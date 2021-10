Esker mécène de l'Institut Lumière et du Festival Lumière

Lyon, le 06 octobre 2021 — Dans la continuité de son soutien actif à la sphère culturelle lyonnaise, Esker annonce qu’elle devient l’un des mécènes de L’institut Lumière & du Festival Lumière 2021* et grands partenaires des Cinémas Lumière. Engagée depuis 5 ans dans des projets de mécénat culturel (Biennale de Lyon), Esker témoigne ainsi de sa volonté de soutenir et valoriser un héritage culturel emblématique de son patrimoine local. Ce partenariat vient renforcer sa stratégie historique de mécénat visant à contribuer au rayonnement culturel de son territoire et au développement économique de sa région.

« Nous sommes ravis de nous engager auprès de l’Institut Lumière et du Festival Lumière 2021, qui célèbrent la vitalité et le renouveau du 7e art. Lyon étant le berceau du cinéma ainsi que celui d’Esker, cette association avec ces institutions et ce rendez-vous mondial incontournable du cinéma, prend tout son sens. En tant qu’entreprise lyonnaise, à la fois très ancrée dans le tissu local et à l’étranger, nous soutenons particulièrement les manifestations de cette envergure contribuant au rayonnement international de notre patrimoine local. » Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker « Le 7e art, qui fait partie intégrante de la ville de Lyon, entre en résonance avec l’histoire et les valeurs d’Esker. Au regard de nos engagements en matière d'égalité femmes-hommes, nous sommes particulièrement ravis de soutenir le Festival Lumière pour cette édition 2021, marquée par la remise du Prix Lumière à Jane Campion, qui sera la première réalisatrice à recevoir cette distinction ", commente Aurélie Guimera, Directrice des Ressources Humaines d'Esker, avant d'ajouter : " Cet engagement nous offre la possibilité d'un fil rouge d'événements fédérateurs pour impliquer nos collaborateurs tout au long de l'année. Ce sont autant d'occasions pour les Eskériens de (re)découvrir notre patrimoine cinématographique et de se retrouver lors de moments conviviaux placés sous le signe du cinéma »

Même s’il est avant tout placé sous le signe du divertissement, le Festival Lumière rimera aussi avec solidarité et bénévolat, en lien avec les engagements sociétaux de l’entreprise. Il permettra aux Eskériens de prendre part à des initiatives à impact positif. Ces missions pourront s'inscrire dans le cadre de la journée RSE qui leur est offerte chaque année. Ils pourront travailler dans une délégation de bénévoles du Forum Réfugié de Clermont-Ferrand lors d’opérations de distribution du quotidien du festival dans l’agglomération. D’autres pourront accompagner des personnes réfugiées également bénévoles au festival Lumière, dans le cadre d’actions de mobilité et de repérage dans la ville de Lyon. Enfin, les collaborateurs volontaires se verront offrir des possibilités d’exercer des missions variées d’accueil et de logistique durant le festival.

«Nous avons accueilli avec enthousiasme le fait de compter Esker parmi nos mécènes. Nous partageons en effet avec l’entreprise lyonnaise des valeurs et intérêts communs. Par son engagement à nos côtés, Esker participe à la relance du cinéma qui a été fortement touché par la crise sanitaire. Le soutien d’Esker a notamment participé à la restauration du mur des cinéastes, attenant à l’Institut Lumière et participe à la réouverture des Cinémas Lumière, 10 salles de cinéma dans le centre-ville de Lyon. Le festival sera pour les clients et collaborateurs d’Esker, l’occasion de partager des moments uniques de fête et de convivialité, autour de la riche programmation de l’événement», Explique Cécile Bourgeat, Secrétaire Générale de l'Institut Lumière

Dans le cadre de ce partenariat, Esker permettra à ses collaborateurs de prendre part à des événements tels que :

• Les grandes soirées et projections du Festival

• Des séances de cinéma à l'Institut Lumière, dans les Cinémas Lumière et durant le Festival Lumière

• La participation au tournage "Les nouvelles sorties d'usine", remake annuel du premier film des frères Lumière

• La visite guidée du quartier Monplaisir et du musée Lumière

• Une conférence sur l’héritage des Frères Lumières

• Des soirées / projections réservées aux Eskériens

* Le Festival Lumière aura lieu dans toute l’agglomération lyonnaise, ville emblématique du cinéma, du samedi 9 au dimanche 17 octobre 2021. Le programme des festivités inclura 438 séances, 190 films, dans 47 lieux au cœur de la Métropole de Lyon. Le Prix Lumière sera remis cette année à Jane Campion pour l’ensemble de son œuvre.

Les salariés d’Esker assistent à une présentation du programme du Festival Lumière et de l’histoire des frères Lumière, et profitent d’un cocktail dînatoire dans le hangar du Premier Film, lors de la soirée de lancement du mécénat avec l’Institut Lumière.

