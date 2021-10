Mandalay Resources Corporation fortsätter att utvidga Shepherd-zonen och tillhandahåller en uppdatering av Costerfields djupborrningsprogram

TORONTO, Oct. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om borrningen vid dess Costerfield-gruva i Victoria, Australien.



Ytterligare diamantborrning under Youle-malmkroppen har delat upp Shepherd-zonen i fem separata ådror. Dessa är grupperade i horisontella östliga och västliga ådror enligt beskrivningen i den föregående uppdateringen av Shepherd-zonen (se pressmeddelandet från den 8 juni 2021). Den östliga ådergruppen har utvidgats söderut och sträcker sig mer än 400 m i slaglängd och drygt 100 m vertikalt. Shepherd-systemet är fortfarande öppet norrut, söderut och på djupet, och det sydligaste borrhålet uppvisar genomgående ådring med betydande guld- och antimonhalter.

Costerfield Deeps-programmet har utvecklats med ett nytt borrhål sedan den senaste uppdateringen 2020. Borrhål CD002 och kilhål CD002W1 borrades under Cuffley- och Augusta- fyndigheterna och kvartsådror hittades med flera synliga guldfyndigheter i horisontella ådror som inte påträffats tidigare. Upptäckten av nya guldbärande ådror på djupet i Augusta-gruvan bygger på tidigare rapporterade höghaltiga fynd i djupborrningsprogrammet King Cobra och slår fast bolagets förväntningar på ett betydande system med väsentligt mineraliserade guldbärande ådror på djupet under den nuvarande utvecklingen.

Nya borrningshöjdpunkter:

Östlig ådergrupp (Eastern Vein Group)

399,0 g/t guld över sann bredd på 0,11 m i KD773;

i KD773; 61,8 g/t guld över sann bredd på 1,66 m i BC214;

i BC214; 24,6 g/t guld och 2,3 % antimon över sann bredd på 1,19 m i BC218A;

i BC218A; 10,0 g/t guld och 2,3 % antimon över sann bredd 8,2 m i BC239 inklusive: 98,6 g/t guld och 18,5 % antimon över sann bredd på 0,31 m; 2,4 g/t guld och 1,7 % antimon över sann bredd på 0,74 m; 19,8 g/t guld och 8,3 % antimon över sann bredd på 0,26 m; 156,0 g/t guld och 19,1 % antimon över sann bredd på 0,17 m; och

i BC239 inklusive: 14,8 g/t guld och 11,6 % antimon över sann bredd på 1,76 m i BC241



Västlig ådergrupp (Western Vein Group)

155,0 g/t guld och 10,5 % antimon över sann bredd på 0,11 m i BC234; och

i BC234; och 66,6 g/t guld över sann bredd på 0,25 m i BC220

Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar: ”Trots en omdirigering av resurser till andra mål i närheten av gruvan, medan lämpliga borrplattformar sattes upp, gav borrning och tolkning av Shepherd utmärkta resultat. Mandalay är väldigt uppmuntrat av åderns utvidgning på 150 m som även omfattar en av de största förekomsterna i systemet hittills. När uppgifterna blev färdiga förstod vi att vad som tidigare uppfattades som två horisontella ådringar, nu tolkas som fem separata ådror.”

Duffy fortsätter, ”Efter utvidgningen av ådrorna och slaglängden, visar de sydliga ådrorna ökade mängder antimon vid sidan av de guldbärande kvartsådrorna. Antimon produceras för närvarande som en samprodukt tillsammans med guld och anses vara ett kritiskt mineral av Australiens regering. Denna södra zon är rik på antimon och är fortfarande öppen söderut och på djupet. Den övre vertikala begränsningen (interaktion med Youle) stiger i takt med att ådern fortsätter söderut.”

Duffy fortsätter, ”I samband med Shepherd-borrningsprogrammet utvidgades det pågående Costerfield Deeps-projektet med två djupa hål under Costerfield-korridoren med flera miljoner uns. Vi är glada att CD002 – som har borrats under Cuffley-fyndigheten – gav två förekomster av synligt guld i kvartsådror på 998 m respektive 1 169 m nedåt i hålet. Detta resultat tillsammans med de inledande höghaltiga fynden som borrades 2016, indikerade att systemet på djupet (900 m under ytan) är 500 m brett.”

