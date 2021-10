Centessa Pharmaceuticals nombra a David Grainger, doctor en ciencias naturales y destacado empresario en el campo de la biotecnología, director de innovación

Dutch French German Italian Russian Spanish

BOSTON y LONDRES, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc (la «Sociedad») (Nasdaq: CNTA), una empresa en fase clínica que aprovecha su innovador modelo de negocio centrado en los activos para descubrir, desarrollar y, en última instancia, ofrecer medicamentos de gran impacto a los pacientes, ha anunciado hoy que David Grainger, doctor en ciencias naturales, ha sido nombrado para ocupar el recién creado puesto de director de innovación. El Dr. Grainger formará parte del equipo directivo de la empresa y será responsable de la gestión general de las actividades científicas y de investigación. El Dr. Grainger trabajará en colaboración con el equipo directivo científico de cada una de las empresas de Centessa, y ofrecerá asesoramiento y conocimientos a los equipos y enfoques científicos. Entre sus responsabilidades también se incluyen los esfuerzos en materia de investigación, desempeñando un papel fundamental en la definición de cómo se seleccionarán y validarán los candidatos terapéuticos para su desarrollo.



«David ha sido un socio y asesor vital para Centessa desde la formación de la Sociedad, y estamos encantados de que se una a nuestro equipo directivo en esta nueva función», afirma Saurabh Saha, doctor en medicina, director ejecutivo de Centessa. «El nombramiento de David respalda nuestra evolución como empresa a medida que nos preparamos para alcanzar múltiples hitos en nuestros programas en fase clínica y preclínica en los meses y años venideros, y su experiencia en la formación de empresas será particularmente decisiva a medida que sigamos evaluando nuevos candidatos para la ampliación de la cartera».

«He tenido el placer de colaborar en la formación inicial de Centessa, que ha culminado en una cartera de 16 programas con una biología realmente excepcional», señala el Dr. Grainger. «Las oportunidades que se presentan ante mí no pueden ser más interesantes y estoy deseando trabajar estrechamente con cada una de las empresas, con el equipo directivo de Centessa y con el consejo de administración para impulsar un progreso y una innovación constantes».

El Dr. Grainger se incorpora a la empresa procedente de Medicxi, de la que fue cofundador y en la que ocupó el cargo de asesor científico principal, y donde seguirá ejerciendo como consultor. Fue presidente y director general de varias de las empresas en cartera y cofundador de The Foundation Institute for 21st Century Medicine. El Dr. Grainger también ha sido cofundador de 28 empresas de biotecnología a lo largo de su carrera.

Anteriormente, el Dr. Grainger fue socio de riesgo de Index Ventures durante cuatro años. Antes de incorporarse a Index, el Dr. Grainger fundó Funxional Therapeutics y los desarrolladores de fármacos externos Total Scientific y RxCelerate. Además, dirigió un grupo de investigación internacionalmente reconocido en el Departamento de medicina de la Universidad de Cambridge, donde publicó más de 80 artículos como primer autor en revistas de primera línea como Nature, Science y Nature Medicine. El Dr. Grainger ha escrito profusamente sobre el tema de la optimización de estructuras en I+D farmacéutica tanto en DrugBaron.com como en Forbes.com. El Dr. Grainger es titular de más de 150 patentes y solicitudes de patentes, y cuenta con un máster y un doctorado en ciencias naturales por la Universidad de Cambridge.

Acerca de Centessa Pharmaceuticals

El objetivo de Centessa Pharmaceuticals plc es poner a disposición de los pacientes nuevos medicamentos de gran impacto, combinando los puntos fuertes de un modelo centrado en los activos con las ventajas de escala y diversificación que ofrecen las grandes organizaciones de I+D. El modelo centrado en los activos se refiere a una empresa altamente especializada y con un enfoque singular que está dirigida por un equipo de expertos de prestigio en la materia. Los programas de las empresas centradas en activos de Centessa abarcan desde la fase de descubrimiento hasta la fase final de desarrollo, e incluyen diversas áreas terapéuticas como la oncología, la hematología, la inmunología/inflamación, la neurociencia, la hepatología, la neumología y la nefrología. Si desea obtener más información, visite www.centessa.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden identificarse por palabras como «pretender», «anticipar», «creer», «podría», «estimar», «esperar», «prever», «objetivo», «intentar», «puede», «planear», «posible», «potencial», «buscar» y «hará», y variaciones de estas palabras o expresiones similares que pretenden identificar declaraciones prospectivas. Cualquier declaración de este comunicado de prensa que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse como una declaración prospectiva, incluidas las relacionadas con la capacidad de la empresa para suministrar medicamentos eficaces a los pacientes; la capacidad de nuestros ejecutivos clave para impulsar la ejecución de nuestra cartera de programas; nuestro modelo de negocio centrado en los activos y las ventajas y beneficios previstos; planes de investigación y desarrollo clínico; el alcance, progreso, resultados y costes del desarrollo de nuestros candidatos a producto o de cualquier otro futuro candidato a producto; estrategia; cuestiones normativas, incluido el momento y la probabilidad de éxito de obtener aprobaciones para iniciar o continuar ensayos clínicos o comercializar cualquier producto; tamaño y oportunidad del mercado; y nuestra capacidad para completar ciertos hitos. Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en nuestras expectativas, estimaciones y proyecciones actuales solo a la fecha de esta publicación y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente y de forma negativa con respecto a los establecidos en dichas declaraciones prospectivas o implícitas en ellas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los riesgos relacionados con nuestra capacidad para proteger y mantener nuestra posición en materia de propiedad intelectual; los riesgos empresariales, normativos, económicos y competitivos, incertidumbres, contingencias y suposiciones sobre la Sociedad; los riesgos inherentes al desarrollo de productos y tecnologías; los resultados futuros de nuestros ensayos clínicos en curso y futuros; nuestra capacidad para obtener la financiación adecuada para sufragar nuestros ensayos clínicos futuros y otros gastos; las tendencias de la industria; el marco legal y normativo de la industria; los riesgos de gastos futuros relacionados con nuestro modelo corporativo centrado en los activos; el riesgo de que uno o más de nuestros candidatos a producto no se desarrollen y comercialicen con éxito; el riesgo de que los resultados de los ensayos preclínicos o de los ensayos clínicos no sean predictivos de los resultados futuros en relación con futuros estudios; y los riesgos relacionados con la pandemia de COVID-19, incluidos los efectos de la variante delta. Estos y otros riesgos relativos a nuestros programas y operaciones se describen con más detalle en nuestra declaración de registro en el Formulario S-1 y en nuestros demás informes, que están archivados en la SEC. Renunciamos explícitamente a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, excepto en la medida en que lo requiera la ley.

