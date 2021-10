Intema clôture une deuxième tranche de son financement

English French

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 06 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer que, suite à ses communiqués de presse du 17 juin 2021 et du 31 août 2021, elle a procédé à la clôture d’une deuxième tranche de son placement privé sans courtier par reçus de souscription (le « placement privé »), portant le produit brut total à 10 007 000 $ sur un maximum de 15 000 000 $. La deuxième tranche consistait en l’émission de 8 594 000 reçus de souscription (chacun un « reçu de souscription ») au prix de 0,50 $ par reçu de souscription (le « prix de souscription ») pour un produit brut de 4 297 000 $. Le placement privé est entrepris par la Société dans le cadre de la transaction proposée annoncée précédemment (la « transaction proposée »), par laquelle la Société fera l'acquisition de tous les titres émis et en circulation de Livestream Gaming Ltd (« Livestream »), propriétaire de LOOT.BET.



« Nous sommes heureux et fiers de la confiance témoignée par nos actionnaires actuels et futurs à l'égard des projets futurs d'Intema, qui nous ont permis d’atteindre le montant minimal qu’on s’était fixé pour l’acquisition de Livestream, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Avec les progrès que nous avons connus au cours des dernières semaines et l’engouement continu dans les secteurs du esport et du iGaming, nous avons constaté une augmentation significative de la demande pour notre financement, ce qui nous porte à croire qu’on sera en mesure d’atteindre notre objectif de 15 M$. »



Les reçus de souscription ont été émis en vertu d'une convention de reçus de souscription conclue entre Intema et le placeur pour compte des reçus de souscription (la « convention de reçus de souscription »). En vertu de la convention de reçus de souscription, chaque reçu de souscription sera automatiquement échangé contre une unité de la Société (une « unité »), sans contrepartie supplémentaire ni action de la part du détenteur, lorsque certaines conditions de libération d'entiercement liées à la transaction proposée seront satisfaites, notamment (i) toutes les conditions préalables à la réalisation de la transaction ont été satisfaites, (ii) la Société n'est pas en violation ou en défaut de l'un de ses engagements ou de l'une de ses obligations en vertu de la convention relative aux reçus de souscription, et (iii) l'agent d'entiercement a reçu un avis de la Société selon lequel toutes les conditions préalables à la réalisation de la transaction proposée ont été satisfaites ou ont fait l'objet d'une renonciation, autre que la libération des fonds entiercés en faveur de la Société conformément à la convention relative aux reçus de souscription (les « conditions de libération de l'entiercement »). Le produit du placement privé est détenu sous écrou dans l'attente de la réalisation des conditions de libération de l'entiercement. Si la transaction proposée n'est pas réalisée dans les 180 jours suivant la clôture de la première tranche du placement privé, les reçus de souscription seront réputés annulés et les détenteurs des reçus de souscription recevront un montant égal au prix de souscription total de leurs reçus de souscription et aux intérêts gagnés, le cas échéant, sur ce prix de souscription.



Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,90 $ pour une période de 12 mois à compter de la date d’émission.



Dans le cadre du placement privé, la Société, une fois que les conditions de libération de l’entiercement seront satisfaites : (1) versera à des parties admissibles sans lien de dépendance (chacune étant un « démarcheur ») : (i) une commission en espèces égale à 6 % de la valeur totale des reçus de souscription vendus dans le cadre du placement privé à l'égard des souscriptions référées à la Société ou provenant directement du démarcheur et émises à la clôture de la première tranche du placement privé; et (ii) un nombre de bons de souscription du démarcheur (chacun étant un « bon de souscription du démarcheur ») égal à 8 % du nombre de reçus de souscription vendus qui ont été référés à la Société ou provenant directement du démarcheur. Les bons de souscription du démarcheur seront émis selon les mêmes conditions que les bons de souscription.



La Société a l'intention d'utiliser le produit net obtenu dans le cadre du placement privé uniquement pour financer la transaction proposée.



Certains dirigeants et un administrateur de la Société ont souscrit un total de 750 000 reçus de souscription dans le cadre du placement privé, pour un produit total de 375 000 $. En raison de cette participation d'initiés, le placement privé constitue une opération avec des personnes apparentées au sens du Règlement 61-101 (le « Règlement 61-101 »). Ni la Société, ni, à la connaissance de la Société après enquête raisonnable, une personne apparentée, n'a connaissance d'informations importantes concernant la Société ou ses titres qui n'ont pas été généralement divulguées. Le placement privé est dispensé des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, puisqu'il s'agissait d'une distribution de titres au comptant et que ni la juste valeur marchande des reçus de souscription distribués aux parties intéressées ni la contrepartie reçue de ces dernières ne dépassaient 2 500 000 $. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important plus de 21 jours avant la clôture prévue du placement privé, car les détails de la participation des personnes apparentées à la Société n'ont été réglés que peu de temps avant la première clôture du placement privé et la Société souhaitait procéder à une clôture rapide pour des raisons commerciales.



La transaction proposée est sujette à un certain nombre de conditions, y compris, sans s'y limiter, l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Il n'y a aucune certitude que la transaction proposée sera réalisée telle que proposée ou qu'elle le sera.



À propos d’Intema

Intema est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca .



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé et la transaction proposée, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, les énoncés relatifs à la transaction proposée (incluant l’approbation de la transaction proposée par la bourse). Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; il n'y a aucune garantie que des tranches ultérieures du placement privé seront complétées ou quant au montant du produit brut qui sera levé dans le cadre du placement privé, en particulier, le montant levé peut être considérablement inférieur aux montants prévus en raison, entre autres, des conditions du marché et du comportement des investisseurs; et il n'y a aucune garantie qu'Intema obtiendra toutes les approbations requises pour la transaction proposée ou qu'elle remplira toutes les conditions de la transaction proposée, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX (qui peut être sujette à des amendements aux termes de la transaction proposée). Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.