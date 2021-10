Orange Belgium nodigt investeerders en analisten uit om deel te nemen aan een conference call op 21 oktober n.a.v. de resultaten van het derde kwartaal 2021

English Dutch French

Orange Belgium zal zijn resultaten voor het derde kwartaal 2021 op donderdag 21 oktober om 7:00 lokale tijd publiceren.



Het Investor Relations team van Orange Belgium is verheugd investeerders en analisten uit te nodigen voor een conference call naar aanleiding van de financiële resultaten. De conferentie zal worden voorgezeten door:

Xavier Pichon, CEO

Antoine Chouc, CFO

Koen Van Mol, Investor Relations





De conferentie start om 10:00 lokale tijd (09:00 UK / 04:00 EST). Om toegang te krijgen tot de conferentie, gelieve in te bellen op één van de volgende nummers. Mogen we U vragen om 5-10 minuten voorafgaand aan de start van de conferentie in te bellen om eventuele onvoorziene wachttijden te voorkomen? Vervolgens kan U registreren met volgende pincode: 11164399# en het verstrekken van uw naam en het bedrijf waar U werkt.

België +32 24035816 Canada +1 4162164194 Frankrijk +33 172727403 Duitsland +49 69222225429 Ierland +353 15060451 Italië +39 0236013817 Luxembourg +352 27300163 Nederland +31 207095119 Spanje +34 911140101 Zwitserland +41 445831805 Verenigd Koninkrijk +44 2071943759 Verenigde Staten +1 6467224916

De opgenomen sessie zal beschikbaar zijn na de conference call en kan worden gedownload van de Orange Belgium website. Om de opgenomen sessie te herbeluisteren vindt U onderaan de website-link.

Het persbericht over het derde kwartaal van 2021, de roadshow presentatie en de resultaten toolkit zullen beschikbaar zijn op donderdag 21 oktober op de financiële sectie van de bedrijfswebsite: Financiële resultaten

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen klanten) en in Luxemburg, via haar dochteronderneming Orange Communications Luxembourg.

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 4G+ technologie, waar we voortdurend in blijven investeren.

Orange Belgium is een filiaal van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven. Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).

Voor meer informatie: corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter : @pressOrangeBe.

Contact investeerders

Koen Van Mol - koen.vanmol@orange.com - +32 (0) 495 55 14 99

Ana Castaño – ana.castanolopez@orange.com - +32 (0) 468 46 95 31

ir@orange.be

Perscontact

Annelore Marynissen - annelore.marynissen@orange.com - +32 (0)479 016 058

Younes Al Bouchouari - younes.albouchouari@orange.be - +32 (0)477 69 87 73

press@orange.be

Bijlage