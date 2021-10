English French

Communiqué de presse

Voisins-le-Bretonneux, le 6 octobre 2021 – 18h

Thames Water achète à Orège une première solution pour réduire ses émissions de CO2 et améliorer son empreinte environnementale

Après des essais concluants en mars 2021 et une période de location de 4 mois sur la station d'épuration d’Harpenden, Thames Water achète une première solution Orège pour l’intégrer dans sa chaine de traitement des boues.

Thames Water est la plus grande Water Utility au Royaume-Uni. Elle fournit de l'eau potable à près de dix millions de consommateurs et traite les eaux usées de quinze millions de personnes à Londres et dans la vallée de la Tamise.

Thames Water est mondialement reconnue pour son engagement dans le développement durable. C’est une entreprise pionnière dans l’adoption de projets innovants. En avril 2019, Thames Water s'est engagée à atteindre zéro émission de carbone (« net-zero carbon emissions ») d'ici 2030. En 2020, Thames Water a confirmé son statut « cinq étoiles » au sein du référencement Global Real Estate Sustainability Benchmark for Infrastructure, la plaçant ainsi dans le top 10 des entreprises mondiales.

L’adoption de la technologie Orège par un leader incontesté du secteur permet à Orège, non seulement de franchir une nouvelle étape de développement commercial au Royaume-Uni, mais aussi de s’enrichir d’une nouvelle reconnaissance de sa technologie au niveau mondial.

La solution d’Orège qui sera mise en œuvre courant octobre représente une vente d’environ 260 000 €.

En plus du site d’Harpenden, Thames Water a identifié un certain nombre de sites où les solutions d’Orège pourraient être mises en œuvre, notamment avec l'utilisation d'unités mobiles sur des sites où aucun système d’épaississement des boues n'existe.

Lee Jeffrey, Bioresources Production Planning Manager, pour Thames Water , déclare :

« Le projet Harpenden a clairement démontré les avantages de la solution Orège pour Thames Water, nous permettant de réduire le nombre de camions citernes de 70 % et d’améliorer notre empreinte carbone et environnementale alors que nous travaillons vers le « net-zero carbon emissions » d’ici 2030. La solution développée par Orège est disponible immédiatement pour une utilisation plug-and-play et nous sommes enthousiastes à l’idée d’une adoption stratégique des solutions Orège dans d'autres régions de Thames Water. »

Pascal Gendrot, Directeur Général d’Orège , déclare:

« L’adoption de notre technologie par Thames Water, réputée mondialement, est une nouvelle preuve de son efficacité et une étape enthousiasmante pour notre équipe britannique. Je suis convaincu que cet achat d’une première solution va constituer un tournant clé pour le développement d’Orège au Royaume-Uni. Nous sommes impatients d’explorer toutes les pistes stratégiques d’implantation de nos solutions dans le groupe Thames Water ».

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physicochimiques et rhéologiques. En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multi récompensée, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l’année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues.

Filiale d’EREN Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Orège a pour partenaires :

- Le Groupe Alfa Laval : groupe scandinave, leader mondial, spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d’échange thermique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agro-alimentaire et de l’eau.

- Le Groupe Itochu Machine-Technos Corp : ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus réputées « sôgô shôsha » (maison de commerce diversifiée), qui distribue et intègre des équipements et solutions industriels, notamment dans les domaines de l’environnement et de la valorisation énergétique.

Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 – OREGE - www.orege.com

Contact: communication@orege.com

Pièce jointe