Crédit Agricole Assurances place avec succès une émission d’un milliard d’euros d’obligations subordonnées

Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission d’un milliard d’euros d’obligations subordonnées (Subordinated Notes - les Obligations -) d’une maturité de 10 ans.

Les Obligations porteront intérêt au taux fixe annuel de 1,500% jusqu’à échéance en 2031.

La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II. Le prospectus relatif à cette émission comprend une description complète des termes et conditions des Obligations.

Placées auprès de plus de 90 investisseurs institutionnels principalement en Europe, les obligations ont bénéficié d’un livre d’ordres d’une bonne granularité et d’une bonne qualité, avec un pic à 1,8 Mds€. Cette performance témoigne de la forte résilience de Crédit Agricole Assurances, de l'adéquation de l'offre et de l’appétit des investisseurs pour le groupe Crédit Agricole.

Cette émission permet à Crédit Agricole Assurances d’optimiser et d’allonger le profil de maturité de ses dettes tout en profitant des conditions favorables des marchés pour rembourser par anticipation les instruments de dettes subordonnées souscrits par Crédit Agricole S.A.

Elle s’inscrit ainsi dans la continuité de celles réalisées précédemment en 2014, 2015, 2018 et 2020, qui avaient permis à Crédit Agricole Assurances de financer notamment le remboursement anticipé de dettes subordonnées souscrites par le groupe Crédit Agricole.



Au niveau du groupe Crédit Agricole, les objectifs de cette émission sont d’améliorer les ratios de solvabilité réglementaires et les ratios Standard & Poor’s de Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole Assurances est noté A-/perspective stable par Standard & Poor’s. Les Obligations sont notées BBB par Standard & Poor’s.

Le règlement des obligations est réalisé le 6 octobre 2021.

Le prospectus relatif à l’admission des titres, ayant reçu le visa de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») sous le n° d’approbation 21-434 le 4 octobre 2021, est disponible sans frais sur le site de l’émetteur ( www.ca-assurances.com/Espace-Investisseurs ) et sur le site de l’AMF ( www.amf-france.org ).

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 100 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2020 s’élève à 29,4 milliards d’euros (normes IFRS). www.ca-assurances.com



Contacts presse

Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98

Géraldine Duprey + 33 (0)1 57 72 58 80 / 07 71 44 35 26

service.presse@ca-assurances.fr









Relations investisseurs

Marie Isabelle Marcellesi +33 (0)1 57 72 12 84

relations.investisseurs@ca-assurances.fr





