English French

Rexel conclut un accord pour racheter Mayer

afin de renforcer sa présence aux États-Unis

Rexel annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition de Mayer, un important distributeur de produits et services électriques dans l'est des États-Unis, renforçant ainsi sa présence sur le premier marché mondial de la distribution électrique.

Basée à Birmingham en Alabama, fondée en 1930 et détenue par la famille Collat, Mayer opère 68 agences dans 12 États, avec une forte présence en Alabama, en Floride, en Géorgie, et en Pennsylvanie. Elle emploie 1 200 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars sur les douze derniers mois à fin août 2021.

Sur la base d'une valeur d'entreprise de 456 M$, la transaction devrait être relutive pour le résultat par action de Rexel dès la première année et créatrice de valeur en année 2, en ligne avec l'engagement du Groupe, notamment grâce à des synergies attendues d’environ 1,5 % des ventes acquises à compter de la deuxième année. Avec cette opération, le ratio d'endettement de Rexel demeurera nettement inférieur à 2,0x l'EBITDA sur une base proforma.

Cette acquisition présentera plusieurs avantages stratégiques pour les deux parties :

Elle renforcera la présence de Rexel dans les régions du Southeast et Mid-Atlantic avec un accent particulier sur les zones à forte croissance. Le réseau de Mayer est très complémentaire de celui de Rexel, et la réputation bien établie de Mayer sur le marché profitera aux deux sociétés ;

Elle étendra et renforcera les relations de Rexel avec ses principaux fournisseurs ;

Mayer pourra s'appuyer sur une série d'outils développés par Rexel pour accélérer sa présence digitale et ses ventes, développer de nouveaux services et améliorer son efficacité opérationnelle.





La transaction reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence américaines et devrait être finalisée avant la fin de l'année.

Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel, a déclaré : « L'acquisition de Mayer permettra à Rexel d'étendre sa présence en Amérique du Nord, le plus grand marché mondial de la distribution électrique et un pilier clé de notre stratégie. Les forces des deux entreprises dans les régions où Mayer opère sont très complémentaires et devraient permettre une intégration harmonieuse. Nous sommes impressionnés par la qualité et la réputation de l'équipe de Mayer et sommes impatients de commencer à travailler avec eux, sous la direction de Jeff Baker, Directeur Général Etats-Unis de Rexel. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie et les objectifs financiers annoncés lors de notre Capital Markets Day de février. »

Wes Smith, Directeur Général de Mayer, a commenté : « Nous sommes honorés et ravis de rejoindre le Groupe Rexel, un leader précurseur et innovant dans l'industrie de la distribution électrique. Le maintien de la marque et de la culture de Mayer, aux côtés de celles de Rexel, créera de la valeur stratégique pour nos clients, fournisseurs, communautés et parties prenantes. La combinaison de nos présences géographiques offrant les meilleurs produits, services, solutions et ressources digitales, aidera nos clients et fournisseurs à croître et à réussir. »

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 25 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 24 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 12,6 milliards d’euros en 2020.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders, 2021 Global 100 Index, S&P Global Sustainability Yearbook 2021, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est noté A- dans l’évaluation 2020 CDP Climate Change et classé dans le 2020 CDP Supplier Engagement Leaderboard.

Pour plus d’information : www.rexel.com.

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe