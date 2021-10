Paulic Meunerie obtient une subvention de 500 K€ de la région Bretagne pour son programme Qualista Expert.

PROGRAMME QUALISTA EXPERT

DEMONTRER LES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES DE LA FARINE HAUT DE GAMME QUALISTA®

PAULIC MEUNERIE OBTIENT UNE SUBVENTION DE 500 K€ DE LA REGION BRETAGNE POUR SON PROGRAMME QUALISTA EXPERT





Qualista® est une farine haut de gamme produite et commercialisée par Paulic Meunerie. Elle dispose d’atouts sanitaires, nutritionnels et gustatifs sans comparaison



Sans additif, sans conservateur, sans gluten ajouté, sans émulsifiant

Diminution drastique des traces de contaminants (pesticides et mycotoxines)

Très bonne conservation des produits

Propriétés organoleptiques



Qualista® est issue du procédé Oxygreen©, procédé inédit de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines jusqu’à 50%. Fruit d’une recherche de plus de 15 ans menée en partenariat avec l’Institut Polytechnique UniLaSalle, ce procédé a été reconnu et validé par l’ANSES, comme auxiliaire technologique du traitement du blé. Il permet à Paulic Meunerie de se positionner sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé mais aussi sur le marché stratégique, en plein essor et à forte valeur ajoutée, de l’alimentation des insectes d’élevage.





Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité, annonce aujourd’hui l’obtention d’une subvention de 500 k€ pour démontrer les bénéfices de sa farine haut de gamme en s’appuyant sur des allégations nutritionnelles validées officiellement par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA). La démonstration de ces allégations naturelles permettra à PAULIC MEUNERIE de présenter officiellement Qualista® comme la seule farine au monde avec des qualités sans précédent et ainsi accéder à des marchés de niche à très forte valeur ajoutée.

Programme Qualista Expert : des bénéfices pour tous !

Pour mener à bien ces travaux, le Groupe s’appuiera sur l’Institut UniLasalle, première école agricole française et plateforme de référence dédiée aux applications de l’ozone.

« Thierry Aussenac, Directeur Scientifique chez Institut Polytechnique LaSalle Beauvais : « La démonstration scientifique des qualités de notre procédé à l’échelle européenne est très motivante pour nous. Nos travaux de recherches démontrent les bienfaits de l’ozonation. Nous sommes très fiers de participer à ce programme au long cours qui permet de révéler les bénéfices de l’ozonation et sa révolution tant sur le plan nutritionnel qu’organoleptique. Au-delà de la reconnaissance de notre expertise, il s’agit d’une vraie avancée en faveur de l’apport nutritionnel pour le consommateur qui pourra enfin bénéficier d’une information officiellement établie et homogène en Europe.

Pour le Groupe, la démarche allégation naturelle menée au travers du programme Qualista Expert, permettra à Paulic Meunerie d’asseoir définitivement la crédibilité de son produit star auprès du grand public qui exige désormais des validations objectives des bienfaits des aliments pour orienter ses choix de consommation. La reconnaissance par l'EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments), organisme européen chargé de vérifier le bien-fondé scientifique des demandes d’allégations sera une nouvelle étape de la stratégie de marque du Groupe. Paulic Meunerie pourra afficher une signature à haute valeur nutritionnelle pour Qualista Expert et attester de ses bénéfices en termes de renforcement du taux de fibres solubles, de confort digestif et de farine à index glycémique bas.

Cette étape supplémentaire dans sa stratégie de valeur permettra au Groupe d’accéder à de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée comme les réseaux de distribution spécialisés, les établissements de santé (hôpitaux et EHPAD), les diététiciens et nutritionnistes et la médecine du sport. Ces bénéfices pourront également être étendus au marché de l’entomoculture.

Pour la filière blé, l’arrivée de la farine Qualista® sur le marché constitue un projet innovant contribuant à son dynamisme et à sa visibilité. Elle permettra de repositionner la farine comme un produit haut de gamme auprès des consommateurs comme vecteur de santé, dans un marché aujourd’hui largement banalisé et dont les bénéfices produits sont parfois difficilement identifiables.

Pour la région, il s’agit d’un vecteur de rayonnement supplémentaire participant à la vitalité du territoire avec la reconnaissance d’une ambition de Paulic Meunerie : devenir rapidement un leader territorial. Ce produit offre un potentiel international sur des marchés de niche. En termes d’emploi, Paulic Meunerie entend doubler ses effectifs à l’horizon 2024 en passant à 70 employés en perspective de la forte croissance attendue avec la commercialisation de Qualista® et de Nourrifibre©, dédié à l’entomoculture, l’autre produit issu du procédé Oxygreen© et fabriqué par Paulic Meunerie.

Enfin au niveau national et européen, cette création d’emploi contribue immédiatement au rebond de la croissance. Ces avancées sont une réponse favorisant l’autonomie alimentaire de la France et de l’Europe en répondant aux problématiques nutritionnelles majeures du Plan National Nutrition Santé 4 visant un apport enrichi en fibres, la suppression des additifs émulsifiants et conservateurs et des procédés réduisant l’utilisation de gluten et notamment de gluten ajouté lors de la panification.

Une subvention de la Bretagne et de FEDER pour accélérer

Après une première subvention de 700 K€ obtenue en mars 2021 pour soutenir le développement du réacteur de 3ème génération Oxygreen© (le procédé propriétaire d’ozonation du blé de Paulic Meunerie), la subvention accordée par la région Bretagne avec l’appui du FEDER et ReACT EU, dans le cadre du plan de relance européen constitue une nouvelle illustration de la pertinence du positionnement de Qualista®. Cette farine obtenue avec le procédé Oxygreen© répond à la demande de naturalité et de qualité exigée par les consommateurs et aux grands enjeux alimentaires actuels à l’échelle nationale et européenne.

La conclusion des études permettant de finaliser le programme QUALISTA EXPERT est attendu courant 2023.

Jean Paulic, Président Directeur Général de Paulic Meunerie déclare : « Le programme Qualista Expert est au cœur de la stratégie de valorisation de notre procédé Oxygreen©. Les bénéfices que nous pourrons retirer de cette innovation vont s’inscrire dans le long terme. C’est maintenant que nous devons accélérer pour faire fructifier tous les travaux menés jusqu’à présent. Nous avons un produit avec des qualités sans précédent et avons à cœur de le faire savoir. Il est important de permettre au consommateur de bénéficier d’une information établissant clairement les bénéfices de son alimentation. Après l’appel à projet remporté en mars dernier, Paulic Meunerie est à nouveau lauréat d’une subvention importante, cette fois accordée par la Région Bretagne que nous remercions. Ce nouveau financement participera au rayonnement d’un produit breton avec un potentiel mondial.

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2020, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 9,0 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