Duffy avslutar, ”Både de gradvisa steg som tagits i samband med upptäckten av Shepherd och den stegvisa borrningen i Costerfield Deeps-programmet utgör en stark grund för framtida tillväxt vid Costerfield. Gruvan har för närvarande en av världens högsta guldhalter och Australiens högsta antimonhalt.

”En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration, för att ytterligare förklara informationen i detta meddelande. Videon hittar du på Mandalays webbplats eller genom att klicka här .”

Shepherd-zonens utvidgning och utfyllnad

Sedan Mandalays senaste pressmeddelande om borrning i Shepherd-zonen (8 juni 2021) har ytterligare 27 hål borrats i Shepherd-zonen. Från denna borrning har prover tagits på 62 signifikanta fynd.

Den senaste borrningen fokuserade på att bygga förtroende för de norra och centrala delarna av Shepherd och utvidga ådern söderut. Fortsatt borrning och tolkning har förfinat Shepherd-modellen; de tidigare tolkade östliga och västliga Shepherd-ådrorna har definierats vidare i en serie på två ådror (Shepherd och Merino) grupperade som ”Eastern Veining” och tre ådror (Suffolk, Dorper och Southdown) grupperade som ”Western Veining” (figur 1).

De laterala och vertikala utvidgningarna av Shepherd-zonens ådror är ännu inte helt kända, eftersom den sydligaste borrningen visar att systemet fortfarande har en hög halt. Den nya tolkningen av tre ådror som fortsätter norrut har visat att den nordligaste borrningen inte har testat ådern på ett tillfredsställande sätt. Mineralisering på djupet har upptäckts, men de borrvinklar som erbjuds av befintlig infrastruktur blir akuta på djupet. Eftersom borrningen hittills har fokuserat på lateral utvidgning har den planerade utvidgningen på djupet från borrade horisontella hål inte utvecklats ännu.

Fig. 1. Lutande planavsnitt i Shepherd-ådersystemet, så som det för närvarande tolkas, med positionerna för de förekomster som visas i detta pressmeddelande.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8711fe30-75a7-4be2-bb1b-e6fe3c2fa1a7

Östlig åder (Eastern Veining)

Ungefär 150 m slaglängd har lagts till söder om Shepherd-ådern genom förekomster som erhållits i borrhål BC234, BC239, BC240 och BC241. Tillsammans med guldet i kvarts är ådror allmänt förekommande i de norra och centrala delarna av Shepherd, och borrningen uppvisar en stark och rik stibnitådring (antimonmalm). Denna mineralisering visas i BC239 med förekomster på 10,0 g/t guld och 2,3 % antimon över sann bredd på 8,2 m inklusive 98,6 g/t guld och 18,6 % antimon över 0,31 m och 156,0 g/t guld och 19,1 % antimon över 0,17 m. Den sydligaste förekomsten (BC240: 40,1 g/t Au och 13,5% Sb över sann bredd på 0,30 m) visar fortfarande stark närvaro av guld och antimon. Ungefär 50 m ovanför sydligaste BC240 ligger förekomsten av BC241, som återigen uppvisar höggradiga ådror med en komposit på 14,8 g/t guld och 11,6 % antimon över sann bredd på 1,76 m (figurerna 2 och 3).

Fig. 2. Bild av borrkärnan i BC241 av Shepherd-förekomsten. Längder och halter för djuphålet visas i rött. Det ljusgrå eller metalliska mineralet är stibnit.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3cf9a56-c779-4aed-bdc6-487dea06ecce

De två nyligen definierade ådrorna i ”Eastern Array” har olika riktning utmed Shepherd-förkastningen (75 °) i väster i motsats till den subvertikala (85 °) Merino-ådern. Denna variation i riktningen orsakar en konvergens av strukturerna och en lokaliserad uppgradering längs den norra förkastningen. Ett viktigt fynd från den senaste iterationen av modelleringen är att Shepherd-ådern troligen är en strukturell och mineraliserad fortsättning av Youle-malmkroppen fast i brantare riktning (figur 1).

