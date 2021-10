Xebec annonce des commandes de BGX Biostream™ de la part de la coentreprise de gaz naturel renouvelable de Brightmark et Chevron

English French

MONTRÉAL, 06 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'il a signé la première série de commandes dans le cadre du contrat-cadre de services (MSA) précédemment annoncé pour un premier ensemble de 18 unités BGX-Biostream™ («Biostream») avec Brightmark RNG Holdings LLC. Brightmark RNG Holdings LLC est une coentreprise entre Brightmark et Chevron U.S.A. Inc, une filiale de Chevron Corporation (NYSE : CVX), qui possède des projets à travers les États-Unis pour produire et commercialiser du biométhane laitier, un gaz naturel renouvelable (GNR).



Ces premiers mandats soutiennent le partenariat élargi récemment annoncé entre Brightmark et Chevron pour financer la construction de l'infrastructure et l'exploitation commerciale de 10 projets de biométhanisation laitière dans l'Iowa, le Wisconsin, le Michigan et le Dakota du Sud. Ces commandes de Biostream représentent la plus grande commande unitaire que la société ait reçue à ce jour et valident la proposition de valeur du produit de la part d'un des principaux développeurs de GNR laitier aux États-Unis.

« Aux côtés de nos partenaires chez Chevron, Brightmark prévoit décupler sa production de GNR au cours des quatre prochaines années », a déclaré Bob Powell, PDG et fondateur de Brightmark. « En tant que carburant le plus négatif en carbone sur la base du cycle de vie disponible sur le marché aujourd'hui, le GNR est un outil essentiel dans nos efforts mondiaux de lutte contre les changement climatiques, et pour cela, nous devons établir des partenariats solides avec des entreprises comme Xebec qui partagent notre vision quant aux formidables opportunités d'avancement de ce secteur. »

« Nous sommes ravis d'être le fournisseur de la technologie de valorisation du biogaz dans le cadre d'un partenariat aussi prestigieux dans le secteur du GNR. » a déclaré Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc. « Le GNR d'origine laitière continue d'être un secteur important en raison de sa capacité à réduire les émissions de l'agriculture, à soutenir les communautés locales et à recycler les nutriments. En outre, le GNR à base de produits laitiers a le potentiel de générer des rendements plus élevés que d'autres projets de gaz renouvelable tels que les décharges, les stations d'épuration des eaux usées et les installations de traitement des matières organiques séparées à la source.

Les exploitations laitières sont en tête de la production de GNR provenant du bétail aux États-Unis

Selon la base de données des projets AgSTAR de l'EPA, en date de mai 2021, il y a 333 projets de digesteurs opérationnels et en construction qui traitent les effluents d'élevage. La majorité (environ 82 %) des projets de digesteurs à base de fumier se trouvent au sein d'exploitations laitières, et le reste dans des exploitations porcines et avicoles. Sur les 333 projets de biogaz, environ 98 produisent du GNR pour le marché local du transport de GNC.

Biostream est positionné pour conquérir le marché américain du GNR à base de fumier animal

Selon l'American Biogas Council, on estime que 8 574 exploitations laitières, avicoles et porcines sont prêtes à produire du biogaz et du gaz naturel renouvelable. On estime que Biostream couvre plus de 80 % de ces cas d'utilisation du fumier animal grâce à de multiples configurations standardisées dont la capacité varie de 55 à 840 SCFM (90 à 1350 NCMH).

Une technologie de pointe pour la production décentralisée d'hydrogène, idéale pour l'hydrogène vert à base de GNR

Avec plus de 80 unités de production d'hydrogène sur place déployées dans le monde, Xebec est bien placée pour déployer des unités de reformage du méthane à la vapeur (RMV) sur place afin de produire de l'hydrogène vert de façon décentralisée. Les débits que l'on trouve dans les fermes laitières se situent dans une plage de fonctionnement idéale pour les systèmes Hy.GEN de Xebec, qui se sont avérés être un procédé moins coûteux et plus efficace que l'hydrogène à base d'électrolyseur. Xebec croit que les solutions conteneurisées de Hy.GEN et de Biostream constituent une offre de produits convaincante pour les clients qui cherchent à tirer parti de l'ensemble de la chaîne de valeur des gaz renouvelables.

