blijven versnellen en de mogelijkheid voor klanten om betere oplossingen te krijgen voor complexe optimalisatieproblemen uitbreiden.

Terwijl de voortdurende focus van D-Wave op het verbeteren van de quantum annealing-technologie waarde blijft opleveren voor gebruikers die geïnteresseerd zijn in optimalisatie, zal dit pad ook nieuwe op annealing gebaseerde toepassingen mogelijk maken, waaronder bredere materiaalkundige toepassingen, gebruiksscenario's voor 5G en draadloos en training van machine learning-modellen.

Uitbreiden naar gate-model gebruiksscenario's:

Het nieuwe gate-model kwantumcomputinginitiatief van het bedrijf is gericht op gebruikers die oplossingen zoeken voor het simuleren van kwantumsystemen. Door uit te breiden naar gate-model kwantumsystemen, zal het kwantumcomputing-aanbod van D-Wave invloed hebben op de levenscyclus van de industrie: in de farmaceutische industrie zullen gate-model systemen helpen bij de ontdekking van geneesmiddelen, terwijl annealing-systemen de optimalisatie van patiëntonderzoeken garanderen. Bij productie zullen nieuwe meta-materialen worden ontworpen met gate-model systemen, terwijl verbeteringen in de fabrieksautomatisering die nieuwe producten efficiënter op de markt brengen met behulp van quantum annealing. Om dit te bereiken legt Clarity de nadruk op oplossingen voor schaalbaarheid en kwantumprocessorarchitectuur. Beide vormen belangrijke uitdagingen bij het op de markt brengen van een werkende gate-model technologie en het uitbreiden van de kracht van annealing kwantumcomputing.

Vandaag nog aan de slag:

Ondernemingen, overheden en ontwikkelaars die vandaag aan de slag gaan met de Leap -kwantumcloudservice van D-Wave, profiteren van de Advantage-prestatie-update en de CQM-solver om nu hybride kwantumtoepassingen in productie te bouwen. De Clarity-roadmap bevat dual-path hardware en services, software en tools voor meerdere platformen voor nog meer kwantumgebruiksscenario's in de toekomst. Klanten willen een flexibel scala aan kwantumoplossingen en verwachten dat hun kwantuminvesteringen vandaag zakelijk verstandig zijn, terwijl ze op de langere termijn betrouwbare oplossingen nodig hebben. Algemene tools in bekende programmeertalen en toegankelijke interfaces zorgen voor gebruiksgemak bij zowel de aanvankelijke ingebruikname als de uitbreiding van de kwantumapplicatieportfolio's in de productie.

Door het productportfolio uit te breiden met annealing en gate-model systemen, is D-Wave het eerste bedrijf in kwantumcomputersystemen dat aan deze behoefte van klanten met meerdere platformen voldoet.

"Het Advantage-systeem van D-Wave is uitgegroeid tot een kwantumtechnologie die toonaangevend is op het gebied van computergebruik met behulp van de functies van kwantummechanica. D-Wave heeft deze voorsprong bereikt door zijn technologie verstandig te beperken tot de vereisten van quantum annealing", aldus professor doctor Kristel Michielsen, Group Leader, “Quantum Information Processing” Forschungszentrum Jülich. "Met het nieuwe initiatief om het eerste schaalbare en praktische, foutgecorrigeerde gate-model kwantumcomputing-systeem te ontwikkelen, breidt D-Wave nu uit van dit succesvolle platform naar de arena van algemene kwantumcomputing. Door deze fundamentele stap zou D-Wave in staat moeten zijn om de gehele markt van potentiële toepassingen in de toekomst te dekken. Ook zal D-Wave een nog belangrijkere partner worden voor Jülich voor samenwerking aan kwantumonderzoek en om praktische kwantumcomputing verder te ontwikkelen."

"Klanten willen hun moeilijke problemen kunnen oplossen met kwantumcomputers. De levering van een nieuwe Advantage-prestatie-update en hybride kwantumsolver laat zien dat we ons nadrukkelijk blijven richten op voortdurende en tijdige levering van producten. En we hebben alles wat we de afgelopen 20 jaar hebben geleerd en opgebouwd bij elkaar genomen en een plan voor het kwantumplatform ontwikkeld waarmee we de voordelen van annealing kwantumcomputing voor optimalisatieproblemen verder kunnen vergroten, terwijl we ons vermogen om uit te breiden naar andere probleemklassen versnellen", aldus Alan Baratz, CEO van D-Wave. "Clarity is waar onze klanten om hebben gevraagd. Onze volledige benadering van kwantumtechnologie, van chipfabricage tot systeemontwikkeling en van hybride softwaresolvers tot robuuste open-source ontwikkeltools, betekent dat we het enige bedrijf ter wereld zijn dat zowel regelmatige productinnovaties kan leveren als snel een platformoverschrijdende stack op de markt kan brengen. Dat is praktisch."

Klik hier om meer te weten te komen over Clarity in een opkomende webinar. Klik hier om vandaag nog aan de slag te gaan met D-Wave en meer te weten te komen over onze professionele services met betrekking tot kwantumcomputing, D-Wave Launch.

*Praktisch:

"gerelateerd aan of met betrekking tot het daadwerkelijk doen of gebruiken van iets in plaats van met theorie en ideeën"

"(van een idee, plan of methode) waarschijnlijk succesvol of effectief onder echte omstandigheden; haalbaar."

Over D-Wave Systems Inc.

D-Wave is toonaangevend op het gebied van de ontwikkeling en levering van kwantumcomputersystemen, -software en -services en is 's werelds eerste commerciële leverancier van kwantumcomputers en het enige bedrijf dat zowel annealing kwantumcomputers als gate-model kwantumcomputers ontwikkelt. Onze missie is om de kracht van kwantumcomputing voor de wereld te ontgrendelen. We doen dit door de klant waarde te bieden met praktische kwantumtoepassingen voor uiteenlopende problemen zoals logistiek, kunstmatige intelligentie, materiaalkunde, ontdekking van geneesmiddelen, planning, cyberbeveiliging, foutdetectie en financiële modellering. De systemen van D-Wave worden gebruikt door enkele van 's werelds meest geavanceerde organisaties, waaronder NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USC en Los Alamos National Laboratory. Het bedrijf is gezeteld in de buurt van Vancouver, Canada, en de activiteiten van D-Wave in de VS zijn gevestigd in Palo Alto, Californië. D-Wave heeft een blue chip beleggersbasis, waaronder PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp., Aegis Group Partners en In-Q-Tel. Ga voor meer informatie naar: www.dwavesys.com .

Contact

D-Wave Systems Inc.

dwave@launchsquad.com

1 E. Campbell, A. Khurana, A. Montenaro, "Applying quantum algorithms to constraint satisfaction problems", Quantum 3, 167 (2019).

2 Wang et al., "Noise induced barren plateaus in variational quantum algorithms" (2021)

3 M. Bittel and L. Kliesch, "Training variational quantum algorithms is NP-hard --- even for logarithmically many qubits and free fermionic systems" (2021)