Fig. 3. Längdsnitt av östlig ådergrupp i Shepherd-zonen (600, 605 ådror)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08d2b5dd-b590-4842-9cbd-8e13dca3be53

Västlig åder (Western Veining)

Efter den senaste uppdateringen har den ”västliga ådern” delats upp i tre separata ådror (Suffolk, Dorper och Southdown). Borrningar efter meddelandet i juni gav träffar endast i Suffolk- och Southdown-ådrorna. Många av hålen mot den västliga ådern har under denna rapporteringsperiod avsatts för att fylla ut stora öppningar som hittades i takt med att tolkningen fortskred, och för att utvidga dessa ådror nedåt i hålet. De västliga ådrorna norrut (Suffolk, Dorper) fortsätter att domineras av enbart guldmineralisering med stibnit som ofta inte upptäcks i dessa fynd, såsom BC220 (66,6 g/t guld över sann bredd på 0,25 m) i Suffolk-ådern. Den södra Southdown-ådern uppvisar både antimon- och guldmineralisering som påträffades i borrhål BC234 (155 g/t guld och 10,5 % antimon över sann bredd på 0,11 m). Nuvarande tolkningen visar en förändring i slaglängden mellan Suffolk- och Southdown-ådrorna, och ytterligare utfyllnadsborrning (mellan 6 990 och 7 040 m) planeras för att förstå denna förändring tillsammans med typen av mineralisering från guld i kvarts i Suffolk-ådern till den mer stibnit och kvarts med synligt guld som ses i Southdown-ådern.

Fig. 4. Längdsnitt av Shepherd-zonens västliga ådergrupp

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/888feb0a-75c1-4531-b8c9-9422d6f5be07

Utfyllnadsborrning och utvidgningsborrning av Shepherd-zonen pågår med nuvarande program fram till slutet av året. Dessutom kommer borrning på djupet återigen att stå i fokus när ytterligare borrningsmål blir tillgängliga i takt med att fallet går mot Shepherd.

Djupborrning i Costerfield

Costerfield Deeps-borrningsprogrammet har utformats för att utforska det spännande djupborrningsprogrammet som påbörjades 2015, vilket redan har lett till många tidigare rapporterade höghaltiga fynd (beskrivs nedan). Med den fortsatta framgången vid Cuffley, Brunswick och nu Youle, blev Costerfield Deeps en lägre prioritet tills ytterligare lito-stratigrafiska analyser (som utlöstes av framgången för den angränsande Fosterville-gruvan) gav sammanhang åt resultaten av hög guldhalt och utsikterna till ett betydligt större mål. Generellt sett ligger den gynnsamma miljön på ett djup mellan 0,8 och 1,2 km, så det nuvarande programmet har inneburit långa borrhål med kilar från dessa hål. Borrhål CD001 under södra Youle rapporterades 2020. Nedan följer en sammanfattning av det andra hålet i serien CD002 och kilriktning på djupet söder om fältet.

Borrhål CD002, som färdigställdes den 30 juli 2021, borrades till ett djup av 1 497 m och utformades för att testa på djupet under Cuffley- och Augusta-malmsystemen, nedåt i fallet i ett område där höghaltig guldmineralisering har påträffats under 2016 års borrning av King Cobra. De djupaste signifikanta resultaten från detta program är:

CSK007 – 47,5 g/t guld över sann bredd på 2,37 m (rapporterad 19 januari 2016). Inklusive 1 361 g/t guld över sann bredd på 0,08 m; och

CSK012 – 344,7 g/t guld över sann bredd på 0,19 m (rapporterad 25 juli 2016)

Geologisk modellering av detta område, som innebar integrering av lito-stratigrafisk och strukturell information från 2019 års CD001-borrhål, visade att det fanns en bred antiklinal som korsas av utvidgningen nedåt i fallet av de västsluttande förkastningarna som begränsar de för närvarande utvunna malmkropparna och innehåller samma kolhaltiga sandsten som påträffades i CD001. Den geokemiska och reologiska kontrasten mellan dessa sandstenar med de siltstensdominerade litologierna i Costerfield-området föreslogs som en gynnsam miljö för mineralisering.

Fig. 5. Tvärsnitt av Costerfield Deeps-hålet CD002 som visar positionen för de mineraliserade ådror som påträffats i samband med gruvorna i Brunswick och Cuffley/Augusta.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db5e9251-c0b2-4aee-9f37-69c2bcfd5d59

CD002 fann att den tolkade antiklinalen var närvarande (figur 5) och påträffade två signifikant mineraliserade ådror som båda visade synligt guld:

Från 998,7 m till 0,7 g/t guld över sann bredd på 0,12 m; och

Från 1 169 m till 7,9 g/t guld över sann bredd på 0,07 m.

Analysresultatet av den lägre halten i den första ådern (vid 999 m hål) var en subvertikal östlig åder, som är atypisk i ådror som innehåller synligt guld vid Costerfield och belyser den signifikanta ”korneffekten” som är aktiv vid analys av grovt guldmaterial. Denna effekt avtar i Shepherd-zonen tack vare analys av hela diamantborrkärnor. Costerfield Deeps-borrkärna sågas itu före provtagning och den andra halvan behålls för arkivering. Kilning utfördes för att fördubbla de mineraliserade förekomsterna och öka förtroendet för geologisk tolkning runt dessa områden. Analysresultaten för dessa kilar redovisas i bilagan till detta meddelande.

Fig. 6. Fotomikrografi av guld i ådror vid 998,7 m i CD002.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f71cf22d-4295-4244-b1ad-5c6b75fc67f8

Dessa mineraliserade fynd fortsätter den prospektering på djupet som först identifierades i CSK007- och CSK012-borrhålen under King Cobra, och pekar på potentialen för att det ska finnas mineralisering mellan förkastningarna Adder och Blue-Ringed i den befintliga gruvan. Med den nya informationen från CD002 är denna mineraliserade korridor nu minst 500 m bred och av okänd slaglängd. Detta område kommer även i fortsättningen att fokusera på ytterligare borrning under 2022.

Borrning och analys

All borrning under jord som rapporteras i detta dokument slutfördes med 2 x LM90 och 1 x LM30 Boart Longyear-diamantborriggar som drivs av borrentreprenören Starwest Pty Ltd. Borrningen på ytan slutfördes med hjälp av en Boart Longyear LM90-diamantborrigg. Costerfields geologer loggade och samlade in alla diamantborrkärnor. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och eldprovsanalys avseende guld, och atomabsorptionsspektrometri (AAS) för antimon. Prover med grovkornigt synligt guld analyserades med en variant av eldprovsanalys, s.k. eldprovsanalys med screening. Metoden används rutinmässigt för att minska potentiella problem förknippade med heterogeniteten för fördelningen av grovkornigt guld i borrproven. Processen innebär att alla grova heterogena guldkorn samlas in med screening på 75 µm efter att de krossats och pulveriserats, och att man därefter eldprovsanalyserar hela den återstående massan på +75µm till förintning. Ett massviktat genomsnitt av provets guldhalt beräknas därefter utifrån provets fraktioner på +75 µm och 3 x fragment av fraktioner på -75 µm. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-procedur som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och obearbetat material i satser av borr- och ytprover för analys. Costerfield-specifikt referensmaterial som producerats utifrån Costerfield-malm har iordningställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett konsultlaboratorium specialiserat på kvalitetskontroll. Se den tekniska rapporten från 30 mars 2021 med titeln ”Mandalay Resources - Costerfield Operation NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

Bilaga

Tabell 1. Borrkompositer i Shepherd-zonen

DRILL HOLE ID FROM (M) TO (M) DRILL WIDTH (M) TRUE WIDTH (M) AU GRADE (G/T) SB GRADE (%) AU (G/T) OVER MIN.

