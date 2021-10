Les Ulis, le 7 octobre 2021









 Lexibook® lance Bio Toys®, sa nouvelle marque éco-responsable engagée dans l’apprentissage et le développement de l’enfant, reflet de son ADN ludo-éducatif Lexibook® répond aux nouveaux besoins et préoccupations environnementales actuelles des consommateurs à travers sa nouvelle marque de découverte récréative soucieuse de l’environnement : Bio Toys®. Pensée pour aider l’enfant à développer sa motricité et travailler sa dextérité tout en l’amusant, cette gamme en bois respectueuse de l’environnement reflète parfaitement l’identité du groupe ; une entreprise innovante aux produits pédagogiques et divertissants









Zoom sur les trois produits phares de la gamme :

Le jeu de pêche Chat : Idéal pour apprendre les couleurs à son enfant ! Référence Lexibook : JGW100KT Ce jeu de pêche à la ligne éco-responsable amuse les enfants pendant des heures ! Avec les deux cannes à pêche aimantées, il se joue à 1 ou 2 joueurs. Ce fantastique jeu de pêche est parfait pour apprendre les couleurs et développer ses capacités motrices et sa dextérité ! Très simple d’utilisation, il permet également à l’enfant de développer ses sens et son autonomie !

L’Ecole des Mots : Coffret parfait pour apprendre du vocabulaire tout en rigolant !

Référence Lexibook : EDU100i1.

Avec l’Ecole des mots de Lexibook®, les enfants apprennent à comprendre, reconnaître et écrire facilement de nouveaux mots, tant en français qu’en anglais. Incluant plusieurs thèmes comme les animaux, les fruits ou même la musique, il permet à l’enfant d’apprendre de manière autonome et divertissante.





L’Ecole des Maths : Apprendre à compter et savoir lire l’heure de manière intuitive !

Référence Lexibook : EDU200. Ce coffret complet d’activités est la future méthode d’apprentissage préférée des enfants et ce, dès le plus jeune âge ! L’Ecole des Maths leur permet de se familiariser avec les chiffres et d’apprendre à compter tout en découvrant les opérations : additions, divisions, soustractions et même les multiplications ! Grâce à son aiguille colorée, l’enfant peut également appréhender le concept de l’heure. Apprendre n’a jamais été aussi amusant ! JGW100KT, EDU100i1 et EDU200 seront disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne à partir d’octobre 2021, aux PVPC respectifs de 19.99€, 17.99€ et 19.99€. Retrouvez les autres produits de la gamme Bio Toys® sur www.lexibook.com. A propos de Lexibook® Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com. Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com

















