INO accueille son nouveau Directeur Commercial

INO, éditeur d’une plateforme omnicanale dédiée aux professionnels de la relation client et opérateur télécom, recrute Jovan Poirier au poste de Directeur Commercial.

Dans ce contexte, il est en charge de définir et mettre en œuvre la nouvelle stratégie commerciale d’INO afin d’accélérer sa croissance. L’élargissement des équipes dédiées au commerce est également une de ses priorités. Diplômé d’un Master en Management Opérationnel de l’ESSEC, Jovan Poirier dispose d’une solide expertise professionnelle dans la vente et dans le développement commercial BtoB et BtoC.

Jovan Poirier, Directeur commercial d’INO « Je suis fier de rejoindre INO, une entreprise solide qui a su depuis 1997, s’adapter aux besoins de ses clients et à l’exigence toujours plus forte des secteurs des télécommunications et de la relation client. Nous bénéficions d’une offre de très haute qualité et déployée dans les plus grandes entreprises à l’échelle nationale. En étant toujours au plus près de nos clients, je souhaite conserver ce que nous avons dans notre ADN : le conseil et l’expertise, sans jamais oublier que notre réussite est avant tout basée sur les femmes et les hommes qui font et feront notre entreprise de demain. Nous allons passer une nouvelle étape et accroître notre présence en France et à l’international dans les mois à venir. »