1.8M MINING WIDTH VEIN NAME BC214 58.38 60.96 2.58 1.66 61.8 0.1 57.1 Merino BC216 156.09 156.68 0.59 0.20 3.0 LLD 0.3 Merino BC217 151.00 152.32 1.44 0.65 20.1 LLD 7.3 Merino including 151.98 152.32 0.34 0.12 84.2 LLD 5.6 Merino BC220 129.44 129.79 0.35 0.29 4.0 0.1 0.7 Merino BC221 121.61 121.96 0.35 0.15 95.5 16.9 11.2 Merino BC222 121.85 122.36 0.51 0.12 65.7 6.6 5.4 Merino BC225 163.85 166.37 2.52 1.34 0.1 LLD 0.1 Merino BC227 102.68 105.90 3.22 2.07 1.6 LLD 1.6 Merino BC228A 99.95 100.31 0.36 0.17 74.4 0.0 7.0 Merino BC231 90.02 90.94 0.92 0.74 22.0 LLD 9.0 Merino BC232 105.84 106.68 0.84 0.45 16.4 0.0 4.1 Merino KD774 134.00 134.24 0.24 0.13 0.4 0.0 0.0 Merino BC214 56.00 58.38 2.38 0.66 14.8 0.5 5.9 Shepherd BC215 119.15 119.35 0.20 0.05 0.5 0.0 0.0 Shepherd BC218A 173.00 174.93 1.93 1.19 24.6 2.3 19.8 Shepherd including 174.24 174.93 0.69 0.47 66.7 6.5 21.3 Shepherd BC225 172.17 172.77 0.60 0.39 7.6 LLD 1.7 Shepherd BC227 114.96 115.55 0.59 0.30 14.9 LLD 2.5 Shepherd BC228A 125.96 126.60 0.64 0.25 0.9 0.0 0.1 Shepherd BC230 103.70 104.04 0.34 0.26 0.4 LLD 0.1 Shepherd BC232 114.66 115.16 0.50 0.23 114.0 0.0 14.6 Shepherd BC233 141.50 142.10 0.60 0.27 2.1 LLD 0.3 Shepherd BC234 265.45 268.44 2.99 1.02 12.3 6.5 15.5 Shepherd BC237 142.93 143.56 0.63 0.22 91.2 0.0 11.2 Shepherd BC239 270.66 286.15 15.49 8.23 10.0 2.3 15.4 Shepherd Including 270.66 271.40 0.74 0.31 98.6 18.5 24.4 Shepherd Including 276.16 277.15 0.99 0.26 19.8 8.3 5.6 Shepherd Including 285.83 286.15 0.32 0.17 156.0 19.1 18.9 Shepherd Including 271.40 276.16 4.76 0.74 2.4 1.7 2.6 Shepherd BC240 328.10 328.55 0.45 0.30 40.1 13.5 11.9 Shepherd BC241 127.70 130.84 3.14 1.76 14.8 11.6 40.7 Shepherd KD773 93.06 93.18 0.12 0.11 399.0 0.1 24.4 Shepherd KD774 136.25 137.47 1.22 0.73 31.9 0.0 13.0 Shepherd BC218A 267.73 268.27 0.35 0.22 23.2 6.1 4.6 Southdown BC234 349.98 350.13 0.15 0.11 155.0 10.5 11.0 Southdown BC214 103.08 103.23 0.15 0.10 0.3 LLD 0.0 Suffolk BC215 146.68 149.05 2.37 1.46 0.2 LLD 0.2 Suffolk BC220 102.96 103.24 0.28 0.25 66.6 0.0 9.3 Suffolk BC221 213.79 213.95 0.16 0.10 0.1 0.0 0.0 Suffolk BC222 218.84 219.00 0.16 0.10 58.4 0.0 3.2 Suffolk BC228 117.70 118.70 1.00 0.31 21.5 LLD 3.7 Suffolk BC229 124.70 124.91 0.21 0.11 0.0 LLD 0.0 Suffolk BC232 161.87 162.24 0.37 0.14 3.6 LLD 0.3 Suffolk BC235 129.60 130.13 0.53 0.37 0.4 LLD 0.1 Suffolk BC215 128.47 129.90 1.43 1.01 1.8 LLD 1.0 Unnamed BC222 110.41 110.70 0.29 0.19 19.8 LLD 2.1 Unnamed

Anmärkningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per T + Sb% × (Sb-pris per 10 kg × Sb-utvinning)/(Au-pris per g × Au-utvinning)

Använda priser och utvinning: Au $/uns = 1 760; Sb $/t = 12 800; Au-utvinning = 93 % och Sb-utvinning = 95 %

2. LLD betecknar en mängd antimon som inte kan upptäckas. Detekterbar gräns för analys som använts är 0,01 %

3. Kompositer som inte tolkas som är kopplade till en namngiven åder och understiger 1 g/t AuEq när de späds ut till 1,8 m anses inte vara signifikanta och registreras inte här.

Tabell 2. Kompositer för djupborrning i Costerfield

Drill Hole ID From (m) To (m) Drill Width (m) True Width (m) Au Grade (g/t) Vein name CD002 988.67 989.13 0.46 0.08 0.8 CD002 998.67 999.13 0.46 0.12 0.7 Upper vein CD002 1169.24 1169.5 0.26 0.07 7.9 Lower vein CD002W1 1034.83 1035.09 0.26 0.06 1.0 CD002W1 1046.95 1047.65 0.70 0.16 0.7 Lower vein CD002W1 1211.33 1212.33 1.00 0.42 0.5 CD002W2 997.6 998.13 0.53 0.13 2.4 Upper vein